10 хитростей, которые помогут продлить срок службы колготок

Пожалуй, никакой другой предмет гардероба не вызывает у женщин столько бурных эмоции, сколько капроновые колготки, которые славятся своей недолговечностью. Стоит только появиться маленькой дырочке или затяжке, и все, крутой образ, который еще утром радовал, вызывает лишь раздражение. Но, как выяснилось, если подойти с умом к уходу за колготками, а также использовать разные лайфхаки, то досадные ситуации можно свести к минимуму.

Подтягивайте колготки влажными руками

Когда мы надеваем колготки и подтягиваем их, велик риск зацепить капроновую ткань ногтем и повредить ее. Чтобы этого не случилось, есть смысл воспользоваться лайфхаком, которым поделилась пользовательница сети TikTok. Она рекомендует смочить руки водой. После чего подтянуть на себе колготки следующим образом: прижать к капрону влажные ладони и провести ими вверх. Ткань прилипнет к рукам, потому не будет необходимости захватывать ее пальцами.

Заморозьте новое изделие

Этот лайфхак направлен на повышение прочности капрона. Новые колготки необходимо намочить, после чего поместить в пакет и отправить в морозилку на ночь. Утром их нужно разморозить при комнатной температуре и высушить (ни в коем случае не на батарее — это может навредить волокнам). Проделать эту процедуру достаточно всего один раз. И хотя нет научных исследований, подтверждающих действенность трюка с морозилкой, некоторые женщины клянутся, что он действительно работает.

Воспользуйтесь лаком для волос, чтобы укрепить колготки

Чтобы укрепить волокна капроновой ткани и, как следствие, чтобы не наделать затяжек, рекомендуют распылить небольшое количество лака для волос на ноги в колготках. К слову, этот лайфхак еще поможет снять статическое электричество, и юбка не будет прилипать к колготкам. Также лаком для волос можно заменить лак для ногтей, если на изделии уже появилась затяжка и необходимо ее «задержать» (все-таки лак для ногтей довольно заметен). Нужно просунуть руку в колготки и держать ее под затяжкой, а второй рукой распылить на эту зону небольшое количество лака для волос. Дать лаку высохнуть.

Стирайте чулочные изделия руками со средством для мытья посуды

Уход за колготками включает в себя, конечно же, и водные процедуры. Чтобы продлить изделию жизнь, не рекомендуется стирать его слишком часто. Лучше всего делать это после каждой пятой носки. Стирать колготки рекомендуется вручную. Изделие нужно вывернуть наизнанку и замочить в слегка теплой воде с добавлением моющего средства, обладающего мягким действием (можно даже взять средство для мытья посуды). Через 10 минут колготки следует вымыть, но не стоит тереть их слишком сильно, а также растягивать и грубо выжимать. Затем изделие нужно прополоскать в холодной воде и выложить его на полотенце, чтобы оно впитало влагу. И только после этого можно повестить колготки на сушилку.

Перед машинной стиркой запихните колготки в носок

Если же катастрофически не хватает времени и нужно воспользоваться стиральной машиной, то стирать чулочные изделия нужно в специальном мешке для белья или же старой наволочке, выбрав деликатный режим. Вода должна быть холодной. А вот каким лайфхаком для стирки колготок поделились в социальной сети Reddit: «Я знаю, что колготки нужно стирать вручную, но я ношу капроновые изделия почти каждый день, и у меня нет желания так часто заниматься ручной стиркой. Поэтому я придумала маленький трюк. Я беру грязные колготки, запихиваю их в носки (по одной паре на носок) и стираю в машинке вместе с другими вещами. Колготки прекрасно отстирываются и вообще не портятся в барабане, так как носок защищает их».

Сушите колготки в форме буквы «М»

Некоторые пользователи сети рекомендуют сушить колготки определенным образом, чтобы они не потеряли товарный вид: «Обычно я сушу их на вешалках. Сперва я удаляю со свежевыстиранных колготок лишнюю влагу с помощью полотенца, а затем размещаю их на вешалке в форме буквы „М“. Если чулки будут висеть прямо, то они быстро растянутся. Особенно это касается плотных колготок».

Не забывайте увлажнять кожу рук и ног

Бережный уход за кожей рук и ног исключает ряд возможностей повредить хрупкую ткань колготок. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда наша кожа склонна к чрезмерной сухости. Потому перед тем, как надевать изделие, не будет лишним сперва увлажнить руки кремом. Также некоторые женщины предварительно наносят на ноги лосьон. Конечно же, косметическое средство должно полностью впитаться, иначе будет не очень удобно натягивать на влажные ноги колготки.

Сделайте все от вас зависящее, чтобы исключить возможность затяжки

Правильно будет надевать колготки, предварительно сняв часы, браслеты и кольца, которыми так легко зацепить материал. И снимать чулочные изделия нужно без украшений на руках. Также не повредит контроль состояния ногтей на пальцах рук и ног. Некоторые пользователи сети советуют красить ногти таким образом, чтобы запечатать лаком их края. Так будет меньше шансов зацепить ногтями капроновую ткань.

Оставляйте небольшое пространство в области пальцев

Светлана БМВ 5 минут назад Очень знакомая ситуация. Один раз пошла к врачу остеопату. Надела новые капроновые чёрные носочки под брюки. Когда сняла туфли с ужасом увидела, что н.а обеих ногах они порвались н.а больших пальцах и уже пустили стрелки. Было очень стыдно, но врач ничего не сказал. Теперь покупаю только дорогие качественные носки. - - Ответить

Многим женщинам знакома ситуация, когда, казалось бы, целый день ходила в колготках максимально аккуратно, избегая всех «сучков и задоринок», но вечером сняла туфли и с ужасом обнаружила, что в зоне большого пальца дырка. Вот и некоторые пользователи сети не смогли об этой проблеме промолчать и спросили у аудитории, как этого избежать. Один из советов гласил: «Надевая колготки, не натягивайте их впритык. Оставьте небольшое пространство в области пальцев, чтобы не напрягать шов носка». В этом определенно есть смысл.

Надевайте под колготки носки

Чтобы не было дырки на пальце, можно также прибегнуть к лайфхаку со следками. Советуют запастись этими носками-невидимками и надевать их под колготки. Конечно, следки следует выбирать из тонкого капрона, чтобы стопам не было тесно в туфлях. А также есть вариант купить готовые колготки со вшитыми носками. Да-да, такие тоже существуют.