А вот это здорово! Очень классная традиция. Тем более нна каждой фотографии есть предыдущая фотка. Есть с чем сравнивать. Прикольно.
14 человек, у которых семейные традиции порой заслуживают экранизации
Народное творчество
4 часа назад
В каждой семье свои традиции: иногда безумно трогательные, а иногда смешные и даже слегка абсурдные. Люди поделились в сети, что из года в год делают в их семье, а мы собрали из их рассказов добрую и потешную статью.
«Когда-то в нашей семье была прекрасная традиция. Мама раскопала старые фотки»
- Я в шоке. А как вы передвигались-то вообще? © JengaLee / Imgur
- У нас в семье случайным образом сложилась «традиция», по которой можно узнать, твой человек или нет. Прадедушка разлил на себя суп при знакомстве с родителями прабабушки, бабушка — случайно уронила салат, папа — опрокинул на себя чай. Все семьи прожили душа в душу. Недавно я при знакомстве с родителями парня уронила на себя кусок торта. Вот и проверим, работает ли традиция, или мы просто семья криворучек. © Подслушано / Ideer
- Работаю в киоске флористом. Я знаю больше историй любви, чем видел ЗАГС. Но недавно вообще поплыла от умиления. Пришел постоянный клиент и заказал сразу 25 букетов для жены. И говорит: «Я в командировку еду на полгода, а к ней нужно будет привозить каждое утро субботы по букету. Это традиция, которую не хочу нарушать». И как тут не поверишь в настоящую любовь? © Карамель / VK
«Каждый год я пеку тонну печенья для семьи и друзей»
- Когда кому-то в нашей семье исполняется 16, он должен оставить надпись под кухонным столом бабушки. Нужно написать что-то смешное, остроумное или личное, а потом добавить имя и дату. Если человек стал частью семьи позже — по браку или просто как близкий друг, — он тоже расписывается, когда его официально «принимают». Это целое событие: все собираются, фотографируются, это особенный момент. А еще здорово время от времени заглядывать под стол и читать старые надписи — какие-то уже выцвели, а их авторов давно нет рядом, потому что жизнь развела нас в разные стороны. Младшие всегда с нетерпением ждут своего 16-летия, чтобы, наконец, добавить свое имя к семейной истории. © Thyanlia / Reddit
- Мама с папой расстались, когда мне было 4 года. Спустя еще 4 года папа получил опеку. Как-то раз после ужина он уложил нас с сестрой спать. Примерно через час слышу — папа плачет! Я вышел, чтобы обнять его. Смотрю, а он включил «Крепкий орешек» по телевизору. Я сел рядом и смотрел вместе с ним. Так что теперь каждый год мы смотрим «Крепкий орешек» вместе. © leroywhat / Reddit
«Вот какую семейную традицию ввела наша доченька»
«Мы ей рассказали, что в Новый год все обычно говорят тосты. Спустя несколько часов она выдала: „Ну что, будем готовить тосты?“ Ну и вот».
- Ага, а через 13 лет она такая: «Блин, а это обязательно?» © Kermicon / Reddit
- Обычно с семьей видимся редко, хоть и живем вместе. Работа, учеба. Поэтому у нас есть одна семейная традиция. Каждое воскресенье ровно в 6 часов мы садимся за стол, высыпаем много-много-много пакетов семечек и приступаем к поеданию. Такая традиция появилась еще когда я была маленькой, не умела чистить семечки, и родители сами их чистили и подкладывали мне. И я так радовалась, когда находила чищеные! © Подслушано / Ideer
- Я повар. У нас с женой разные вкусы в еде. И у нас есть традиция: один день в месяц я даю ей деньги, и она покупает все, что хочет, делает мне заказ блюда, и я для нее готовлю целый день то, что она попросит. В это же время готовлю себе, что я хочу. В обычные дни едим обычную еду, но всегда делаем праздник живота. И я не понимаю, как можно в тайне от жены что-то есть. Можно ведь и жену порадовать, и себя. У всех разные вкусы. Главное договориться. © Подслушано / Ideer
«Вот уже 26 лет мы с сестрой делаем такие памятные фотки»
- В детстве у нас в семье была небольшая традиция: на каждый праздник мне нужно было учить маленький стишок, чтобы встать на стул и рассказать его родителям. Только после этого я могла получить все свои подарки, которые они мне подготовили. Я делала это в семь лет, в десять и даже в четырнадцать. Три недели назад у меня был день рождения, пришла к родителям домой, а папа с порога так сразу ехидно смотрит на меня и говорит: «Стишок расскажешь? Давай, давай, а то подарок не получишь!». Маша, 28 годиков, стояла на стульчике посреди комнаты и рассказывала детский стишок, чтобы получить свой подарок. Обожаю своих родителей! © Карамель / VK
- В нашей семье есть традиция — когда мы лепим пельмени, один обязательно должен быть с сильно переперченным фаршем. Когда мама привела отчима знакомиться с семьей, бабушка налепила пельменей и, конечно же, такой пельмень попался отчиму. Так он даже бровью не повел, но потом рассказывал, что очень испугался, что сейчас придется съесть целую тарелку таких пельменей. © SeregaDelin / Pikabu
Ну, нельзя публиковать такие фото нна Адме! Это провокация!Сразу пельмешек захотелось, такие аппетитные. Ням-ням 😋
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- Когда мне звонит мама, я отвечаю на звонок строчкой из «Богемской рапсодии» и пою: «Мама-а-а», а она обязательно должна напеть в ответ «У-у-у-у», и только потом мы начинаем разговор. © MerylSquirrel / Reddit
- Когда пришли с мужем в ЗАГС подавать заявление, нам сообщили, что свободная дата — 31.10. Так как нам хотелось поскорее зарегистрировать наши отношения, мы согласились, забыв, что это самый жуткий день года. Делать нечего, стали планировать свадьбу, а раз дата вышла символическая, то и праздник решили делать тематическим. Я выбрала себе черное платье, всем гостям сделали хэллоуинский грим, у каждого был свой образ. Это был самый веселый праздник из всех, что я помню в свой жизни! Родственники отнеслись с позитивом и креативом, помогали с декорациями, и в целом это был суперский праздник! И вот год, как мы с мужем в браке, и не изменяем традиции — в этот день у нас костюмированная вечеринка. © Карамель / VK
Большинство семейных традиций берут начало еще из детства — возможно, именно поэтому их так берегут и любят. У нас есть еще одна статья, где люди вспоминают добрые и смешные моменты детских лет.
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