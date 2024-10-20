14 преподавателей, которых бывшие ученики и после выпуска вспоминают

У меня была препод - ярая христианка. не имею ничего против, но она все пары размышляла о приемуществах христианства над другими религиями, о том, как хорошо было в средневековье. А по предмету ничего🤦🏻‍♀️

Но и зачёт у нее можно было получить лишь похвалив христианство😏