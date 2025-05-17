14 женщин поделились рассказами о том, как решили бежать из отношений, роняя тапки
Народное творчество
3 часа назад
Отношения — вещь сложная. Иногда люди ищут компромиссы, иногда — обрубают концы. И есть много примеров, когда даже женщины с неимоверным терпением и неизмеримой чуткостью в один миг решали, что все кончено.
- Познакомилась в маршрутке с приятным мужчиной. Даже контактами в соцсетях обменялись. Понимаю, что дело идет к свиданию. И тут он как бы между прочим говорит: «Я вахтовик, по 6 месяцев дома не бываю. У меня жена и трое детей, но она не против, чтобы я себе не кучу любовниц, а одну женщину завел». Ну, думаю, круто, но пусть эта «Санта-Барбара» без меня идет. Вышла из маршрутки, написала ему, что у нас все равно ничего бы не вышло, — и в черный список его. Ах да, важный момент: мужик особенно заинтересовался мной, когда я обмолвилась, что делаю ремонт в собственной квартире. Как говорится, простота хуже воровства.
- И дня не могла прожить без бывшего: влюбилась по уши! В тот период много работала, иногда даже ночью приходилось торчать в офисе. Как-то пишу парню, что соскучилась, скоро буду возвращаться с работы и можем прогуляться. А он не задумываясь мне ответил: «Там пробки большие, я не поеду». Я такая уставшая, не видела его больше недели, сама предлагаю встретиться, а он мне про пробки говорит. Хорошо, что в тот вечер я осознала, что работа мне не изменит, в отличие от парня... © Карамель / VK
- Парень пригласил в ресторан. На месте я спросила, что за повод? Он гордо ответил, что смог на работе договориться об официальной минимальная зарплате: так он будет платить меньше алиментов детям. Я молча положила на стол деньги и ушла. Он даже не понял ничего. Сразу же заблокировала его везде. Та ситуация, когда повод для гордости исчерпывающе описывает человека. © Карамель / VK
- Мы с бывшим ругались каждый день, поводом для скандалов были самые нелепые вещи. В наших отношениях не осталось уважения, было только постоянное унижение. Я стала бледной тенью себя прежней. Однажды сказала ему: «Это все не должно быть так мучительно. Я люблю тебя, но на этом все». Иногда я скучаю по нему, ведь у нас было много общего, но расстаться было хорошим решением. © Robin Fisher / Quora
- У подруги был парень — музыкант. Есть люди, которые зарабатывают хорошие деньги музыкой, но он был не одним из них. Он играл в группе, но заработки там были копеечные. Жил с мамой. Сделать музыку хобби и пойти работать ему не позволяла гордость, а ездить за счет подруги на море — это другое. Когда она поняла, что по факту содержала своего парня, то ушла от него. Он не теряет надежды ее вернуть.
- Я случайно увидела его выписку по кредитной карте. У него был огромный долг, о котором он мне не говорил. При этом я сама оплачивала квартиру, ради чего ходила на нелюбимую работу. Мне было 23, я была слишком наивна, чтобы понять, что мой парень — нечестный человек. У моего следующего молодого человека (сейчас мы женаты) были долги из-за неудач в бизнесе, но разница в том, что он мне сразу обо всем рассказал. Деньги не важнее любви, но честность — основа любых отношений. © Unknown author / Reddit
- Через год отношений я узнала, что беременна. Он сказал, что счастлив и сделает все для меня и ребенка. Роды начались преждевременно, парень не смог отпроситься с работы. Рожала я одна. Прошло 2 дня, он так и не пришел. Мы с малышкой поехали к моим родителям. 8 последующих месяцев я не спала более 2 часов подряд. Шрам от кесарева заживал месяц. Врач сказал, что одна из причин — моя депрессия. Я плакала каждую ночь.
За все это время парень навестил нас дважды. Я спрашивала, мол, что дальше. Он отвечал расплывчато, но отношения не разрывал, мы переписывались в соцсетях. А как-то вечером я вдруг осознала, что мы не общались несколько недель, и я в порядке. У меня прекрасная дочь, любящие родители, друзья. Мне не нужны пустые обещания. Я заслуживаю мужчину, который будет не спать всю ночь, чтобы помочь с ребенком. Я достойна ответственного партнера. Осознав это, я наконец-то повзрослела. © Abbey Bercasio / Quora
- Подруга отменила свадьбу. Мы все были в шоке, ведь вроде бы все было хорошо. А она объяснила. Их самих пригласили на свадьбу друзья. Ей хотелось танцевать, веселиться, а ее жених сидел с кислой миной. Ревновал ко всем гостям мужского пола. Они серьезно поговорили. Оказалось, ее благоверный ожидал, что после их свадьбы подруга бросит все свои театральные курсы, квизы и все такое, ведь там бывает «куча мужиков», и будет, как примерная жена, ходить только на работу. Подругу такой расклад не устроил, они расстались.
- У меня подруга развелась из-за курицы. Запекла в обед курицу с картошкой и уехала по делам. Возвращается голодная и уставшая, предвкушая вкусный ужин. А в духовке пустой сотейник. А в гостиной сытый муж и его друг в приставку режутся. На вопрос: «Какого фига?» — супруг, не отвлекаясь от игры, заявил: «Мы думали, ты не будешь». © Миранда Буш v2.0 / ADME
- С деньгами у нас было все в порядке. Но в какой-то момент он стал злиться по мелочам — к примеру скандалить из-за разбитой кружки. Требовал, чтобы я изменилась и стала лучше (то есть надо было соглашаться с ним во всем). Я находилась в постоянном напряжении, боялась его разозлить. Я отрицала больше года, что происходит что-то плохое, но потом поняла, что любовь ушла. И я ушла.
- Два года я прощала его измены. А потом загремела в больничку, он даже меня не навестил! Сказал, мол, сообщи, когда выпишут. Когда я поправилась, написала ему, что хочу остаться друзьями. На следующий день он запостил в соцсетях фото с новой девахой. Сейчас я замужем и очень счастлива — судьба уберегла от того проходимца. © wanderingcat72 / Reddit
- Мы прожили 5 лет, муж все настаивал на ребенке, а я медлила, ведь семью на 90% обеспечивала именно я. Работала на постоянной работе с фиксированной зарплатой, а у мужа были непостоянные заработки. К тому же я сомневалась в своем выборе. Уж очень часто он вел себя нетактично с моими родными, подругами и друзьями. Поэтому на пятом году совместной жизни мы развелись. © Tina Tanton / ADME
- Познакомилась с парнем на сайте. На свидание решили пойти в боулинг. Он поехал в клуб на машине и мог бы потратить буквально 2 минуты, чтобы забрать меня. Но он этого не сделал. Если бы у меня была машина, я бы заехала за ним. Ну да ладно, мы встретились, все вроде хорошо. Пошли играть. Надо было оплатить дорожку, и тут он заявил, что ему срочно требуется в туалет. Ну я заплатила за боулинг, чего уж. После игры парень радостно сообщил, что забронировал нам столик в ресторане. Я подумала, что он, наверное, оплатит его, раз уж я тут за нас рассчиталась.
Не подумайте, что я меркантильная. Но у него хорошая работа, а еще он знал, что я мать-одиночка и стеснена в средствах. Хотя так-то я была готова заплатить за себя. Короче, парниша заказал стейк, а когда принесли счет, выдал: «Я кошелек дома забыл». Я в шоке, но все оплатила. Затем кавалер предложил меня подвезти, я согласилась: с паршивой овцы хоть шерсти клок. У дома он попытался меня поцеловать и спросил, когда мы увидимся снова. Я вышла, хлопнув дверью. © Emma Owen / Quora
- Не могу найти в себе силы жить нормально после того, как с меня спали розовые очки. Мне 29 лет, семь из них я была в отношениях. Сначала мы просто встречались, последние 3 года жили вместе. Замуж он не звал. Причины озвучивал разные: сначала мы ждали, пока с работой все наладится, потом были проблемы со здоровьем у его матери, затем он покупал машину, влез в долги. И вот так все тянулось, а я ему искренне верила. Как-то мы поехали к его родителям на праздничный ужин и остались там ночевать. Он со своим братом долго сидел на кухне, и я случайно услышала, как они обсуждали мое положение «недожены». Мой мужчина напрямую говорил, что жениться не собирается. Хочет оставить себе «окно возможностей», если я перестану его устраивать. Я тут же собралась, вызвала такси и уехала. Мой мир рухнул. © Комната сплетен / VK
Выйти из отношений — задача со звездочкой. Особенно, если они длились годами. Но прекрасные дамы справляются с разными сложностями в жизни. И вот тому доказательства:
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