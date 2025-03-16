14 исторических личностей, которые выглядели ну совсем не так, как нас пытаются убедить киношники
Исторические личности часто приобретают знакомые черты благодаря кино. Мы привыкаем видеть их именно такими – харизматичными, величественными или даже пугающими. Но насколько экранные образы соответствуют реальности? Иногда режиссеры создают героев, которые мало напоминают свои прототипы.
Альбрехт I
Альбрехт - король Германии с 1298 года, представитель династии Габсбургов. Он был сыном короля Рудольфа I и правил в сложный период борьбы за власть. Альбрехт I считается одним из тех правителей, чья политика привела к событиям, отраженным в легенде о Вильгельме Телле. В историческом боевике 2024-го года роль этого правителя сыграл Бен Кингсли.
Скотт и Зельда Фицджеральд
Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Зельда Фицджеральд – одна из самых знаменитых и трагичных пар ХХ века, символ «эпохи джаза» и «потерянного поколения». Их жизнь была полна страсти, успеха, разрушительных кризисов и безумной любви, которая сжигала их обоих. Фицджеральд и его жена Зельда стали одними из персонажей фильма «Полночь в Париже». Пару сыграли Том Хиддлстон и Элисон Пилл.
Ксеркс I
Ксеркс I был персидским царем и четвертым "шахиншахом" династии Ахеменидов. Он был сыном великого царя Дария Великого. Основные планы, которые он осуществлял как преемник своего отца, включали укрепление власти в Египте и Вавилоне, а также покорение Греции. Целью последнего было наказание Афин и других полисов, которые в годы правления Дария оказали сильное сопротивление великому персидскому царю. В фильме "300 спартанцев" Ксеркс изображен без волос и с многочисленными украшениями, однако в реальности он обладал густой бородой и длинными волосами.
Юлий Цезарь
Юлий Цезарь — великий римский полководец и государственный деятель. Он сыграл решающую роль в событиях, которые привели к падению Римской республики и возвышению Римской империи.
Во всем известном фильме "Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх" Цезаря играет знаменитый актер Ален Делон, хотя сам Цезарь выглядел совсем по-другому. Высокий лоб, большой нос и длинное лицо вовсе не соответствуют облику Алена Делона — идеала мужской красоты.
Сэр Уильям Уоллес
Уильям Уоллес — один из самых знаковых героев Шотландии, чье влияние на историю невозможно переоценить. Фильм «Храброе сердце» — посвященная ему историческая драма режиссера и исполнителя главной роли Мела Гибсона, — стала культовой, получила множество наград и оказала огромное влияние на восприятие истории Шотландии в массовой культуре, хотя историческая достоверность картины оставляет желать лучшего. Так, к примеру, синяя краска на лице героя, которую мы видим в кино – художественный вымысел. Такой раскрас использовали пикты в древности, но не шотландцы XIII века. Так что в жизни сэр Уильям никогда не щеголял синими полосами.
Рамзес II
Рамзес II был одним из величайших фараонов Древнего Египта. Фараоны, правившие после него, и обычные египтяне называли его «Великим предком». Он правил Египтом почти 60 лет и умер в возрасте 90 лет. Он способствовал культурному обогащению своей страны и не только. Рамзес II был не просто фараоном - он был великим символом богатства Древнего Египта. Его наследие до сих пор продолжает вдохновлять людей. В фильме "Исход: Цари и боги" можно встретить образ великого царя, который предстает во всем своем великолепии. Это дает возможность прикоснуться к уникальной и загадочной культуре Египта и представить, как на самом деле мог бы выглядеть великий фараон.
Тутанхамон
Тутанхамон был не просто одним из царей Древнего Египта - он стал живым символом и воплощением египетской культуры, окутанной мистикой и загадками. О нем стали говорить намного больше после обнаружения его гробницы в 1922 году, которая оказалась почти нетронутой. Золотая погребальная маска Тутанхамона до сих пор остается символом культуры Древнего Египта. Согласно разным исследованиям, есть предположения, что Тутанхамон был худощавым и невысокого роста, однако в сериале мы видим высокого юношу крепкого телосложения.
Молли Браун
Маргарет «Молли» Браун – спасшаяся пассажирка "Титаника", символ стойкости и милосердия. Ее история доказывает, что даже в самых тяжелых обстоятельствах можно оставаться человеком и помогать другим. В культовом фильме ее сыграла Кэти Бейтс. В целом, несмотря на некоторые различия во внешности, актрисе удалось передать сущность и харизму Непотопляемой «Молли» Браун, что сделало ее персонажа запоминающимся и достоверным. Хотя в кино, как можно заметить, Маргарет выглядит более корпулентной, чем в жизни.
Нефертити
Нефертити была царицей XVIII династии Древнего Египта и женой великого фараона Эхнатона. Вместе с ним она стремилась установить новую веру — почитание Атона, солнечного диска, как единственного бога. Вместе с мужем она правила, становясь свидетельницей и соавтором, возможно, самого богатого и успешного периода в истории Египта. Она не только родила своему мужу шестерых детей, но и стала для него опорой, поддерживая фараона в его начинаниях. В течение долгих лет разные актрисы пытались изображать великую царицу, однако упускалось очень важный нюанс: Нефертити не была белокожей, как себе представляют современники. Помимо этого, скорее всего, под ее головным убором могли быть толстые и вьющиеся волосы, которые очень типичны для этого региона.
Наполеон Бонапарт
Наполеон Бонапарт — известный полководец и первый император Франции. Его часто описывали как человека с низким ростом, высоким лбом и глубоко посаженными глазами. Интересно, что в фильме рассказывается история карьеры великого полководца, которая началась с 24 лет, однако его играет актер, которому уже далеко за 30.
Генрих VIII
Генриха VIII обычно вспоминают из-за шести жен короля и его легендарного аппетита. Он был не из лучших мужей, так как был особенно жесток со своими избранницами. Однако его правление - разрыв с Римом, реформация и роспуск монастырей - оказали большое влияние на Англию в формировании ее независимости. В фильме "Еще одна из рода Болейн" король изображен темноволосым и среднего телосложения, однако в действительности у Генриха были рыжие волосы и крепкое телосложение.
Жанна д’Арк
Жанна д'Арк - национальная героиня и, в будущем, святая Франции. За короткое время она завоевала популярность и уважение со стороны всего общества. Благодаря этому, в будущем она стала символом патриотического духа во Франции и не только.
В фильме, Жанна д'Арк представлена со светлыми волосами и глазами, однако по разным источникам известно, что орлеанская дева имела черные волосы и темные глаза.
Клеопатра
Последняя правительница династии Птолемеев известна всему миру своей красотой, однако она выделялась далеко не только внешними характеристиками. Клеопатра была очень мудрой и проницательной женщиной, что принесло процветание и мир стране, ослабленной и расколотой. Она славилась не только своими политическими, но и любовными связями с Юлием Цезарем и Марком Антонием.
Во многих фильмах Клеопатру представляют как очаровательную и соблазнительную женщину с идеальными чертами лица, однако изображения на монетах и бюсты с ее портретом немного отличаются от общепринятого ее образа. Согласно разным данным, у нее был орлиный нос, что не очень может соответствовать нашим стандартным представлениям красоты. Однако это не мешало ей умело манипулировать влиятельными людьми в своих целях.
А вот еще несколько интересных историй про кино и известных актеров: