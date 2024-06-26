14 звездных мам, которые передали дочкам все свое обаяние

Семья
13 часов назад

Говорят, что против генов не попрешь, а яблочко от яблони недалеко падает. Мы решили порыться в архивах и сравнить фото звездных мам с современными снимками их детей. И знаете, теперь мы точно уверены, что обаяние передается по наследству.

Энди Макдауэлл и Рэйни Куэлли в 33 года

EAST NEWS, Willy Sanjuan / Invision / East News
Аля П.
16 часов назад

Мама была красавица, идеальное лицо. Дочь.... Черты крупные. Да, современное....

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Кэтлин Тернер и Рэйчел Энн Уайсс в 31 год

20th Century Fox / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News

Изабель Юппер и Лолита Шамма в 35 лет

EAST NEWS, Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS

Эмма Томпсон и Гайа Уайз в 24 года

Starstock / Photoshot fot. Photoshot / REPORTER / East News, Cat Morley / Avalon / Photoshot / East News
Vianna
12 часов назад

Да, дизлайк точно поставлю внизу подбoрки, потому что, эдми, выбрать у красивой и безумно обаятельной Эммы Томпсон фото, на котором она выглядит как перебoлевшая тифoм с псих.диагнoзом, это днo.

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Шарлотта Генсбур в 17 лет и Элис Атталь в 16 лет

Etienne George / Collection Christophel / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Росси Де Пальма и Луна Гарсия в 23 года

Orion Pictures Corp / Courtesy Everett Collection / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Донателла Версаче в 33 года и Аллегра Версаче в 32 года

Guy Marineau / Starface / STARFACE PHOTO / East News, Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис Зета-Дуглас в 20 лет

© Les 1001 nuits / Cinémax, Vianney Le Caer / Invision / East News

Кейт Мосс и Лила Грэйс Мосс-Хэк в 21 год

Album / EAST NEWS, IMAGO / Ron Adar / Imago Stock and People / East News
Bisquit
12 часов назад

У дочки стандартное лицо, что для жизни удобнее, чем для модельной карьеры. А вот мама 🔥. Помню свое удивление и восхищение, когда в первый раз увидела Кейт Мосс.

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Орнелла Мути и Найке Ривелли в 30 лет

East News, EAST NEWS

Катрин Денев и Кьяра Мастроянни в 29 лет

Courtesy Everett Collection / East News, EAST NEWS
Vianna
12 часов назад

У Кьяры от мамы ровно ноль, дочка - копия папы. Не такая красивая, как мама, но актриса хорошая и, правда, обаятельная

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Кейт Бекинсейл и Лили Мо Шин в в 23 года

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News

Кортни Кокс в 21 год и Коко Райли Аркетт в 18 лет

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News

Глория Пирес в 30 лет и Антония Морайс в 31 год

мальвина
6 часов назад

Тоже жуть как не нравится эта актриса. Дело не во внешности даже, а в харизме и обаянии(про что статья), она не обаятельная актриса, грузная, тяжелая без изюминки. В Голливуде есть схожего типажа актриса, тоже не смотрю с ней фильмы. Но это субъективно конечно)

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А вот еще несколько фото-доказательств того, что харизма передается с генами:

Фото на превью Mulheres de Areia / Rede Globo

Комментарии

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Vianna
12 часов назад

Ставлю диз, потому что просто кoшмар, а не фото. Особеннo подoрвало за любимую Эмму Томпсон. Ну и за низкопoшибный трoллинг тоже.

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Vianna
12 часов назад

Вот кого в подборке не хватает. Что мама, что дочка аж до боли красивые. И дочка будто на ксероксе сделана :)

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