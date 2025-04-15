Кажется, у этой семейки слишком хорошие бабушки и дедушки. Мама и папа из-за этого совершенно беспомощные.
14 раз, когда день рождения преподнес не самый приятный сюрприз
День собственного рождения — один из самых приятных праздников для каждого человека. Этакий личный Новый год. И конечно нам хочется провести его так, чтобы он был веселее, ярче и памятнее, чем заурядный будний день. Но, к сожалению, бывает и так, что жизнь подсовывает нам какую-нибудь напасть именно в этот момент и весь праздник катится в тартарары.
- Работаю в магазине, детский отдел. На днях зашла бабушка с внуком, пацану лет пять. Слышу, как она ему говорит: «Ну, выбирай! Что тебе хочется?» Малыш сразу к машинкам подскочил, а бабуля его тормозит: «У тебя их уже целая коробка дома, куда еще?» Тогда он к пазлам пошел, а она ему: «Ты старые-то не собрал еще!» Потом долго бродил, в итоге замер у витрины с роботами. Бабушка вздохнула и говорит: «Да они сломаются завтра же, смысла нет!» Так они и ходили кругами, а внук уже сдался, спрашивает: «Бабушка, так что мне тогда взять?» Она, не моргнув глазом: «Да что хочешь! Твой же день рождения!» Я стояла, еле держалась, чтобы не заржать. © Карамель / VK
- Мои родители постоянно за глаза ворчат на родителей мужа. И те ведут себя так же. То мало помогают, то внуков не так воспитывают, то вообще «не те они нам родственники». Вечно какие-то предъявы. И вот день рождения у сына, 4 года. Решили посадить их рядом за столом, авось поладят хоть немного. Не поладили. Весь вечер спорили у кого огород лучше, кто кого перекармливает конфетами... Короче, цирк. А потом... сын играет с мячом, бежит, спотыкается и ломает ногу. Паника лютая. А они, разом все собрались. Один дед бинт нашел, второй из палок опору для ноги смастерил, одна бабушка машину остановила, прямо на дорогу кинулась, вторая скорую вызвала. А мы с мужем потерянные, я реву, он мечется, не поймет что делать. А наши «враги» вместе ребенка спасают. Потом еще в больнице вместе песочили врачей, мол, не так гипс поставили. После этого, стали дружить. Жаль конечно, что такой ценой. © Карамель / VK
- В этом году муж просто забыл про мой день рождения... «Вспомнил», когда вернулся домой и увидел, что мы с сыном лопаем суши, роллы, пиццу. Убежал и через полчаса припер мне сковородку из хозяйственного через дорогу. Выгнала его вместе с «подарком» в машину ночевать. © Гестия ВМ / ADME
- Живу в общаге, учусь в другом городе. Вчера выглянула в окно и увидела, что на крыльце стоит мой папа. В первую секунду аж дыхание перехватило — он же никогда ко мне не приезжал, даже адрес, вроде, не спрашивал. Ну думаю, сюрприз решил сделать, тем более, день рождения у меня. Так обрадовалась, что чуть тапки не забыла надеть, вылетаю из комнаты, бегу по лестнице, и уже почти на первом этаже решила еще раз выглянуть в окно, убедиться, что это точно он. И тут из дверей выбегает какая-то девушка, подбегает к нему, обнимает, а он ее целует. Потом они спокойно садятся в машину, и он ее куда-то увозит. Я просто стою и не понимаю, что только что произошло. День рождения, конечно, запомнится надолго, но не совсем так, как хотелось бы. © Карамель / VK
- Моя лучшая подруга решила отметить свое совершеннолетие в один день с моим днем рождения, хотя ее настоящий день рождения должен был быть только через полмесяца. Мы начали решать, как отметим и я сказала, что хочу просто посидеть в хорошем ресторане и не создавать суету. На что она сказала, что ей хочется крутой вечеринки. Я особо не обратила на это внимание, пока не получила приглашение на праздник. То есть она реально решила закатить вечеринку в свою честь в мой день рождения. Я сказала, что не приду и перестала с ней разговаривать. Перед вечеринкой мне пришло несколько мерзких сообщений с вопросами, почему я не иду, и что я за эгоистка такая, которая не может поставить ее потребности выше своих. Естественно я никуда не пошла, а просто поехала к родителям, с которыми мы заказали вкусной еды из ресторана и спокойно отметили мой день рождения. © haveyouseenmygnocchi / Reddit
- У меня и моего бывшего мужа день рождения был в один день. Я попросила его взять отгул на работе, чтобы мы могли съездить в этот день на местный курорт. Он дождался дня рождения и написал боссу, что заболел и ему нужен выходной. Я ничего об этом не знала и думала, что он нормально отпросился. Мы ехали около 8 часов, чтобы добраться до курорта, и когда мы зарегистрировались в отеле, ему написали с работы, чтобы он прислал справку от врача, что взял отгул по болезни. В конце концов он сказал мне: «Не волнуйся, я сейчас сгоняю в медпункт и быстро возьму какую-нибудь справку». На что я ответила: «А ничего, что в справке будет указан адрес пляжного курортного города? Они же сразу поймут, что ты наврал». Остаток дня рождения мы провели в дороге до дома. © Unknown author / Reddit
- В день, когда мне исполнилось 16 лет, я проснулась в 3 часа ночи от сильной боли в животе. Когда меня привезли в больницу, то оказалось, что у меня камень в почке. © LanaTrout1953 / Reddit
- Коллеги и начальница буквально вынудили меня проставиться в день рождения. Иду на каблуках, пру тяжелые сумки, чувствую, как бесит такой расклад! А взамен всех затрат, мне втюхали (хоть и неплохой) букет. Иными словами, в материальном плане ушла в большой такой минус. А если сопоставить удовольствие от получения веника и шаблонных поздравлений с морокой, сопряженной с закупкой и транспортировкой еды и питья, то это вообще полный бред. Урок был усвоен. На следующий год история попыталась повториться, но на такой развод я во второй раз купиться уже была не согласна. Хотите пирушки? Тащите еду и прочее. Подарка не надо. © Маркони / ADME
- В школе мой день рождения постоянно попадал на весенние каникулы. поэтому ко мне мало кто из одноклассников приходил. и вот из 3 приглашенных пришли 2. Стоим в длинном коридоре, играем мячом. проходит мимо папа, зацепляется за что-то и роняет торт, который был сложен пирамидкой. вместе с гостями идем в комнату, а родители собрали пирамидку и принесли торт нам. ели все, потому что моя мама печет вкусно. © Таня Черкашина / ADME
- На день рождения родственники подарили мне довольно внушительную сумму денег по тем временам. Мать забрала у меня их, объяснив это тем, что она боится, что я их потрачу на какую-то ерунду, и им будет безопасно полежать у нее. На следующий день по пути из школы, в витрине магазина, я увидела нереально крутое платье, и по деньгам выходило ровно на подаренную мне сумму. Возвращаюсь радостная домой, чтобы вместе с матерью пойти и купить его, и вижу, как она красуется в новых босоножках и сарафане. Я попросила свои деньги назад, почувствовав недоброе. В ответ мать заявила, что я мала еще деньгами распоряжаться и отправила в комнату, учить уроки. © Подслушано / Ideer
- В детстве, когда всем детям в садике дарили подарки на дни рождения, мне было очень обидно, что я родилась летом и, соответственно, подарков не получала. Однажды подошла к воспитательнице и нагло соврала: «А у меня завтра день рождения». Откуда ж мне было знать, что дни рождения всех детей где-то записаны? От мамы мне тогда знатно влетело. © Подслушано / Ideer
- У меня был день рождения. Так как я его не отмечал, решил никому на работе не говорить. Тут подходит коллега и спрашивает, будет ли банкет по случаю дня рождения. Я отвечаю, что не планировал, на что она говорит мне: «Ну и сиди тогда без нашего подарка!» И что это было? © Подслушано / Ideer
- Муж любит справлять свой день рождения дома и звать гостей. Разумеется, квартиру к их приходу приходится вылизывать, готовить еду, потом убирать за ними. Я в принципе ненавижу гостей, как и готовить на толпу, поэтому такие посиделки для меня каторга. Призналась мужу в этом и предложила наконец-то уже отпраздновать вне дома, на что получила отказ. Дома и точка. В день Х я подменилась и ушла на работу. Вечером меня ждал грандиозный скандал, как я посмела так его кинуть и опозорить. © Подслушано / Ideer
- Моя жена вела себя подозрительно. Она закрывала окна на своем компьютере, когда я бросал взгляд, было очевидно, что она что-то скрывает. Я боялся, что она изменяет, поэтому я немного пошпионил. Оказалось, что решила устроить мне сюрприз в честь дня рождения в моем родном городе, со всеми моими самыми близкими друзьями, которых я не видел годами! И у нее был роман на стороне. © SurpriseThrowaway2 / Reddit
Если вы дочитали подборку до конца и показалось мало, то мы припасли для вас добавку:
Комментарии
У меня вот два года назад сын решил родиться дней нa десять раньше срока. За два дня до моего собственного юбилея. Заказан ресторан, выбран наряд, запись нa укладку и т.п. Подруга до сих пор смеется, я звонила ей перед операцией и очень злилась😂
День рождения в роддоме мне очень не понравился😆
И теперь почти подряд дни рождения праздновать не очень удобно😅