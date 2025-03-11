"Она до тебя уже встречалась с одним"... Ааа , так она у вас БУ , неее , нам такие не нужны)))
15 случаев, когда знакомство с родителями прошло так необычно, что хочется переснять для кино
Знакомство с родителями — важный момент в отношениях, который порой оборачивается настоящим испытанием. Иногда все идет гладко, но чаще судьба подбрасывает неожиданные повороты, превращая встречу то в драму, то в комедию положений, а то и в забавный скетч. Недаром такие сцены так популярны в кино, ведь эмоции во время таких встреч порой просто зашкаливают.
- Привела парня знакомиться с родителями. Предупредила, что они у меня ку-ку: могут расспрашивать о родне, воспитании, болячках. Но они превзошли мои ожидания! Едва мы сели за стол, как они попросили его показать баланс банковской карты. Я не шучу! А увидев сумму спросили, почему так мало денег, как он планирует меня обеспечивать с таким бюджетом. Еще и добавили: "Она до тебя уже встречалась с одним, который ее даже на море не свозил. Второй такой не нужен". © Карамель / VK
- Знакомство с родителями парня прошло весьма сумбурно - его мама очень долго вглядывалась в меня, прямо пилила взглядом. Я уже в голове перебрала тысячу вариантов того, что со мной не так, пока она не признала во мне продавца-консультанта из магазина, который "впарил" ей кофту по скидке. А кофта села при первой стирке. Нужную температуру она, конечно же, не соблюла, но виноватой осталась, конечно же, я. Про помолвку мы пока ей не говорим. © Не все поймут / VK
- Когда я только налаживал отношения с родителями своей девушки, как-то все складывалось не очень. И чтобы меня ободрить, она рассказала мне такую историю. Когда ее старший брат привел свою первую девушку знакомиться с родителями, все ужасно нервничали. Родители тщательно подготовились: пропылесосили, достали лучший сервиз, постарались создать уютную атмосферу. Они даже выставили за дверь их злобного и диковатого кота, чтобы ничто не испортило встречу. Чаепитие шло хорошо, все вели вежливую беседу, старались держаться наилучшим образом. Казалось, что знакомство проходит идеально. И тут девушка спрашивает: "А что это под телевизором?" Все смотрят туда, а там лежит растерзанная птичка. Оказалось, что в суете подготовки никто не заметил, как кот протащил в дом свой трофей и гордо оставил на самом видном месте. Как я понял, на чай эта девушка больше не приходила. © butwhatsmyname / Reddit
- Когда муж впервые знакомил меня с родителями, я сильно волновалась. Маму его я уже знала, у нас с ней были отличные отношения. А вот встречи с папой боялась, не понимала, какой реакции от него ожидать, как он примет меня и примет ли вообще. Все мои переживания развеялись в один миг, когда он встретил меня объятиями и повел хвастаться швейной машинкой. Оказалось, что он обожает шить, так же как и я, мы целый вечер делились опытом и знаниями, это было прекрасное знакомство. И сейчас иногда собираемся, чтобы что-то сотворить вместе. © Мамдаринка / VK
компашке "мамдаринка-карамель" осталось сбацать как она случайно слетала в космос и залетела от пришельца
- Были сегодня с девушкой на праздничном ужине у ее родителей – знакомство, так сказать. Сижу напротив ее матери за столом, и вдруг чувствую, как она гладит меня по ноге. Я громко говорю: "Что за фигня?". Все замолчали, лицо у нее вытянулось, и тут из-под стола выходит кошка. © ПОЗОР / VK
- Когда я первый раз приехала знакомиться со свекровью, первое, что она сказала: "Какая она маленькая". Меня несколько удивило то, что обо мне говорят в моем присутствии так, как будто меня здесь нет. Муж ответил: "И тебе здравствуй". На следующий день свекровь затеяла стирку. Умыться утром было негде, ванная комната занята. На кухне в кастрюльках кипели полотенца. О том, что мы приедем, муж сообщил заранее. На вопрос сына, что здесь происходит и как нам умыться и позавтракать, свекровь ответила, что надо подождать, когда она закончит. Естественно, я поняла, что меня она невзлюбила. А через пять лет я точно знала, что она никого не любит, включая единственного сына. © komol-67 / Dzen
- Опаздывал на первую встречу с родителями девушки. Оставалось всего несколько миль до места, когда впереди меня оказалась машина, еле тащившаяся – 35 миль в час при разрешенных 45. Я нетерпелив, поэтому буквально висел у них на хвосте. В ответ водитель, назло мне, еще больше сбавил скорость. Когда наконец удалось обогнать, я специально вгляделся в лица водителя и пассажиров – хотелось посмотреть, кто же так меня задерживал. Оказалось, это были родители моей девушки. Я припарковался у ее дома, и через минуту подъехали они. Мы натянуто обменялись приветствиями, после чего я, как мог, объяснил, что опаздывал, нервничал, волновался перед встречей и обычно так не езжу. К счастью, они поверили и не стали держать зла. Мы с девушкой встречались ещё долго, а её отец иногда с улыбкой называл меня "Спиди-гонщик". Но за руль, когда мы ездили вместе, он меня не пускал. © professor_doom / Reddit
- Мой парень и его брат-близнец, конечно, предупреждали меня, что их мама очень властная и бестактная. Но я думала, что они сильно преувеличивают. И вот прихожу я к ним домой на первый совместный обед. Сидим, болтаем, обсуждаем, как непроста студенческая жизнь вдали от дома. Вспомнили, как наши финансы однажды иссякли до такой степени, что мы ели всего два раза в день. И тут его мама смотрит на меня с явным намеком и говорит: "Ну, тебе-то иногда поголодать совсем не лишнее". © Unknown author / Reddit
- Брату 23, и живет он со мной и родителями. Мы все знали, что он встречается с девушкой. И знали, что она старше его. Родители очень хотели ее увидеть. И вот наступил день знакомства. Целое утро мама у плиты, мы с папой убираемся, брат нервничает, постоянно бегает в душ. И вот, в очередной раз он пошел сполоснуться и тут звонок в дверь. Мама открывает - стоит женщина лет 40. Говорит: "Здравствуйте, я Маша!". Не успела она и слова дальше сказать, как моя мама потащила ее в квартиру. Сказала нам всем: "Знакомьтесь, это Маша". Мы с папой в шоке. Брат говорил, что она немного старше, но не на 20 же лет. Садимся за стол, мама начинает ее обо всем расспрашивать. Брат выходит из душа, мы говорим ему, что пришла к нему Маша. Он заходит в комнату и впадает в ступор.
- Мамуль, это не моя девушка.
- Правда? - мама оборачивается вопросительно на Машу.
- Это другая Маша. Моя бывшая...
Оказалось, они когда-то встречались и она зашла просто поболтать. А его девушка пришла позже. Ей оказалось 24, симпатичная. © Не все поймут / VK
"наши финансы однажды иссякли до такой степени, что мы ели всего два раза в день." Ни фига себе иссякли))). Целых два раза трапезничали...
- Молодой человек пригласил к себе на день рождения. Отношения у нас только-только завязывались, мы еще и не целовались даже. А маменька его и выдала, что хотела бы прежде провести мне полный медицинский осмотр. У них, видите ли, династия врачей аж в третьем поколении и они хотят убедиться, что я им "кровь не испорчу". А я и спрашиваю, мол, а почему это вы своих предков только до третьего колена знаете? Я вот своих предков до 16-го колена знаю - папа мой этим увлекался, составил генеалогическое древо со всеми подтверждениями. Мне родители не разрешат встречаться с парнем из не пойми какой семьи. Мамка как-то сразу скуксилась, залепетала что-то про репродуктивное здоровье, генетику и прочую лабудень. На том и расстались. © Маруся К. / Dzen
- Мой знакомый встречался с японкой. Поехали они на ее родину, знакомиться с родителями. Он ужасно нервничал, выучил несколько фраз на японском, изучил культурные различия. И вот, наконец, он у них дома. Заходит, кланяется по всем правилам, безупречно приветствует папу с мамой — все впечатлены. Он облегченно вздыхает и, расслабившись, опирается локтем о стену… которая, как оказалось, сделана из бумаги. В следующий момент он с треском ее проламывает и вваливается прямо в их спальню. В общем, по их ошеломленным лицам он понял, что все приготовления насмарку. © Treepixie / Reddit
- Пришла знакомиться с родителями парня. Предложили перекусить. А я, вся такая самостоятельная, говорю: «Не стоит за мной ухаживать». Ну и беру со стола мисочку, наливаю супчик. Свекровь до сих пор со смехом вспоминает, как изменилось мое лицо, когда я узнала, что по незнанию схватила собачью миску. Главное, что сказать об этом она решила уже после того, как я все съела. © dearlauren / Reddit
Если миска собаки стоит на столе вместе с другой посудой, то наверное, она не отличается от остальных. Ну может от другого сервиза
И, надеюсь, чистая, иначе возникает много вопросов...
Мы котам мокрый корм накладывали в обычные плоские тарелки из фикспрайса. Они либо стояли у котов "на столе", либо помытые на сушке и были доступны для использования по назначению
Потом котов стало многовато, и я купила маленькие блюдца специально для них.
- Мы с парнем решили познакомить родителей между собой. И жутко переживали. Боялись, вдруг не найдут общих тем или не понравятся друг другу. Ждали дня знакомства как судного часа и уже сами не рады были, что ввязались в авантюру. Но только родители увидели друг друга, как мама парня завизжала от восторга: "Люська, ты, что ли!". Наши мамы оказались однокурсницами, прикиньте. Их даже знакомить не пришлось, как засели со своими разговорами, на нас вообще внимания не обращали. © Не все поймут / VK
- Мама и сестра моей жены довольно миниатюрные. Когда я впервые пришел в гости, первое, что сказала ее сестренка: "Ух ты, какой ты высокий!" Чуть позже в тот же день я, вставая из-за обеденного стола, кокнул лампочку, впилившись головой в люстру. Я такой: "Спорим, такое у вас происходит постоянно?" А моя свекровь: "Нет, знаешь ли, впервые за двадцать лет". © madbadanddangerous / Reddit
- С мамой мужа познакомилась случайно. Нам по 16 лет, поехали на речку и я сгорела на солнце. Красная как рак, температура, тошнит. До моего дома добираться гораздо дальше, жара еще такая, что на улице просто не могу находиться. Он повел меня к себе, мама намазала меня кефиром, поставила вентилятор, меняла мокрую тряпку на голове. В браке уже почти четверть века. Дом купили рядом. Люблю ее! © Sweet Lana / Dzen
Истории о знакомстве с родней второй половинки неисчерпаемы. Вот еще несколько подборок на ту же тему:
Комментарии
Лампочка - эт наша боль. У свекра в бане потолки низкие, ну ясно же, чтоб меньше объём нагреваемого пространства был. НО я в принципе девочка хрупкая, невысокая. А баню люблю. И вот в один из первых приездов пошли мы с мужем париться. Помылись, всё хорошо, вышли в предбанник, я решила как в фильмах, головой мотнуть, ну и... снесла хвостом волос лампочку. Возвращаемся из бани, парень рассказывает, мол, мы там это, лампочку разбили, волосами, а свёкр начинает ржать. Буквально 2 недели назад приезжал старший сын, с невестой. Она выше меня сантиметров на 5, и тоже волосы длинные. Та же лампочка, то же движение головой... В общем, в следующий раз светильник там уже был другой конструкции, чтоб всякие длинноволосые хвостами лампочки не сбивали...
Некоторые истории знакомств с родителями - просто фееричные, особенно, с полным медицинским осмотром, Машей и собачьей миской.
когда кто-то слишком много говорит о лишнем весе, диетах и прочей херне, я обычно говорю, что у меня глистов нет и зубы хорошие, поэтому я и толстая. почему-то все сразу затыкаются. а уж на "поголодать не помешает" всегда есть ответ "пробовала - не помогает"