14 комиксов, которые покажут разницу между большим городом и провинцией

В XXI веке не имеет значения, где вы живете: в столице или уютной деревеньке. И там, и там можно приобрести одни и те же вещи, сделав заказ в интернет-магазине. А потому горожанина от селянина с первого взгляда и не отличишь. Но разница между ними все-таки имеется, и заключается она в образе жизни.

В отличие от жителей мегаполиса, провинциалам не нужно преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до работы

Городские и деревенские жители к еде, а точнее, ее остаткам, относятся по-разному

Городскому врачу нет дела до личной жизни пациента, а вот деревенскому о ней известно все

В мегаполисе несложно найти место для пробежки. В селе, впрочем, тоже, но это будет бег с препятствиями

Это в городе ты рядовой ученик, а в деревне — сын закадычной подруги

А в этом материале мы собрали истории о крутых преподавателях, чьи поступки ученики вспоминают с благодарностью.

Сельский воспитатель запросто может вырастить несколько поколений одной семьи

Найти личное пространство в городе бывает непросто. Зато в селе можно уйти в свою мастерскую и заняться любимым делом

Иногда городские жители забывают, что продукты растут не на прилавках магазинов

У городских детей есть огромный выбор кружков и секций. А в селе часто все по старинке: девочки — на пение и танцы, мальчики — в спорт

Городскому жителю не привыкать строить сложные маршруты, а вот провинциала в мегаполисе может охватить паника

Многие жители городов способны отстоять свои границы. А провинциалы нередко волнуются: «Что же люди про меня подумают?»

А здесь можно почитать истории людей, которые научились отстаивать личные границы.

Траты городские и деревенские жители тоже планируют по-разному

В городе можно побаловать себя салонными процедурами от профессионалов, а в деревне не такой уж и большой выбор парикмахеров, косметологов и мастеров маникюра

В городе не так-то просто отыскать свою вторую половину, а вот в селе к вашим поискам могут присоединиться и родственники