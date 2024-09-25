Я в парке тоже пару таких камней собрал. Я их в духовке нагрел и восковыми мелками разрисовал. Потом лаком покрыл глянцевым.
20 человек наткнулись на кое-что любопытное и показали это всему интернету
Иногда жизнь подкидывает такие занимательные вещи, которые не каждый день увидишь. Например, яйцо в яйце, айсберг в виде кота или гигантскую подвеску «музыка ветра». Те, кому они попадаются на глаза, так впечатляются, что непременно все фотографируют и с помощью интернета показывают всему миру. Посмотрите и вы на крутые находки героев нашей статьи.
1. «Сегодня во время прогулки нашла вот такой камень, расписанный вручную»
- Ничего себе! Такая кропотливая работа просто ради того человека, который потом этот камень случайно найдет. Впечатляющее хобби! © Lord-Velveeta / Reddit
2. «Одна из куриц моих родителей снесла яйцо, в котором было яйцо поменьше»
У МОЕЙ МАМЫ НЕ ПОМНЮ КОГДА ТО В ЧУВАШИИ В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ СЕЛЕ РЫНДИНО КУРИЦА СНЕСЛА НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОДОБНОЕ ЯЙЦО А ЛЮДИ ГОВОРИЛИ ЧТО У КОГОТО КУРИЦА СНЕСЛА ТРЕХЖЕЛТКОВОЕ ЯИЧКО
3. Этот апельсин тоже содержал маленькую копию себя
4. «Были в ресторане и это нашли в тарелке с моллюском»
- «Скорее продайте это и разбогатеете!» © Impressive-Koala4742 / Reddit
5. «Я наткнулась в лесу на кучу фасоли»
Кто-то избавился от просрочки? Или это подкормка для животных?
6. «Я нашла камень, похожий на акулу»
7. «Открыл капот и нашел печенье в моторном отсеке»
Это скорее крысы, диаметр печенья сантиметров семь, какая ж это мышь утащит?
«Думаю, это мыши. Машина простояла некоторое время у родителей, пока я путешествовал. Спустя неделю открыл капот и обнаружил это!»
8. «Наткнулся на голубя, который снес яйцо на улице»
9. «Увидели помидоры, растущие у ливневой канализации»
Вот же блин. Na очистных сооружениях, из случайных семян они растут, а в парниках, из рассады, заботливо выращенной na подоконнике из элитных семян, политые по графику удобрениями и посаженные в составленный по науке грунт, они не растут))
- Томаты часто растут на очистных сооружениях из семян, которые туда попадают. © LowUnion9503 / Reddit
10. «Наткнулись на бабочку, похожую на листочек»
11. «Заметил клетку с котом, которую, видимо, сделал его хозяин, чтобы питомец наслаждался свежим воздухом»
12. «В Гренландии наткнулся на айсберг, похожий на кота»
13. «Был в походе и нашел мини-станцию для ремонта велосипедов»
14. «Купила в интернете старую книгу, и в ней оказался билет на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее»
15. «Увидел огромную подвеску „музыка ветра“. Они примерно 4,5 м в высоту »
16. «Внутри упаковки со снеками обнаружил бумажное полотенце»
- Эти полотенца хранятся рядом с конвейером на производственной линии. Полотенце и скребок используются для очистки поверхности от излишков пыли от снеков. Иногда полотенца падают и улетают вместе со снеками. По конвейеру есть несколько различных автоматизированных механизмов для удаления посторонних материалов, таких как полотенца, а также на линии присутствует человек. Все они не справились со своей работой. © lavaenema / Reddit
17. «Я нашла креветку на своем газоне»
Ждите еще дождь из лягушек, ничего хорошего он не предвещает миру😁
18. «В дальнем углу шкафа нашла булочки, срок годности которых истек еще полгода назад. И вот как они выглядят»
Это те американские булочки, которые можно, как мочалку отжать, и они примут свою первоначальную форму.
19. «В доме моей бабушки обнаружили старый стеклянный кувшин для воды, заполненный монетами»
20. «В магазине увидела кота, который всегда спит в такой странной позе»
Вот еще несколько статей для любознательных читателей:
Комментарии
Кто-то нашел камень, похожий NA акулу.
А у меня получилась рыба-ракета с гусарским усом)