16 человек рассказали, какие моменты из детства до сих пор их греют и смешат

Детство — особенная пора: деревья кажутся огромными, родители — всемогущими, а мир полон чудес и тайн. В сегодняшней статье люди поделились смешными и трогательными воспоминаниями из детских лет. Только читайте с осторожностью: можно резко захотеть снова ненадолго окунуться в детство.