У меня была препод - ярая христианка. не имею ничего против, но она все пары размышляла о приемуществах христианства над другими религиями, о том, как хорошо было в средневековье. А по предмету ничего🤦🏻♀️
Но и зачёт у нее можно было получить лишь похвалив христианство😏
14 преподавателей, которых бывшие ученики и после выпуска вспоминают
Школьные и студенческие годы, как ни крути, запоминаются, и не в последнюю очередь благодаря преподавателям. Кто-то из них чудит и сушит носки на батарее в классе, кто-то входит в положение студентов и ставит зачет, а кто-то, будто злая ведьма из сказок, начинает ни за что докапываться до учеников. Герои сегодняшней статьи рассказали об учителях, которых из памяти не выкинуть.
- В универе был у меня преподаватель по математическому анализу, девушка 25 лет. Ей был важен ход решения, а не то, насколько вы точно решили. Она говорила, что ей важно, чтобы студенты уловили саму суть, а для точных вычислений люди придумали калькуляторы и компьютеры.
Прошло лет этак десять после окончания универа, мы случайно встретились с ней и пошли вместе кофейку попить. И она мне раскрыла свой метод преподавания: ей было просто лень все проверять досконально. © Rliethnam / Pikabu
- Новая училка литературы стала гнобить всех отличников, меня в том числе. Говорит: «Хотите 5 за сочинение, накатайте 8 листов». За урок это нереально, и я написал все дома, а потом подменил тетрадь. Так и представлял, как наша мегера, скривившись, ставит 5. Только получил я 4. Ошибок не было, просто училка перечеркнула мою букву А в слове и поправила ее на ту же самую букву. Хотя там было очевидно, что буква была написана верно. Я попытался оспорить оценку, но она заявила: «Это проблемы твоего почерка». С тех пор я понял: если к тебе хотят прикопаться, то причину найдут. © zveidx / Pikabu
- Экзамен по высшей математике. Нас 2 группы, человек 40. Начали делиться, кто когда пойдет. И так получилось, что я остался в последней пятерке. Мучила тетя всех по очереди в течение часов пяти. Каждый, кто выходил из кабинета, был в расстроенных чувствах и с выражением на лице, словно его пытали. Сдать было почти нереально.
И вот за окном уже темнеть начало. Заходим, думаю, что уже не сдадим, так как препод устала и ей проще поставить неуд и пойти домой. А математичка, посмотрев в окно, села за стол преподавательский и выдала: «Это вы пять часов ждали своей очереди и не сбежали? За стойкость поставлю „хорошо“, а кого не устраивает, можете сдавать на „отлично“». © Keratoz / Pikabu
- Универ. В преддверии экзамена. Сидим у самой жесткой преподавательницы на моей памяти. После того, как она один раз чихнула, вся группа хором нажелала ей столько, сколько и в день рождения не услышишь. Она посмеялась, вошла в положение и никому не завалила зачет, вся группа сдала успешно. © Не все поймут / VK
- Была у нас преподавательница по экономике женщиной миниатюрной и слабой на вид. Но это была только видимость! Как-то на паре, когда мы писали контрольную, она решила разобрать свою дамскую сумочку. Оттуда показались: косметичка, тетради, ежедневник размером с энциклопедию, куча ручек, какие-то пакетики и кулечки, конфеты, но больше всего удивила машинка для закатывания банок. Притом преподаватель совершенно не удивилась, а улыбнулась, сказав, что уже полгода забывает ее выложить. © Подслушано / Ideer
- Схлопотала в начальной школе двойку по изо. А я в этот день болела и на уроках меня не было. Спрашиваю потом робко у училки, мол, за что. Она говорит: «Весь класс баловался на уроке, все и получили двойки». Возражаю ей, что меня-то в школе не было, а она как выдаст: «Ну ты ж не будешь отрываться от коллектива — как все, так и ты. Ничего, потом исправишь. Ещe много уроков впереди». Думаю, она поняла, что была неправа, но ее скверный характер не позволил признать ошибку. А для меня это был поворотный момент, когда я начала осознавать две вещи: взрослые ошибаются, даже учителя. И второе: мои родители всегда примут сторону учителя. Потому что, когда я, рыдая от несправедливости, дома это все рассказала, мои родители не пошли разбираться в школу и даже, мне кажется, не до конца мне поверили. © Neutrina / Pikabu
- Была у нас в универе одна одногруппница, настолько глупая, что диву даешься. Сессия, все сдали, осталась только она. Полтора часа они там с преподавателем сидели тихонько, он ее все спрашивал и спрашивал. У нас универ невероятно лояльный, все сдадут, даже если не учили ничего. И вот выбегает она и радостно кричит: «Сдала!». Спустя минуту выходит замученный преподаватель и говорит: «Не вы сдали, а я сдался...» © Не все поймут / VK
- Мы учились заочно, приезжали на сессии два раза в год, но какие это были сессии! Перед одной сессией у нас сразу две родили и на экзамен не приехали, думая, что перенесут им сдачу на следующий семестр. Но на всякий случай передали нам свои зачетки. И в день экзамена мы решили провернуть дело. Одна девчонка пошла первой с зачеткой мамочки. Сдает на 5, бежит в общежитие, переодевается, меняет прическу, макияж, возвращается и в конце экзамена. Снова заходит уже со своей зачеткой. Садится, как вдруг преподаватель спрашивает: «Опять вы? Я же уже поставила оценку». Короче, план наш провалился, пришлось открывать карты, рассказывать про мамочек, которые не смогли приехать, а мы очень хотели помочь закрыть им сессию. Преподаватель вошла в положение, оценила нашу идею и всем поставила оценки в зачетки. © Happy.mama / Pikabu
- В 9 классе я очень хорошо подготовился к контрольной по химии. Написал все верно, а потом вижу — в тетрадке стоит перечеркнутая 5, а рядом 2. Это что такое? Я бросился к учительнице, требую объяснений. А она ехидно так в ответ: «Ты всегда у меня тройки получал, а тут написал на 5. Так не бывает. Списал, значит». Такая меня обида взяла, что и по сей день помню. © GoshaBaltika / Pikabu
- В старшей школе моя учительница рисования каждый день выкраивала время для того, чтобы просто сесть и поговорить со мной обо всем на свете. Она никогда меня не осуждала, а просто слушала и давала советы. Еще она каждый раз напоминала, что верит в меня, ведь я хороший человек с добрым сердцем. И у меня получится абсолютно все, что я задумаю. © CapG_13 / Reddit
- Мой школьный учитель химии в 7-м классе был просто великолепен. Мало того, что он всегда мог увлечь нас на занятиях, он еще был фокусником на пенсии. Однажды, по его рассказам, он вообще стал рекордсменом по высвобождению из смирительной рубашки. А еще он организовал в нашей школе крутой клуб, участников которого он возил на обалденное шоу одного известного иллюзиониста. © Unknown author / Reddit
- В универе была странная преподавательница, она приходила с чаем и выкидывала пакетик в окно. Остатки выплескивала туда же. Рассказывала что угодно, кроме своего предмета. Но пиком странности стал ее приход в дождливую погоду. Она зашла в аудиторию и разулась, потом сняла носки и повесила их на батарею сушиться со словами: «Ну и погоды нынче стоят!». © Подслушано / Ideer
У меня была препод - ярая христианка. не имею ничего против, но она все пары размышляла о приемуществах христианства над другими религиями, о том, как хорошо было в средневековье. А по предмету ничего🤦🏻♀️
- У нас был очень важный тест в универе у самой строгой преподавательницы, переписать его потом было нельзя никак. Я заболела, у меня кашель, насморк, температура, но на тест все-таки пришла. В универе мне стало еще хуже. И вот через 20 минут после начала теста ко мне подходит преподавательница и предлагает домой пойти. Я отказалась, тогда она достала из сумки таблетки и сказала: «Может, хоть это поможет». Как же я люблю такие моменты, когда мнение о человеке улучшается. © Не все поймут / VK
- В нашей школе учителя любили ловить невнимательных школьников и говорить им: «Встань. Повтори, что я сейчас сказал». Уже в институте это не работало. Мой друг Юра учился на юриста, плюс практиковался в юридической консультации. Ему часто приходилось изучать некоторые вопросы с опережением программы, на работе помогали с этим. Однажды идет у нас лекция, Юра скучает, чуть не спит, вдруг его поднимает препод и говорит: «Встань и повтори, что я сказал». Он встает и повторяет сказанное преподавателем, а потом продолжает рассказывать тему. Преподаватель слушал минут пять, после говорит, что Юра свободен. В тот же день ему зачет поставили автоматом. За три месяца до самого зачета, между прочим. © Не все поймут / VK
Многие, выпустившись из университета или окончив школу, скучают по старым друзьям и организуют встречи выпускников. А вот в этой статье девушка рассказала, почему ей такие мероприятия не по душе и больше она туда ни ногой.
Комментарии
Из таких моментов могу вспомнить только один экзамен в институте. Начало в 10 утра. Две группы сидят, ждут. Преподавателя нет. Звоню ему (я старостой была, у меня его телефон был).
Оказывается, он думал, что начало в 15 часов...
В общем, часа через 3 он приехал, кому мог поставил автоматом оценки, остальных посадил сдавать.