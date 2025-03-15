всегда удивлят простодушные люди которые одновременно и всё время хотят выбросить старую вещь, и в то же время прячут в неё ценности.
12 человек, у которых крупная покупка вызвала смешанные чувства
Можно себе представить, как волновались герои этой статьи перед крупной покупкой, будь то машина, дорогое платье или компьютер. Одним долгожданное приобретение принесло радость и счастье, а других заставило задуматься: а стоило ли оно того?
- Недавно купил дорогущую машину. Перед покупкой думал, что теперь все девушки будут обращать на меня внимание, что я вольюсь в элитное общество, стану уважаемым человеком, любые двери буду ногой открывать. Так и было дня 3-4. До тех пор, пока бензина в баке не осталось 4 литра. Теперь я считаю каждые 100 км. Кажется, скоро пересяду на метро. © Подслушано / VK
- У нас с мужем раздельный бюджет. Оба хорошо зарабатываем, но он больше меня на 50%. Поделили, кто что покупает и оплачивает, сколько в общий кошелек кладем, оставшаяся часть не делится и тратится на усмотрение каждого. Меня до недавних пор все устраивало. В прошлом году муж купил машину и оформил ее на свою маму. В этом году купил землю и планирует строительство дома, который, конечно, оформляется на свекровь. А мне предложил купить мебель, технику и все, что требуется для дома. Он не против, чтобы я тоже пользовалась тем, что он купил, но вот это разделение на «это на мои деньги куплены» заставляет задуматься о будущем нашего брака. © Подслушано / Ideer
- У меня день рождения пятого марта, а у мужа - шестого. Решила я подарить ему на днюху деньги на новый компьютер. Накопила нужную сумму и спрятала ее в старый диван, который все хотела выбросить. Недавно возвращаюсь домой с работы, захожу в гостиную и замираю: там вместо нашего потрепанного временем дивана стоит новенький, красивый, огромный диванище, а на нем гордо сидит мой муж, сияя, как начищенный самовар. У меня аж в глазах потемнело. «Это что такое?» — сдавленным голосом спрашиваю. А он с довольным лицом: «Ты же давно хотела новый диван! Так вот, нашел в старом диване деньги, подумал — судьба, и купил! Это тебе подарок на день рождения, дорогая!» В этот момент я осознала, что где-то в этой жизни я явно совершила ошибку. © Карамель / VK
- Купила квартиру, вторичку с ремонтом и мебелью. Через неделю после покупки в замке поворачивается ключ, заходят бывшие хозяева: «А мы решили шкаф и микроволновку забрать». Хорошо, что риелтор нормально договор составил и сделал опись всей мебели и техники. Выгоняла их с полицией, последние деньги отдала за смену замков. Люди только что получили много миллионов и решили еще и так нажиться. © Подслушано / Ideer
- Я купила беговую дорожку и пользуюсь ей почти каждый день. Сегодня утром я пробежала 3 км в пижаме. Мне нравится эта дурацкая, неэстетичная, громоздкая штука. © downthegrapevine / Reddit
- Муж продал нашу большую машину и купил желтый кабриолет. Для семьи с двумя детьми и собакой. Стоит ли говорить, насколько это непрактичная модель? Просто жесть какая непрактичная. Пыталась вразумить мужа, а он ничего даже слышать не хочет. Говорит, всегда мечтал о такой машине. Мы все время разговариваем, но о такой мечте я слышу в первый раз. Вот сижу теперь и думаю, что с этим делать. © Не все поймут / VK
Продавали квартиру. Покупатели торопили нас. Попросили скидку сделать, мы сделали. Потом обвинили нас, что мы виноваты, в том, что они меняли деньги по неудачному курсу.
- Я по дурости купил большую яхту с каютой за $ 46 тыс. В итоге пользовался ею три раза за последние 4 года. Ее хранение обходится мне в $ 200 в месяц. Я плачу каждый раз, когда думаю об этом. © iwillhavethat / Reddit
- Чтобы накопить на первый взнос за квартиру, сильно экономила, урезалась в еде, одежде - во всем. Сыну мясо, а себе гречку. Приобрела квартиру и была счастлива. Потом ремонт, покупка техники. Прошло четыре года, можно вроде выдохнуть и начать покупать «лишнее» - что-то вкусное, одежду. А не могу! Не могу! Настолько эта экономия въелась в меня, что я иду в ТЦ, все обойду и ничего не куплю. И как начать жить нормальной жизнью? © Подслушано / VK
- Я сделал две из своих худших импульсивных покупок за один день. Я получил свою первую зарплату и решил потратить деньги на что-то крутое. Поэтому купил гитару за $ 300. Само собой, я не умел на ней играть. Когда я пришел с гитарой домой, родители начали кричать, что я незрелый и не могу планировать свои расходы. Поэтому я решил купить что-то очень практичное, что докажет их неправоту. Я вернулся домой со сковородой за $ 500. © Loud-n-creepy / Reddit
Зато у тебя есть яхта!!!а лекчус бы дороже обошёлся, +еще бензин
- Я разносчик пиццы и много раз проходил мимо одного дома, который мне очень нравился. Сходил на экскурсию, все круто. В разгар бума на рынке жилья решил исполнить мечту и взял этот дом в ипотеку. Свою ошибку я осознал слишком поздно - нужно было сначала показать дом инспектору. Оказалось, что строение на ладан дышит, хоть это и не заметно. Я мог позволить себе ипотеку, но не мог позволить дорогостоящий ремонт. Урок, который я вынес из этого: не стоит покупать недвижимость, если вы считаете риелтора очень привлекательной женщиной. © Firevine / Reddit
- Как-то ехала в жару в маршрутке. Какой-то пацан открыл окно, мне ветер дул прямо в лицо, я попросила его закрыть: «Мне дует, закройте, пожалуйста». Он в ответ нагрубил: «Если дует, то машину себе купи и езди в ней сама с закрытыми окнами». Ок, прошел год, я продала дорогущий проект, мне хорошо заплатили и я купила себе машину. Но, честно, до его слов я о покупке машины даже не задумывалась, да и стимулом создать дорогой проект послужили именно его слова. Спасибо, парень. © Палата №6 / VK
- Увидела недавно платье своей мечты. Но такое оно было дорогущее! И поставила я себе цель на него накопить. Экономила изо всех сил, брала сверхурочную работу, и вот я иду за мечтой. Купила то самое платье. Примеряю его перед корпоративом, как вдруг наклоняюсь и платье расходится по швам. Так сильно, как вчера, мне кажется, я еще не рыдала. Копить и отказывать себе во всем ради куска тряпки, который порвался в первые 5 минут. © Палата №6 / VK
Комментарии
Если платье не порвалось, не расползлось, а именно разошлось по швам, то швы можно, внимание, зашить. Если дома нет иголки с ниткой, в дом быта, да хоть в ателье.
Хотя в магазин вернуть правильнее.
Но мне в своё время в аналогичной ситуации про ботинки сказали, что это у меня ноги такие кривые. В тот день я научилась скандалить, поэтому деньги всё-таки вернули.
А вообще странно, что все до е б а л и с ь до чувака со сковородкой, а не с яхтой за 46000 долларов+ 200ежемесячно. Хотя 46000 ддя яхты вроде и недорого, вполне выгодная покупка.
С яхтой понятнее – когда человек её покупал, он думал, что будет пользоваться ею гораздо чаще. Тут просто неверная оценка своего ритма жизни.
А вот сковорода за такие деньги – изначально странная трата 😊
Последняя история напомнила мне дальнюю знакомую, которая просто пляшет нна таких граблях.
Копит нна дорогущую шмотку, ужимается, покупает, и... нна кашемировом свитере затяжка у шеи через неделю.
Нна шелковую юбку капнула шариковая ручка.
Кожаный плащ зацепила рукавом за крючок - в итоге заметная дыра.
И так практически с каждой ценной тряпкой)
Причем базовые недорогие вещи (джинсы-толстовки-футболки) у нее в порядке и живут свой срок 🙄