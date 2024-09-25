20 человек наткнулись на кое-что любопытное и показали это всему интернету

Фотоподборки
5 часов назад

Иногда жизнь подкидывает такие занимательные вещи, которые не каждый день увидишь. Например, яйцо в яйце, айсберг в виде кота или гигантскую подвеску «музыка ветра». Те, кому они попадаются на глаза, так впечатляются, что непременно все фотографируют и с помощью интернета показывают всему миру. Посмотрите и вы на крутые находки героев нашей статьи.

1. «Сегодня во время прогулки нашла вот такой камень, расписанный вручную»

Евгений Молотов
3 часа назад

Я в парке тоже пару таких камней собрал. Я их в духовке нагрел и восковыми мелками разрисовал. Потом лаком покрыл глянцевым.

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  • Ничего себе! Такая кропотливая работа просто ради того человека, который потом этот камень случайно найдет. Впечатляющее хобби! © Lord-Velveeta / Reddit

2. «Одна из куриц моих родителей снесла яйцо, в котором было яйцо поменьше»

Valentina Martunoba
1 день назад

У МОЕЙ МАМЫ НЕ ПОМНЮ КОГДА ТО В ЧУВАШИИ В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ СЕЛЕ РЫНДИНО КУРИЦА СНЕСЛА НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОДОБНОЕ ЯЙЦО А ЛЮДИ ГОВОРИЛИ ЧТО У КОГОТО КУРИЦА СНЕСЛА ТРЕХЖЕЛТКОВОЕ ЯИЧКО

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3. Этот апельсин тоже содержал маленькую копию себя

4. «Были в ресторане и это нашли в тарелке с моллюском»

5. «Я наткнулась в лесу на кучу фасоли»

6. «Я нашла камень, похожий на акулу»

7. «Открыл капот и нашел печенье в моторном отсеке»

«Думаю, это мыши. Машина простояла некоторое время у родителей, пока я путешествовал. Спустя неделю открыл капот и обнаружил это!»

8. «Наткнулся на голубя, который снес яйцо на улице»

9. «Увидели помидоры, растущие у ливневой канализации»

Хильдур
3 часа назад

Вот же блин. Na очистных сооружениях, из случайных семян они растут, а в парниках, из рассады, заботливо выращенной na подоконнике из элитных семян, политые по графику удобрениями и посаженные в составленный по науке грунт, они не растут))

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  • Томаты часто растут на очистных сооружениях из семян, которые туда попадают. © LowUnion9503 / Reddit

10. «Наткнулись на бабочку, похожую на листочек»

11. «Заметил клетку с котом, которую, видимо, сделал его хозяин, чтобы питомец наслаждался свежим воздухом»

12. «В Гренландии наткнулся на айсберг, похожий на кота»

13. «Был в походе и нашел мини-станцию для ремонта велосипедов»

14. «Купила в интернете старую книгу, и в ней оказался билет на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее»

15. «Увидел огромную подвеску „музыка ветра“. Они примерно 4,5 м в высоту »

16. «Внутри упаковки со снеками обнаружил бумажное полотенце»

  • Эти полотенца хранятся рядом с конвейером на производственной линии. Полотенце и скребок используются для очистки поверхности от излишков пыли от снеков. Иногда полотенца падают и улетают вместе со снеками. По конвейеру есть несколько различных автоматизированных механизмов для удаления посторонних материалов, таких как полотенца, а также на линии присутствует человек. Все они не справились со своей работой. © lavaenema / Reddit

17. «Я нашла креветку на своем газоне»

18. «В дальнем углу шкафа нашла булочки, срок годности которых истек еще полгода назад. И вот как они выглядят»

19. «В доме моей бабушки обнаружили старый стеклянный кувшин для воды, заполненный монетами»

20. «В магазине увидела кота, который всегда спит в такой странной позе»

Вот еще несколько статей для любознательных читателей:

Фото на превью nomadquail / Reddit

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