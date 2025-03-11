15 случаев, когда знакомство с родителями прошло так необычно, что хочется переснять для кино

Лампочка - эт наша боль. У свекра в бане потолки низкие, ну ясно же, чтоб меньше объём нагреваемого пространства был. НО я в принципе девочка хрупкая, невысокая. А баню люблю. И вот в один из первых приездов пошли мы с мужем париться. Помылись, всё хорошо, вышли в предбанник, я решила как в фильмах, головой мотнуть, ну и... снесла хвостом волос лампочку. Возвращаемся из бани, парень рассказывает, мол, мы там это, лампочку разбили, волосами, а свёкр начинает ржать. Буквально 2 недели назад приезжал старший сын, с невестой. Она выше меня сантиметров на 5, и тоже волосы длинные. Та же лампочка, то же движение головой... В общем, в следующий раз светильник там уже был другой конструкции, чтоб всякие длинноволосые хвостами лампочки не сбивали...