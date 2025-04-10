16 женщин, которые видят цель и не видят препятствий
Истории
8 минут назад
Что может быть лучше достижения целей и осуществления желаний? Каждый человек к этому стремится. Но иногда по истине удивляет целеустремленность женщин. И не важно, сколько леди исполнилось лет: она может ходить в садик, школу или офис. Главное, что она знает, чего хочет!
- У жены вместо диеты был разгрузочный день: ела одну запаренную гречку. К вечеру страсти накалялись. А около 23.00 она задала риторический вопрос: «А после двенадцати уже следующий день, да? © Подслушано / Ideer
- От рождения хромаю. И почему-то все считают нужным об этом спросить. Я задалась целью и нашла выход из ситуации. Отвечаю что-то вроде «Гуси поклевали» или «Молния ударила». И вот в парке подходит бабка и спрашивает про мою ногу, а я ей говорю, что медведь прокусил. Она на меня смотрит а потом ка выдаст: «Ненормальная какая-то!». © Подслушано / Ideer
- Знакомую все считали не очень сообразительной. Как-то она купила кастрюлю за 8 тысяч. Сразу же начала в ней готовить. А назавтра в том же магазине была распродажа, и кастрюля стоила всего 3 тысячи. Обидно! Тогда знакомая взяла и купила еще одну кастрюлю за 3 тысячи. А потом взяла из дому кассовый чек от вчерашней покупки и вернула новую кастрюлю за 8 тысяч в магазин. Совсем не глупой оказалась. © Надя Кужукин / anekdotov.net
- Помню, в нашем классе училась девочка, внешность она имела весьма заурядную, популярностью у мальчиков не пользовалась. Но, видимо, ей хотелось внимания. И вот что она придумала. Ее родители оплатили ей профессиональную фотосессию: стилист, визажист, топовый фотограф. А потом она как бы случайно выронила из рюкзака пачку фотографий. И все такие: «О-о-о, ты что, модель?» Ее популярность возросла колоссально. © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 18, только поступила в университет. Добираться к нему приходилось по 2 часа, а по пути мне надо было проходить через подземный переход. Однажды вечером, возвращаясь домой, иду к этому пешеходному переходу, а впереди идет мужик. Он заметил меня, обернулся такой и говорит: «Девушка, а вы не боитесь спускаться со мной в переход?» Еще так ехидно улыбается. На что я ему ответила: «А почему я вас должна бояться? Ведь не вы идете за мной, а я за вами». И тоже улыбаюсь. А он от неожиданности глаза округлил и шаг ускорил. © black.osa / Pikabu
- Испекла пирог, осталось 3 куска, сыновья садятся есть. Старший слопал один, берет второй. Мелкий сидит, смотрит на свой и заявляет:
— Мне тоже надо два куска.
Я в ответ:
— Тебе одного хватит, ты маленький. У тебя еще желудок не вырос до таких размеров.
— Все равно два надо!
Я (полуживая к концу дня, беру нож, разрезаю кусок пополам):
— На тебе два!
Мелкий с чувством удовлетворения начинает есть. Старший потом долго за дверью смеялся. © Elen / ADME
- К своим 35 я вылезла из нищеты, купила дом, квартиру, дачу и машину. А вот развод у меня случился по максимально странной причине: мой бывший муж запрещал мне мечтать! Говорит, что у меня непомерные запросы и нужно довольствоваться тем, что есть. Но если бы я так делала, мы бы до сих пор жили в двушке на съеме и ездили на метро, а в свободное время играли в видеоигры. © Подслушано / Ideer
- Подруга — бывший социальный работник, в прошлом видела много семей — как бедных, так и вроде обеспеченных, но при этом ужасных. И она теперь за минуту в чужом доме может понять, хорошая семья или нет. Причем не имеет значения, как выглядит дом: она за внешне идеальной картинкой может разглядеть скрытое нутро. Долго допытывалась у нее, в чем хитрость, как она отличает благополучные семьи от неблагополучных? Оказалось, все дело не в убранстве, не в чистоте, не в каких-то мелочах, типа картин, статуэток, а в запахе. Неблагополучные семьи всегда одинаково неприятно пахнут. И она так много их видела и чуяла, что забыть этот запах уже не может. И в новом доме автоматически сразу принюхивается: вдруг и тут что-то не то. © Палата № 6 / VK
- Знакомая приехала в столицу: денег хватало только на комнату. Утром шла в магазин и пробниками делала макияж. Пара часов в интернете — и каждый день ужин с новым кавалером. Выживала, как могла. А через полгода вышла замуж. © Кондрат А / Dzen
- Много лет назад подруга выходила замуж. На свадьбах тогда обязательно была куча безжалостных конкурсов. И вот ей дали картофелину, в которую было воткнуто очень много зубочисток. Нужно было вынимать их и называть блюда, которые она будет готовить мужу. Женщина она находчивая, так что только из одной картошки назвала множество блюд, типа: жареная, вареная, запеченная, тушеная... © Svetlana Svetlana / ADME
- Однажды увидела в центре города женщину в возрасте: она стояла, прислонившись к стволу дерева. Я подошла спросить, может, ей плохо. А она мне агрессивно ответила: «Отстань! Не видишь, я с деревом разговариваю?» © Марина Зиновьева / Dzen
- Есть люди, которые любят покритиковать чужую манеру одеваться. Я в таких случаях не вступаю в споры, а говорю спокойным тоном: «Спасибо за совет». И говорю только эту фразу и всегда одним и тем же тоном, словно заезженная пластинка. Никто не может придраться к этому ответу, ведь вы благодарите человека за помощь. Но поскольку другого ответа от вас услышать не удастся, критика в итоге прекратится. © Angela Miller / Quora
- Обожаю своего мужчину и свою смекалку. Чтобы он догадался, что мне нужна та или иная вещь, я ее ищу ее в браузере, а потом она постоянно выскакивает ему в рекламе. Так у меня появилась крутая сумочка, сапожки и телефон, которые я хотела. Милый говорит, что он как будто мои мысли читает. А я что — соглашаюсь и продолжаю в том же духе. © Не все поймут / VK
- У меня очень плохая память на имена. Так что я, когда знакомлюсь с новыми людьми, особенно в компании, даже не пытаюсь их запоминать. А уже после, если обмениваемся номерами, спрашиваю, как записать, мол, может, есть любимые сокращения или прозвище, и человек сам говорит, как к нему лучше обращаться. Ему приятно, что уточнила и не буду называть, как не нравится, а у меня нет неловкости переспрашивать после вечера общения: «Как там тебя..?» © Подслушано / VK
- Муж настоял на том, чтобы я оставила постоянную работу. Но я, хоть и сижу дома с детьми, подрабатываю продажей своей выпечки. Муж работает из дома, но редко помогает по хозяйству, считая это моей работой. Я обычно не спорю, но вчера приключилось то, из-за чего я решила его проучить. С утра я приготовила завтрак для детей и побежала на работу, не успев переложить белье в сушилку. А муж разозлился на меня, потому что вляпался в джем, разлитый на столе, и не нашел футболку, которую хотел надеть, так как та была в сушилке. Он потребовал, чтобы я начисто убрала стол, и пошел в свой кабинет. Сказано — сделано. Я вытерла столешницу, съела бутерброд, приготовленный для мужа и брошенный им на столе, вылила заваренный им кофе. Стоило видеть его лицо, когда он вернулся через 20 минут, чтобы взять свой кофе и бутерброд, а там ничего не было. А я сказала, что сделала так, как он просил: убрала стол начисто. © Thorninmyside24-7 / Reddit
- Я более 15 лет не спала нормально: вначале совмещала учебу с работой, потом сутками трудилась на скорой, потом вышла в декрет. Дефицит сна накапливался такой, что я спала сидя, стоя, а если лечь, то в течении 30 секунд засну. В один момент я решила уйти из скорой. Выспалась, но не смогла наладить режим. Устаю, но ворочаюсь в постели до 3, а то и 5 утра. Иногда засыпала, но просыпалась среди ночи. Прописали антидепрессанты на ночь. Засыпала быстро, но утром состояние было тяжелое. А потом вспомнила, как в детстве я любила дождь по ночам и как быстро под него засыпала. И мне на помощь пришла умная колонка. Ставлю на громкости 4 шум дождя, чтобы сам выключился через 30 минут. Теперь засыпаю в первые минуты и просыпаюсь отдохнувшей. Дети тоже привыкли и быстро под нее засыпают. © LitteleDoctor / Pikabu
А чтобы проявлять смекалку и сообразительность было проще, предлагаем вам узнать о некоторых лайфхаках на разные случаи жизни:
Фото на превью freepik / Freepik
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