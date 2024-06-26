Мама была красавица, идеальное лицо. Дочь.... Черты крупные. Да, современное....
14 звездных мам, которые передали дочкам все свое обаяние
Говорят, что против генов не попрешь, а яблочко от яблони недалеко падает. Мы решили порыться в архивах и сравнить фото звездных мам с современными снимками их детей. И знаете, теперь мы точно уверены, что обаяние передается по наследству.
Энди Макдауэлл и Рэйни Куэлли в 33 года
Кэтлин Тернер и Рэйчел Энн Уайсс в 31 год
Изабель Юппер и Лолита Шамма в 35 лет
Эмма Томпсон и Гайа Уайз в 24 года
Да, дизлайк точно поставлю внизу подбoрки, потому что, эдми, выбрать у красивой и безумно обаятельной Эммы Томпсон фото, на котором она выглядит как перебoлевшая тифoм с псих.диагнoзом, это днo.
Шарлотта Генсбур в 17 лет и Элис Атталь в 16 лет
Росси Де Пальма и Луна Гарсия в 23 года
Донателла Версаче в 33 года и Аллегра Версаче в 32 года
Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис Зета-Дуглас в 20 лет
Кейт Мосс и Лила Грэйс Мосс-Хэк в 21 год
У дочки стандартное лицо, что для жизни удобнее, чем для модельной карьеры. А вот мама 🔥. Помню свое удивление и восхищение, когда в первый раз увидела Кейт Мосс.
Орнелла Мути и Найке Ривелли в 30 лет
Катрин Денев и Кьяра Мастроянни в 29 лет
У Кьяры от мамы ровно ноль, дочка - копия папы. Не такая красивая, как мама, но актриса хорошая и, правда, обаятельная
Кейт Бекинсейл и Лили Мо Шин в в 23 года
Кортни Кокс в 21 год и Коко Райли Аркетт в 18 лет
Глория Пирес в 30 лет и Антония Морайс в 31 год
Тоже жуть как не нравится эта актриса. Дело не во внешности даже, а в харизме и обаянии(про что статья), она не обаятельная актриса, грузная, тяжелая без изюминки. В Голливуде есть схожего типажа актриса, тоже не смотрю с ней фильмы. Но это субъективно конечно)
А вот еще несколько фото-доказательств того, что харизма передается с генами:
Комментарии
Ставлю диз, потому что просто кoшмар, а не фото. Особеннo подoрвало за любимую Эмму Томпсон. Ну и за низкопoшибный трoллинг тоже.
Вот кого в подборке не хватает. Что мама, что дочка аж до боли красивые. И дочка будто на ксероксе сделана :)