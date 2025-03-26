14 киноляпов, которые заметили только дотошные зрители
Что и говорить, съемки фильма — процесс длительный, трудно уследить за всем. Поэтому во многих лентах встречаются так называемые киноляпы. И к ним можно относиться по-разному. Мы вот, например, любим их отыскивать и уверены, что кино от этого хуже не становится.
1. «Гарри Поттер и Орден Феникса»
До нападения дементоров на шортах Дадли был один принт. А уже после, в подземном переходе, у шорт оказывается совершенно другой, хотя и похожий, рисунок.
2. «Мумия»
Стоя на лестнице, Иви держит в руках книгу, которую пытается поставить на полку соседнего шкафа. Но когда книга падает, звука падения не слышно, а на общем плане помещения никакой книги на полу не видно. Она будто сквозь землю провалилась.
3. «Сумерки»
Не обошлось без ляпа и в фильме «Сумерки». В одной из сцен декор на стеллаже за спиной Эдварда внезапно меняется.
4. «Гарри Поттер и философский камень»
Любопытные метаморфозы происходят с прической Рона, когда он встречает Гарри в купе «Хогварст-экспресса». Челка мальчика распадается то на прямой пробор, то на боковой.
5. «Мисс Конгениальность»
Когда я ем мороженое, у меня тоже вечно, то полная ложка, то опять пустая почему-то 😅
В одной из сцен комедии героиня Сандры Буллок заедает плохое настроение мороженым и разговаривает с коллегой. Пока они болтают, ее ложка оказывается то пустой, то вдруг полной мороженого.
6. «Это все она»
Татуировка главной героини комедии «Это все она» исчезает на выпускном вечере.
7. «Каскадеры»
В финальной сцене герой Райана Гослинга выпрыгивает из вертолета с аудионосителем с признанием главного злодея. Но на кадрах, где он падает, видно, что в руках у него ничего нет. Однако приземляется он, крепко сжимая доказательство.
8. «Гарри Поттер и Орден Феникса»
В фильме есть сцена, в которой Гарри снится страшный сон. Пока он спит, на нем футболка с круглым вырезом, а просыпается герой уже в футболке с V-образным вырезом.
9. «Форсаж»
Нечто похожее происходит и с Джонни Траном в первой части франшизы «Форсаж». Только его черная футболка спустя 3 секунды превращается в майку.
10. «Унесенные ветром»
11. «Охотники за привидениями: Наследники»
В фильме одна из заколдованных героинь начинает свой путь босиком. Затем она внезапно оказывается уже в туфлях на каблуке. А когда чары с нее снимают, обувь снова куда-то исчезает.
12. «Гарри Поттер и Кубок огня»
Закатанный рукав мантии Волан-де-Морта поднимается сам по себе.
13. «Первый встречный»
В мелодраме «Первый встречный» есть сцена, в которой героиня Дженнифер Лопес наслаждается спа-процедурами. В это время цвет одеяла на ней меняется от кадра к кадру.
14. «Титаник»
В «Титанике», в сцене, где Джек прикован наручниками к трубе, он носит подтяжки. Затем, когда Роуз освобождает его, они куда-то исчезают.
Но это еще не все. О других киноляпах вы можете почитать в этих статьях:
Комментарии
Киноляп (причём допущенный абсолютно сознательно) это чернокожие аристократы в викторианской Англии, а это фигня, которую выискивают те, кому не..й делать
Бесит когда киноляпы притягивают за уши, типа как с мороженым. Я всегда думала что это такая задумка или приём режиссера: "типа а это додумайте сами". А это оказывается киноляп! Ну раз уж это киноляп, почему тогда не пишут такое типа :"события фильма разворачиваются три дня, но за это время ни один герой так и не сходил посрать. А ведь такое невозможно!"
Непонятно для чего такое пишут, то ли для просмотров то ли для комментариев.!