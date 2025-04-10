16 женщин, которые видят цель и не видят препятствий

Что может быть лучше достижения целей и осуществления желаний? Каждый человек к этому стремится. Но иногда по истине удивляет целеустремленность женщин. И не важно, сколько леди исполнилось лет: она может ходить в садик, школу или офис. Главное, что она знает, чего хочет!