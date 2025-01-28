Да, белое - это сказано с такой интонацией, как будто ей пришлось непонятного цвета платье купить, а не по классике
14 человек, которые обратились за услугой, а остались с кучей ярких впечатлений
Мы ходим в магазины, посещаем рестораны, делаем покупки онлайн — то есть практически ежедневно сталкиваемся со сферой услуг. И иногда работники этой самой сферы удивляют нас так, что мама не горюй. Эти сюрпризы бывают приятными или не очень, зато истории про них — всегда огонь. Убедитесь сами.
- Заказала в ателье голубое свадебное платье. Приезжаю на примерку - кошмар! Низ перекошен, в груди мало. Портниха: "У вас просто фигура нестандартная!" А у меня свадьба через 3 дня! Я психанула и говорю: "Перешивайте!" Распороли, подогнали, но на атласной ткани стали видны следы от швейной иглы. В общем, деньги мне вернули, и я галопом понеслась по свадебным салонам искать другое платье. Ничего не подходит! И тут в одном магазине продавец говорит: "У нас только что новую партию платьев привезли, еще не вывешивали. Гляньте-ка вот это". Как только я его увидела, сразу поняла - мое! Простой силуэт, гладкая тяжелая ткань и скромная вышивка вдоль выреза. Да, белое, но в нем я была той самое невестой с картинки. Уже 15 лет прошло, до сих пор храню его - может быть, потом и дочке подойдет.
- Заказала 15 кг кошачьего корма и 10 кг наполнителя для лотка. Приехал курьер, звонит мне и говорит, что лифт не работает. Предложила ему доплату за подъем по лестнице. Он согласился, притаранил все на 12-й этаж, а там я его жду с двухмесячной дочкой на руках. Спрашиваю: "Сколько я вам должна?" Курьер: "Нисколько, лучше дочке что-нибудь купите". Через какое-то время опять заказываю доставку в том же зоомагазине, приходит тот же курьер и говорит: "Я специально взял ваш заказ, хотел малявке игрушку передать, жена вяжет на продажу". И отдает крутой грызунок, я на такой как раз заглядывалась. От денег за него отказался. Потом еще пару раз приезжал, привозил вкусненькое для дочки и подарил ей варежки. © ChizuruAoi / Pikabu
- Вызвали такси, поставили опцию "Домашнее животное". Едем, все хорошо, и тут нас подрезает машина. Это так расстроило таксиста, что он сказал: "Вот проехало домашнее животное, а ваша таксочка - это питомец!" © maxjazzz / X
- В шланге нашей посудомойки образовалась дырка. Купили новый шланг, сами поменяли. Включаем, а посудомойка воду не набирает. Вызываем мастера. Приходит неопрятного вида парень, инструментов с собой нет. Чего-то пыхтит с умным видом и заявляет, что там все сгорело, надо ремонтировать и называет высокую цену. Говорю: «Что конкретно сгорело?» Не смог сказать. Начинаю его выпроваживать, а он требует денег за диагностику. Я отвечаю: «Так она у вас бесплатная!» Далее был монолог, как я обесцениваю его труд. В общем, ушел без денег. На следующий день вызвали другого мастера, который просто открыл нам кран подачи воды. © bobkoval / Pikabu
- У меня крошечный йорк. Повезла его на прививку на такси. Сажусь, щенок под курткой. Едем, и тут он высунул мордочку. Водитель резко затормозил и с криком выскочил из машины. Возвращается и выдает: «Что с вами? Почему из вас вылезла чья-то морда?» В общем, я отказалась с ним ехать. Вызвала другую машину. К слову, «морда» была размером с небольшое яблочко. © Наталья Мазина
- Пришла постричься. Мастер сказала, что она лучше знает, что мне идет. Постригла, как ей захотелось. Мне не понравилось. Она спрашивает с апломбом: «Ну как?» Я ей отвечаю: «Ну, волосы не зубы, вырастут». Не вернусь туда больше. © Тамара Сьянова
- Пришла в салон на окрашивание волос. Сумма указана в прайсе. При расчете добавили сумму на мытье головы после окрашивания. На мой вопрос, почему окрашивание не предусматривает смыв краски с волос, ответили: «Многие клиентки красят волосы в салоне, а потом сразу идут домой, чтобы на этом сэкономить». Попросила показать в прайсе цену на услугу «мытье головы» — не нашли. Но денег за это все равно взяли. Больше туда не хожу. © Ольга Гаврилина
- Заказал пару обуви на одном сайте. После дня носки на ботинках разошелся шов. Я отправил фото в службу поддержки клиентов. Через 2 дня они отправили мне похожую модель, но немного подороже, повысили мой статус до VIP-клиента и сказали оставить первую пару себе. Я сдал ее в ремонт, и теперь у меня есть 2 пары по цене одной. Это были всего лишь вторая покупка на этом сайте, а они общались со мной так, будто я самый главный их клиент. Да я теперь буду покупать у них обувь всю оставшуюся жизнь! © Canard427 / Reddit
У меня была простая стиралка с крутилкой для выбора режима и больше у нее ничего не было. Пришел мастер покрутил крутилку и сказал, что я должна заплатить за программирование стиральной машины. Тоже выпроводила
- В ресторане прикладываю свою карту к терминалу, а она не срабатывает. Наличных нет. Говорю, что дойду до банкомата. Официант: «Нет, вы так просто от нас не сбежите». Я: «Моя девушка все еще сидит за столиком. И я могу оставить здесь кошелек». Он: «Нет. Просто заплатите». Я: «Я сегодня расплачивался картой, все было нормально. Это с вашим терминалом что-то нет так». Он: «Вы не можете уйти, не заплатив». В результате я оставил ключи и очки и все-таки сходил к банкомату. Официант все еще кипел от злости, когда я вернулся с деньгами. Я оплатил счет, но сначала настоял, чтобы из него удалили чаевые. © cantevenmakeafist / Reddit
- Моя мама позвонила в онлайн-магазин, чтобы сделать заказ. У нее была сильная простуда, и она кашляла и чихала во время звонка. Через несколько дней ей прислали цветы и открытку с пожеланием скорейшего выздоровления. Удивительно! © Unknown author / Reddit
- Покупала на рынке фрукты-овощи. Подхожу к палатке, там стоит продавщица. Видно, что на взводе. И дедулька руками машет. Дед ушел, а продавщица начала бубнить: «Стоишь тут целый день на жаре, и каждый норовит обидеть! Обманули его, ты посмотри, какой наглый! Да я на глаз правильный вес могу определить! Торгую всю жизнь, для их детей самое вкусное привожу, а они только оскорбляют! Хоть бы спасибо сказали! Неблагодарные!» Слезы в голосе, говорит с надрывом. Набрала я у этой честной, незаслуженно оскорбленной женщины фруктов. Прихожу домой, взвешиваю. Обсчитала меня на приличную сумму. А ведь я почти начала ей сочувствовать. © ber92 / Pikabu
- Нам с коллегами дали премию. Мы решили красиво провести вечер и пошли в роскошный ресторан. Официанта ждали 20 минут. Он неохотно нам начал что-то рассказывать про меню, перепутал наши напитки, а потом вообще перестал обращать на нас внимание и обслуживал соседний столик, где сидела большая компания. Чаевых мы не оставили. Идем к выходу и видим — за нами бежит официант: «У нас принято чаевые оставлять! Вам что, настолько все не понравилось?» Мы: «Скажите спасибо, что мы на вас не пожаловались». А он заявляет, что мы «не целевая аудитория ресторана», намекая на то, что мы нищеброды. В этот ресторан мы больше не ходим, хотя и могли бы себе это позволить. © SweetLittlepony / Pikabu
- Мы с парнем пошли в мясной ресторан, чтобы отметить нашу 3-летнюю годовщину. Я заказала стейк средней прожарки, но он оказался пережаренным. Я не из тех, кто предъявляет претензии, но официант заметил, что что-то не так. Через минуту вышел менеджер, я объяснила ситуацию, и для меня приготовили потрясающий новый стейк. Кроме того, нам принесли бесплатные блюда и сделали скидку 20% на весь счет. Предлагали даже бесплатный десерт. Они были очень милы, а менеджер сказал, что сделал это потому, что я была вежливой, а не грубила, как другие. © SweetieSunshine / Reddit
- Присматривался в магазине бытовой техники к дорогой плите. Но продавец-консультант показал мне плиту, которая выглядела почти так же, а стоила в 2 раза дешевле. Сказал, что это прошлогодняя модель и продается со скидкой. Пока мы обсуждали детали доставки и т.д., я спросил, получит ли он комиссионные, но он сказал, что моя сумма покупки недостаточна для этого. То есть этот парень сэкономил мне кучу денег, одновременно лишив себя комиссионных! И тогда я решил, что мне немедленно нужны еще новый телевизор и планшет. © rottinguy / Reddit
А вот и еще несколько статей про сервис, который не перестает нас удивлять:
Комментарии
Про йорка в такси.
"К слову, «морда» была размером с небольшое яблочко". Это, блин, и пугает! Эффект неожиданности, знаете ли. Предупредить о перевозке животного не судьба конечно. У водителя могут быть аллергия, фобия или просто принципы. Но это так, мелочи, он же обслуживающий персонал🤦
Про официанта-трудно представить,что хороший ресторан будет такой персонал долго держать-до пары жалоб от клиентов.что значит-нецелевая аудитория?!хожу иногда и в дорогие рестораны,просто одета,даже если иногда хочется просто чашку кофе-вежливые официанты,подойдут спросят про впечатления,нос никто не воротит.хотя никогда не строю вип-персону,нормально общаемся
поделюсь наболевшим. Лет 20-25 назад я сама студенткой работала в общепите - и в местах попроще и в местах получше. Всегда от нас, работников раздачи и зала, требовали просто драконовски чтобы от зубов отскакивало не только меню, но и цены, состав, а иногда и граммовки. В любое свободное время заставляли все это заучивать, постоянно проверяли и контролировали. Даже в обычных кафешко-столовках. Что я вижу сейчас? Захожу в хорошее дорогое заведение, и начинаются мучения - практически н а любой вопрос по блюдам, официант делает растерянное выражение лица и бежит н а кухню уточнять. И это не единичный случай, а реально постоянная тенденция. Чувствую себя старухой, потому что хочется восклицать - в мое время такого не позволяли!! Ну серьезно, самого зеленого стажера не выпускали раньше в зал без экзаменации по меню!