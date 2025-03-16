14 исторических личностей, которые выглядели ну совсем не так, как нас пытаются убедить киношники

Юлий Цезарь — великий римский полководец и государственный деятель. Он сыграл решающую роль в событиях, которые привели к падению Римской республики и возвышению Римской империи.

Во всем известном фильме "Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх" Цезаря играет знаменитый актер Ален Делон, хотя сам Цезарь выглядел совсем по-другому. Высокий лоб, большой нос и длинное лицо вовсе не соответствуют облику Алена Делона — идеала мужской красоты.