14 звездных мам, которые передали дочкам все свое обаяние

Говорят, что против генов не попрешь, а яблочко от яблони недалеко падает. Мы решили порыться в архивах и сравнить фото звездных мам с современными снимками их детей. И знаете, теперь мы точно уверены, что обаяние передается по наследству.

Энди Макдауэлл и Рэйни Куэлли в 33 года

EAST NEWS , Willy Sanjuan / Invision / East News Аля П. 16 часов назад Мама была красавица, идеальное лицо. Дочь.... Черты крупные. Да, современное.... - - Ответить

Кэтлин Тернер и Рэйчел Энн Уайсс в 31 год

20th Century Fox / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Invision / Invision / East News Елизавета Мочалкина 12 часов назад У дочери фото неудачное. И макияж. - - Ответить

Изабель Юппер и Лолита Шамма в 35 лет

EAST NEWS , Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS

Эмма Томпсон и Гайа Уайз в 24 года

Starstock / Photoshot fot. Photoshot / REPORTER / East News , Cat Morley / Avalon / Photoshot / East News Vianna 12 часов назад Да, дизлайк точно поставлю внизу подбoрки, потому что, эдми, выбрать у красивой и безумно обаятельной Эммы Томпсон фото, на котором она выглядит как перебoлевшая тифoм с псих.диагнoзом, это днo. - - Ответить

Шарлотта Генсбур в 17 лет и Элис Атталь в 16 лет

Etienne George / Collection Christophel / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News Тревожное Пирожное 15 часов назад Нос папин? - - Ответить

Росси Де Пальма и Луна Гарсия в 23 года

Orion Pictures Corp / Courtesy Everett Collection / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News Hangover Unicorn 9 часов назад С внешностью Луне явно повезло больше, что насчёт харизмы? - - Ответить

Донателла Версаче в 33 года и Аллегра Версаче в 32 года

Guy Marineau / Starface / STARFACE PHOTO / East News , Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS A_n_s_y 10 часов назад Донателла согрешила с Мэнсоном - - Ответить

Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис Зета-Дуглас в 20 лет

Кейт Мосс и Лила Грэйс Мосс-Хэк в 21 год

Album / EAST NEWS , IMAGO / Ron Adar / Imago Stock and People / East News Bisquit 12 часов назад У дочки стандартное лицо, что для жизни удобнее, чем для модельной карьеры. А вот мама 🔥. Помню свое удивление и восхищение, когда в первый раз увидела Кейт Мосс. - - Ответить

Орнелла Мути и Найке Ривелли в 30 лет

East News , EAST NEWS КолоБася 8 часов назад у меня подруга была по типажу как Орнелла) очень красивая барышня) - - Ответить

Катрин Денев и Кьяра Мастроянни в 29 лет

Courtesy Everett Collection / East News , EAST NEWS Vianna 12 часов назад У Кьяры от мамы ровно ноль, дочка - копия папы. Не такая красивая, как мама, но актриса хорошая и, правда, обаятельная - - Ответить

Кейт Бекинсейл и Лили Мо Шин в в 23 года

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Invision / Invision / East News Rose1 7 часов назад В В 23 года

Я не придираюсь не придираюсь - - Ответить

Кортни Кокс в 21 год и Коко Райли Аркетт в 18 лет

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , CJ Rivera / Everett Collection / East News Anna Gavrilova 10 часов назад Кокс в 21 моложе дочки в 18 - - Ответить

Глория Пирес в 30 лет и Антония Морайс в 31 год