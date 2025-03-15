12 человек, у которых крупная покупка вызвала смешанные чувства

Если платье не порвалось, не расползлось, а именно разошлось по швам, то швы можно, внимание, зашить. Если дома нет иголки с ниткой, в дом быта, да хоть в ателье.

Хотя в магазин вернуть правильнее.

Но мне в своё время в аналогичной ситуации про ботинки сказали, что это у меня ноги такие кривые. В тот день я научилась скандалить, поэтому деньги всё-таки вернули.