20 человек наткнулись на кое-что любопытное и показали это всему интернету

Иногда жизнь подкидывает такие занимательные вещи, которые не каждый день увидишь. Например, яйцо в яйце, айсберг в виде кота или гигантскую подвеску «музыка ветра». Те, кому они попадаются на глаза, так впечатляются, что непременно все фотографируют и с помощью интернета показывают всему миру. Посмотрите и вы на крутые находки героев нашей статьи.

1. «Сегодня во время прогулки нашла вот такой камень, расписанный вручную»

Ничего себе! Такая кропотливая работа просто ради того человека, который потом этот камень случайно найдет. Впечатляющее хобби! © Lord-Velveeta / Reddit

2. «Одна из куриц моих родителей снесла яйцо, в котором было яйцо поменьше»

© Brilliant-Aerie2689 / Reddit Valentina Martunoba 1 день назад У МОЕЙ МАМЫ НЕ ПОМНЮ КОГДА ТО В ЧУВАШИИ В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ СЕЛЕ РЫНДИНО КУРИЦА СНЕСЛА НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОДОБНОЕ ЯЙЦО А ЛЮДИ ГОВОРИЛИ ЧТО У КОГОТО КУРИЦА СНЕСЛА ТРЕХЖЕЛТКОВОЕ ЯИЧКО - - Ответить

3. Этот апельсин тоже содержал маленькую копию себя

4. «Были в ресторане и это нашли в тарелке с моллюском»

5. «Я наткнулась в лесу на кучу фасоли»

6. «Я нашла камень, похожий на акулу»

7. «Открыл капот и нашел печенье в моторном отсеке»

«Думаю, это мыши. Машина простояла некоторое время у родителей, пока я путешествовал. Спустя неделю открыл капот и обнаружил это!»

8. «Наткнулся на голубя, который снес яйцо на улице»

9. «Увидели помидоры, растущие у ливневой канализации»

© mountinlodge / Reddit Хильдур 3 часа назад Вот же блин. Na очистных сооружениях, из случайных семян они растут, а в парниках, из рассады, заботливо выращенной na подоконнике из элитных семян, политые по графику удобрениями и посаженные в составленный по науке грунт, они не растут)) - - Ответить

Томаты часто растут на очистных сооружениях из семян, которые туда попадают. © LowUnion9503 / Reddit

10. «Наткнулись на бабочку, похожую на листочек»

11. «Заметил клетку с котом, которую, видимо, сделал его хозяин, чтобы питомец наслаждался свежим воздухом»

12. «В Гренландии наткнулся на айсберг, похожий на кота»

13. «Был в походе и нашел мини-станцию для ремонта велосипедов»

14. «Купила в интернете старую книгу, и в ней оказался билет на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее»

15. «Увидел огромную подвеску „музыка ветра“. Они примерно 4,5 м в высоту »

16. «Внутри упаковки со снеками обнаружил бумажное полотенце»

Эти полотенца хранятся рядом с конвейером на производственной линии. Полотенце и скребок используются для очистки поверхности от излишков пыли от снеков. Иногда полотенца падают и улетают вместе со снеками. По конвейеру есть несколько различных автоматизированных механизмов для удаления посторонних материалов, таких как полотенца, а также на линии присутствует человек. Все они не справились со своей работой. © lavaenema / Reddit

17. «Я нашла креветку на своем газоне»

18. «В дальнем углу шкафа нашла булочки, срок годности которых истек еще полгода назад. И вот как они выглядят»

19. «В доме моей бабушки обнаружили старый стеклянный кувшин для воды, заполненный монетами»