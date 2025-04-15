14 раз, когда день рождения преподнес не самый приятный сюрприз

День собственного рождения — один из самых приятных праздников для каждого человека. Этакий личный Новый год. И конечно нам хочется провести его так, чтобы он был веселее, ярче и памятнее, чем заурядный будний день. Но, к сожалению, бывает и так, что жизнь подсовывает нам какую-нибудь напасть именно в этот момент и весь праздник катится в тартарары.