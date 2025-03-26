14 киноляпов, которые заметили только дотошные зрители

Бесит когда киноляпы притягивают за уши, типа как с мороженым. Я всегда думала что это такая задумка или приём режиссера: "типа а это додумайте сами". А это оказывается киноляп! Ну раз уж это киноляп, почему тогда не пишут такое типа :"события фильма разворачиваются три дня, но за это время ни один герой так и не сходил посрать. А ведь такое невозможно!"

Непонятно для чего такое пишут, то ли для просмотров то ли для комментариев.!