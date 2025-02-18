16 человек рассказали, какие моменты из детства до сих пор их греют и смешат

Читатели ADME рассказали истории о том, как раскусили обманщиков
Истории
2 месяца назад
Детство — особенная пора: деревья кажутся огромными, родители — всемогущими, а мир полон чудес и тайн. В сегодняшней статье люди поделились смешными и трогательными воспоминаниями из детских лет. Только читайте с осторожностью: можно резко захотеть снова ненадолго окунуться в детство.
Согласитесь, в детстве у нас логика вообще каким-то альтернативным способом работает. В другой нашей статье дети так чудят, что родители за головы хватаются. И хохочут.