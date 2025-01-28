14 человек, которые обратились за услугой, а остались с кучей ярких впечатлений

поделюсь наболевшим. Лет 20-25 назад я сама студенткой работала в общепите - и в местах попроще и в местах получше. Всегда от нас, работников раздачи и зала, требовали просто драконовски чтобы от зубов отскакивало не только меню, но и цены, состав, а иногда и граммовки. В любое свободное время заставляли все это заучивать, постоянно проверяли и контролировали. Даже в обычных кафешко-столовках. Что я вижу сейчас? Захожу в хорошее дорогое заведение, и начинаются мучения - практически н а любой вопрос по блюдам, официант делает растерянное выражение лица и бежит н а кухню уточнять. И это не единичный случай, а реально постоянная тенденция. Чувствую себя старухой, потому что хочется восклицать - в мое время такого не позволяли!! Ну серьезно, самого зеленого стажера не выпускали раньше в зал без экзаменации по меню!