15 бедолаг, которые просто выложили объявление в интернете и тут же вляпались историю

Многие продают в интернете вещи, которые уже без дела лежат дома. Порой все проходит гладко, но нередко разговоры или встречи с потенциальными покупателями больше похожи на представление выездного цирка.

Часто пользуюсь интернет-сервисом для размещения объявлений о товарах. Хорошее продаю, плохое отдаю бесплатно с информированием о всех дефектах и истекших сроках годности (вдруг кому-то надо). Недавно разместила объявление, что подарю остатки помад с давно истекшим сроком. Среди многих написала одна девушка. В ходе разговора выяснилось, что эта красавица скупает их ради того, чтобы круто выглядеть в глазах клиентов. Ведь я продавала остатки люксовых помад, а она в них собралась засунуть более дешевые. Дамочка работает визажистом. © Подслушано / Ideer

© Emojipedia , © Emojipedia Ольга Курпякова 1 день назад У меня оставались несколько помад и наборы косметики с истекшим сроком годности (были сложены в глубину комода, я и забыла о них) - стала наводить порядок, понюхала их все - запах неприятный - да и выбросила, а вот как надо было сделать))). - - Ответить

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Я разобрала детские вещи и разместила объявление, что отдам детский комбинезон б/у, но в хорошем состоянии, за «Киндер». Пришел мужик. Сказал, что ребенок в машине, сильно капризничает, попросил дать примерить комбезик. Так мне потом пришлось самой за «Киндером» и пришлось идти в магазин, так как мой ребенок сильно его ждал, а мужчина ушел и не вернулся. © Подслушано / Ideer

Juliett 52 минуты назад Какое позорище. Надеюсь ему этот Киндер до конца жизни в кошмарах будет сниться. Украсть у ребёнка, ничтожество - - Ответить

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Продавали много наборов «Лего». Они были разобраны, лежали в больших ящиках. Приехал дед с внуком и давай собирать каждый набор. Так весь день они у нас и пробыли, а мы с сыном им помогали. Дедуля оказался приятным собеседником, теперь два раза в год видимся с ним и просто общаемся. © Подслушано / Ideer

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Продавали стиральную машину. Звонит первый покупатель, мол, сможете ли продемонстрировать все функции. Мама ему ответила, что машинка старая, стирает 2 часа. Мужик огорошил: «Да я посижу у вас, подожду. Чай попьем». © Подслушано / Ideer

Алекс 1 час назад А со стиральной актуально. Я брал б/у. Проверили включается. Стирать начинает. Забрали. И уже на месте обнаружили, что на сливе и отжиме не срабатывает. Ремонт стоит столько же сколько эта стиралка б/у. Ещё совсем чуть-чуть добавить и можно в магазине новую купить - - Ответить

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Я недавно продавала старую металлическую дверь. Объявление звучало так: «Продаю дверь металлическую, размер 83×206». Звонит мужик: «Здравствуйте! Вы продаете металлическую дверь размером 83×206?» Говорю: «Да». Мужик: «Спасибо, но она мне не подходит! До свидания!» — и кладет трубку. Что это было? © Подслушано / Ideer

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С женой разобрали стенку в коридоре, решили продать по минимальной цене, лишь бы забрали, а то выбрасывать было жалко. Выложили объявление, и вскоре приехали какие-то ребята, забрали шкаф. Я им его даже помог донести до машины все, объяснил кое-какие мелочи. Сказал еще, чтобы звонили, если что-то нужно будет подсказать. Через пару дней захожу в свой профиль, а там 1 звезда от них и отзыв, что они эту стенку собрать не смогли, пришлось выкинуть. Что за люди? © AndreVot / Pikabu

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Продавал старую бабушкину тумбочку из прихожей. Выложил объявление, буквально через 5 минут написал покупатель. Попросил бронь, мы договорились на следующий день.

Я приехал в квартиру бабули к оговоренному времени, жду полчаса — никого нет. Открываю в итоге приложение и вижу непрочитанное сообщение, отправленное в 12:05: «Я стою у вашей двери. Новая коричневая с надписью мелом?» Бегу к двери — там уже никого. Пытаюсь позвонить, но абонент не абонент. Пишу: «Я здесь уже почти час. Почему вы не постучали или не позвонили?» Ответ: «А я всегда только переписываюсь». Короче, продал другому покупателю на следующий день. Тот не постеснялся позвонить, уточнить и постучать в дверь. © user5238798 / Pikabu

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Продавал телевизор. Полностью рабочий, но с кинескопом, поэтому огромный и тяжелый. Отдавал за символическую цену и сразу указал, что самовынос и самовывоз. По телефону всем это повторял. Ну и что в итоге? Приехала женщина одна и начала давить на совесть, мол, я мать-одиночка, донесите мне до машины. Очень обиделась, когда я отказал. На следующий день приехали двое мужиков и без вопросов забрали. А эта дама еще долго мне писала о том, какой я плохой человек. © zhritravu / Pikabu