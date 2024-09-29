14 историй и фото со всего света, которые покажут заграницу с неизвестной стороны

Путешествуя по разным странам, нет-нет да и найдешь что-нибудь удивительное. К примеру, в Италии в некоторые магазины не просто пускают с собаками, но и выдают специальную тележку для них. Или вот, например, вы знали, почему в отелях может не оказаться 13-го этажа? Один из путешественников в этой статье рассказал и об этом.

«Рожала в Германии. Глядите, чем меня накормили перед родами»

Извиняюсь, вы там в самолете рожали? © Murky-Plastic6706 / Reddit

В метро Чунцина (Китай) есть вагоны с разной температурой

А в Оулу, в Финляндии, когда снег заметает дорожную разметку, включают разметку с проектора

Однокурсница, которая учила итальянский, ездила на полгода по обмену учиться в один из миланских университетов. Как-то она ужинала в хорошем местном ресторане и случайно подслушала, как владелец распекает официанта, обслуживающего пару за дальним столиком. С характерными интонациями и изрядным количеством ругательств владелец выражал недовольство тем, что официант работает слишком быстро, не делает пауз и выносит новые блюда, как только гости доели предыдущие, не позволяя им насладиться беседой и прекрасным итальянским вечером. © Simplygreat / Pikabu

«В нашем отеле в Португалии нет 13 этажа»

Я даже нашел в Википедии, что это сделано специально и связано с суеверным страхом числа 13 у многих людей. © Unknown author / Reddit

Один отель в Нидерландах не разрешает заказывать в номер еду из сторонних ресторанов

Лет 7 назад путешествовал с другом по Аризоне, и пытался на заправке заказать у мужика кофе. Говорю, что хочу двойной эспрессо с миндальным сиропом, а он на меня смотрит, говорит: «Хороший выбор» и уходит. Минут 5 стоял и офигевал, пока не увидел, что люди кофе делают себе сами. Не знал я тогда еще, что на заправках в США кофе себе наливаешь сам. © Wildwildworld / Pikabu

Подержите мой чай. В придорожном ресторане во Франции была линия раздачи. Мы приехали утром, я подошел на кассу и пробил на семью сок, круассаны, кофе и три яичницы с беконом и сыром. Мне все пробили, я забрал сок и круассаны и стал ждать повара. Он разгружал какие-то коробки, раскладывал кружки, готовил кофе другим посетителям, а на мои просьбы отдать яичницу отвечал короткими французскими фразами, указывая на плиту. Ситуацию спас голландец, который, видимо, тут не в первый раз. Оказалось, что омлет нужно пожарить самому — берешь сковородочку, разбиваешь пару яиц, кидаешь топинги и жаришь. Сказать, что я обалдел — ничего не сказать. © Abraham.Simpson / Pikabu

В Германии есть парковочные места только для женщин

Возле таких мест на парковке есть специальный знак. Обычно они расположены в более освещенных местах, возле выходов и лифтов, и с камер наблюдения эти места отлично видны.

А в Лиме — вот такая остановка с сиденьями в виде чипсов

В Германии мы подсели на такой сервис — кафешки отдают в конце рабочего дня пакеты с нераспроданными товарами втрое дешевле. А еще прикол в том, что это пакет-сюрприз, и ты не знаешь, что именно тебе положат. © MilashaSwan / X

Вот такие украшения к рождественским праздникам появляются в Уберабе, Бразилия

А все из-за того, что это место знаменито своими раскопками. Геопарк в Уберабе даже был внесен в список наследия ЮНЕСКО.

В Италии можно купить шот эспрессо в пакетике с трубочкой

А в некоторых супермаркетах даже предусмотрены специальные тележки для питомцев