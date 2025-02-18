16 человек рассказали, какие моменты из детства до сих пор их греют и смешат

Ностальгия
1 час назад

Детство — особенная пора: деревья кажутся огромными, родители — всемогущими, а мир полон чудес и тайн. В сегодняшней статье люди поделились смешными и трогательными воспоминаниями из детских лет. Только читайте с осторожностью: можно резко захотеть снова ненадолго окунуться в детство.

  • В детстве я очень любил играть в путешественника-археолога, особенно когда приезжал к моим бабуле и дедуле. У них был огромный огород, по которому я мог ходить часами. Часто я находил там разные стеклышки, металлические панельки и особенно часто глиняные осколочки, которые я коллекционировал. Когда я показал очередную находку дедушке, он сказал мне, что это окаменелый осколок, оставшийся от древнего фараона, и я поверил! И искал новые и новые. Очень рад, что у меня было такое детство, благодарен бабушке и дедушке за него. © Подслушано / Ideer
  • Я всегда буду скучать по тому ощущению лета, когда я был мелким. Казалось, что оно никогда не кончится. Просто дни напролет просыпаешься, завтракаешь, играешь в игры на компе, идешь к другу, плаваешь, катаешься на велосипеде, играешь на улице, устраиваешь пикники, едешь в какое-нибудь путешествие и вот это все. Никаких обязательств, никакого стресса, никакой работы, никакой школы, только веселье на улице с друзьями. И так три месяца. © HorseMeatSandwich / Reddit
  • Было мне лет 5. Часто ночевала у бабушки, очень любила бывать у нее. Бабуля мазалась кремом и говорила, что помажется и станет молоденькой, как я. Я очень боялась и не представляла, как же я объясню это своей маме, когда она увидит вместо бабушки маленькую девочку. Это был самый жуткий кошмар для меня! © Подслушано / Ideer
  • В детстве, когда ложилась спать, чувствовала, как кровать трясется. Я искренне верила, что под кроватью живет гномик, который ночью делает свои дела. Я его не боялась, не говорила родителям, не заглядывала под кровать. Потом мы переехали, а кровать все так же тряс гномик. И только в 10 лет я вдруг поняла, что гном — это просто поезд. Да, и там, и там была рядом железная дорога. © Подслушано / Ideer
  • В детстве у меня была традиция — писать письма самому себе в будущее. Описывал, что у меня происходит, чем живу, что кажется важным, иногда даже рисовал что-то и обязательно передавал привет самому себе. Потом аккуратно складывал лист, скреплял степлером, на конверте писал дату написания и дату, когда можно открыть. Прятал в ящик и благополучно забывал. Иногда находил их раньше времени, проверял, сколько еще ждать, но вскрывать не решался. И вот, спустя годы, наступал тот самый день, когда можно открыть письмо. Читал свои детские каракули и удивлялся, как все это забылось. А потом из глубин памяти всплывали какие-то фрагменты, эмоции того времени, и казалось, что это маленькое путешествие в прошлое. © Палата №6 / VK
  • Самое яркое воспоминание из детства — как мы с подругой в садике во время тихого часа стаскивали у всех простыни. План был гениальный: связать их в одну длинную веревку и сбежать через окно. Уже представили, как по ней спускаемся, как герои боевиков. Но воспитательница зашла проверить, почему мы не спим, и застала нас в процессе вязания. В итоге не сбежали, зато от родителей получили. © Карамель / VK
  • Папа всю жизнь обожает птиц. Он многому меня научил, например, как определять их по виду и голосу. И был у нас небольшой ритуал каждый вечер после ужина: мы выходили на улицу в темноте, ухая как совы, чтобы совы стали ухать в ответ. Иногда у нас получалось, чаще всего — нет. Но зато всегда получалось отлично провести время с папой. До сих пор ощущение счастья накатывает, как вспоминаю эти моменты. © figuresofpathos / Reddit
  • Когда мы были мелкими, сестра выцарапала мое имя на цементной дорожке у дома, а потом свалила все на меня — уж не знаю, почему, обиделась на что-то. Вот только она забыла, что мне было всего 2 года, и писать я еще не умел. Родители ржали, а тетя до сих пор эту историю всем рассказывает. © Lambchog / Reddit
  • В начальных классах, помню, решил маме на восьмое марта сделать подарок. Ну и все деньги, которые давали на обед в школе, откладывал В итоге накопил что-то около пяти сотен и утром восьмого марта двинулся за подарком. Помню, купил одну розу в упаковке, а дальше детский ум не смог ничего лучше придумать, чем просто набрать всякого барахла и упаковать красиво. Из того, что помню, были: кружка с надписью "любимой маме", зубная щетка и шоколадка. Пришел домой и торжественно, с поздравлением, вручил. Мама была в восторге, а когда спросила, откуда взял денег, так вообще прослезилась. © Dimas002 / Pikabu
  • Мама очень любит припоминать мне эту историю. Был тогда какой-то праздник — какой, не помню, но мама сказала: "Ну, раз сегодня особенный день, можете съесть свой завтрак в пижаме". Старшая сестра обрадовалась, а я пришла в ужас. Мама спрашивает: "Что не так? Думала, тебе эта идея понравится". На что я, оттянув резинку пижамных штанов, заявляю: "Не хочу я, чтобы завтрак мне в пижаму положили!" © shadowsurge / Reddit
  • В детстве очень любила чай из клена. По крайней мере, я думала, что он был из клена. Обычный черный чай отказывалась пить вообще и просила дать мне мой любимый. После долгих уговоров сделать мне чудо-чай родители сдавались, и я с удовольствием пила тот, который просила. А недавно вспомнила и спросила, что это был за чай и как они его делали. И оказалось, что это был тот же самый черный, горький и невкусный чай, который я отказывалась пить. © Подслушано / Ideer
  • Когда я была маленькой, я обожала печеньки Oreo. И вот как-то раз мама мне их купила, потому что я хорошо вела себя в магазине. Мы пришли домой, она разобрала все продукты и вдруг видит упаковку от Oreo, совершенно пустую. Там было около пятидесяти печенек. Мама спрашивает: «Кто съел все Oreo?» и вдруг видит меня, сидящую под столом, с шоколадными крошками по всему лицу. Спрашивает, я ли все съела, а я улыбаюсь и головой мотаю. Мне было четыре года. Я до сих пор не понимаю, как в меня влезло! © LadyLandshark / Reddit
  • Отец и дед очень любили играть со мной в шахматы, когда я был еще пацаном лет десяти. Объяснили правила и подарили доску. Играл я как получится. То есть, если коню получилось сходить сюда, значит конь туда и шел. Стратегия? Тактика? Мне 10 лет, о чем вы! Тем не менее играть я любил, нифига не понимал, но любил. Моим шахматным триумфом стал один забавный случай. Мы с некоторыми ребятами из класса поехали от школы на шахматный... не турнир, скорее, а так, вечер по интересам. Там было около 20 столов и очень много народу всех возрастов. И случилось мне играть с одним дедушкой. Доска, фигуры, я и матерый профессионал против меня.... Конь может сожрать эту пешку? Конь сожрет эту пешку. Ладья может вон тому офицеру в челюсть дать? Может, но сама потом умрет. В общем, через 10 минут игры мой противник встал и сказал: "Я сдаюсь. Я совершенно не понимаю, что ты делаешь". Я тоже ничего не понимал. Но победил. © qcezwsx / Pikabu
  • В детстве дед рассказывал всякие небылицы. Про волшебных ежей, которые проверяют порядок в лесу, про воробьев, которые передают все бабушкам на лавочках... Он уже прадед, а фантазия при нем. А недавно мой племянник из-за него двойку получил. Его спросили, почему листья осенью желтеют, и он уверенно ответил: "Потому что ночью приходит Листопадный Гном и красит их волшебной кисточкой. А самые упрямые листья он уносит в мешке, чтобы не мешали зиме". Учительница в родительском чате чуть инфаркт не схватила, а я сразу понял — это снова дед постарался. Теперь учим ботанику всей семьей, а деду официально запрещено давать "научные комментарии". © Палата №6 / VK
  • Эту историю мне рассказывала мама. Много-много раз. Когда мне было года 4-5, мы с ней шли по аэропорту, я глазел вокруг и вдруг увидел женщину с большим животом. «Мама! — закричал я, показывая на нее. — Смотри, у нее будет ребенок!» Женщина покосилась на нас и поспешила прочь. Моя мать, вся красная, смотрит на меня и говорит: «Нет, нет! Она просто, ну, покушала хорошо». Примерно через неделю мы были в том же аэропорту — возвращались домой из поездки. Я вижу, как мимо нас проходит женщина. Но теперь-то я точно знал, в чем разница между беременной и крупной! Ну и опять показываю пальцем и кричу: «Смотри, мам! Эта женщина хорошо кушает!» Вы бы знали, как я собой гордился... © Unknown author / Reddit
  • В детстве мой брат сказал мне, что в вентиляции живет верблюд, и каждое утро я должна с ним здороваться, иначе случится что-то страшное. Я верила и здоровалась с ним в течение нескольких лет, пока не поняла, что это все вранье. Сейчас иногда по привычке, проходя мимо вентиляции, говорю: "Привет, верблюд". © Подслушано / Ideer

Согласитесь, в детстве у нас логика вообще каким-то альтернативным способом работает. В другой нашей статье дети так чудят, что родители за головы хватаются. И хохочут.

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