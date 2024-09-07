14 вещей, которые могут визуально уменьшать пространство нашего дома

Уютным жилье делает не только ремонт мечты. Не меньшую роль играют, казалось бы, мелочи. Например, коврик у кровати, материал штор. Даже расположение мебели может сыграть против и сделать просторную комнату визуально меньше. К счастью, многое из этого легко исправить без лишних затрат времени и сил.

Телевизор на уровне глаз или ниже

В небольшой комнате телевизор лучше разместить намного выше уровня глаз, а если есть возможность — повесить его на стену. Это создаст оптическую иллюзию. Для просмотра фильма, шоу или программы, нужно будет чуть откинуть голову. Поэтому покажется, что стены комнаты выше, чем на самом деле. Этот трюк сэкономит место, и вы сможете расположить что-то еще и под телевизором.

Мебель из «тяжелых» материалов

Zhyk1988 / Depositphotos Светлана БМВ 22 часа назад Ну, и где комната слева? Показали какой-то непонятный угол со столиком и занавеской. И что сравнивать? - - Ответить

Ничто так не увеличивает пространство, как мебель из стекла или любого другого прозрачного материала. Также можно посмотреть в сторону светоотражающих поверхностей, которые будут создавать иллюзию наличия большого количества зеркал, что тоже сыграет вам на руку. Такой же эффект имеют открытые полки. Правда, работает это только в том случае, если между предметами на полках есть пустые места. Если пустот не будет, пропадет и ощущение воздушности. А между темными и светлыми материалами предпочтение стоит отдать последним.

Мебель без ножек

Светлана БМВ 22 часа назад Слева - диван, а справа - кушетка. Эффект парения у автора статьи в голове. Как можно сравнивать диван и кушетку? - - Ответить

Мебель на высоких ножках создает эффект парения, поскольку вы можете видеть пол и вам кажется, что мебель вовсе не стоит на нем. Из-за этого создается впечатление, будто комната имеет больший размер, чем на самом деле. А вот диван в классическом понимании может, наоборот, визуально уменьшать пространство.

Декор на уровне глаз

Если расположить все декоративные элементы на уровне глаз, будет создаваться иллюзия, что помещение маленькое, вне зависимости от того, высокие у вас потолки или не очень. Сделать их выше, а комнату, таким образом, больше нетрудно. Дизайнер интерьеров Джон Линден советует расположить картины, фотографии, полки и другой декор выше, чем обычно, или на разных уровнях. Также рекомендуется убрать с пола все то, что возможно, например гитару или велосипед.

Слишком большой стол

Если у вас небольшая кухня, массивный стол может «съесть» пространство на раз-два. Однако положение дел легко исправить. Замените стулья со спинкой или диваны на табуретки. После окончания обеда или ужина их можно будет убрать под стол, и кухня будет казаться более просторной.

Неправильно размещенное зеркало

Зеркало — не только предмет, у которого мы наводим красоту. Используйте его отражающие свойства в своих интересах. Эмма Притчард, редактор журнала о доме и садоводстве Country Living UK, рекомендует размещать зеркало напротив окна. Оно добавит немного естественного освещения, за счет чего ваша спальня или гостиная будут казаться просторнее.

Мебель у входа в комнату

Кресло или стул, стоящие прямо у прохода, будут загромождать гостиную, кухню или спальню, и возникнет ощущение, будто там мало места. Массивную мебель по возможности группируйте у одной стены. Это поможет увеличить открытое пространство и добавит комнате несколько лишних сантиметров.

Тяжелые фактурные шторы и занавески

Морра 1 день назад Боже, что это? В интернете кончились приличные фотографии? - - Ответить

Тяжелые шторы из тканей вроде атласа или бархата «приземляют» потолок и словно выстраивают в помещении невидимую стену. К тому же они поглощают свет, который поступает из окна. Оживить жилище помогут струящиеся и гладкие материалы, например хлопок или искусственный шелк.

Темное или разноцветное покрывало на мягкой мебели

Темные цвета уменьшают пространство. Это правило работает и в случае с покрывалами для мягкой мебели (особенно с обивкой светлого цвета). Покрывало темных оттенков лишит комнату легкости и визуально сузит ее. Тот же эффект дает пестрая накидка. В то время как светлый вариант сохранит габариты помещения.

Небольшой прикроватный коврик

Очень приятно утром после пробуждения встать ногами на теплый коврик, особенно если вы живете в суровом климате. При выборе этой детали интерьера важно учитывать ее размер. Маленький коврик делает интерьер более разрозненным и сужает пространство. Чтобы избежать такого эффекта, стоит выбирать ковер таким образом, чтобы вся мебель или хотя бы ее передние ножки находились на ковре. Светлые тона, как в случае с обоями или шторами, также позволят сделать пространство более просторным.

Потолочные вентиляторы

Потолочный вентилятор может придать изюминку интерьеру и спасти вас от изнуряющей жары летом. Но помните, что потолочный вентилятор искажает пространство: его лопасти будут давать тень и зрительно делать помещение меньше. Мэри Грэхам предлагает использовать вентилятор белого цвета и размещать светильники ниже, чем охлаждающий прибор.

Напольные торшеры

Если это единственный источник света в комнате, он неизбежно создаст дисбаланс. В этом случае будет подсвечена лишь одна часть комнаты, а другая выпадет из поля зрения. Любите торшеры? Оставьте их для романтического ужина или включите перед сном. Для основного освещения подойдут лампы или светильники, равномерно рассредоточенные в разных частях комнаты.

Мебель, расположенная у стен

Обладатели небольших квартир частенько стараются расположить мебель максимально близко к стенам комнаты. Это кажется логичным, но может дать совсем не тот результат, который ожидают хозяева. Если расставить всю мебель вдоль стен, то в комнате не будет элементов, оживляющих пространство. Помещение, где взгляду не за что зацепиться, будет казаться небольшим. Поэтому дизайнеры советуют отодвинуть мебель от стен примерно на 5-7 см. Это создаст визуальный баланс, и гостиная зрительно станет больше.

Натяжные потолки

Натяжные потолки износостойкие, их можно довольно быстро установить, а еще у них широкий спектр цветовых решений. Однако у таких потолков есть существенный недостаток, который стоит учитывать при ремонте или покупке жилья: они делают комнату меньше не только визуально, но и фактически. При установке высота помещения уменьшается примерно на 5-6 см, что может быть критичным для и без того компактных квартир. Если потолки имеют несколько уровней, то они сделают комнату еще меньше.