12 человек, у которых крупная покупка вызвала смешанные чувства

Истории
33 минуты назад

Можно себе представить, как волновались герои этой статьи перед крупной покупкой, будь то машина, дорогое платье или компьютер. Одним долгожданное приобретение принесло радость и счастье, а других заставило задуматься: а стоило ли оно того?

  • Недавно купил дорогущую машину. Перед покупкой думал, что теперь все девушки будут обращать на меня внимание, что я вольюсь в элитное общество, стану уважаемым человеком, любые двери буду ногой открывать. Так и было дня 3-4. До тех пор, пока бензина в баке не осталось 4 литра. Теперь я считаю каждые 100 км. Кажется, скоро пересяду на метро. © Подслушано / VK
  • У нас с мужем раздельный бюджет. Оба хорошо зарабатываем, но он больше меня на 50%. Поделили, кто что покупает и оплачивает, сколько в общий кошелек кладем, оставшаяся часть не делится и тратится на усмотрение каждого. Меня до недавних пор все устраивало. В прошлом году муж купил машину и оформил ее на свою маму. В этом году купил землю и планирует строительство дома, который, конечно, оформляется на свекровь. А мне предложил купить мебель, технику и все, что требуется для дома. Он не против, чтобы я тоже пользовалась тем, что он купил, но вот это разделение на «это на мои деньги куплены» заставляет задуматься о будущем нашего брака. © Подслушано / Ideer
  • У меня день рождения пятого марта, а у мужа - шестого. Решила я подарить ему на днюху деньги на новый компьютер. Накопила нужную сумму и спрятала ее в старый диван, который все хотела выбросить. Недавно возвращаюсь домой с работы, захожу в гостиную и замираю: там вместо нашего потрепанного временем дивана стоит новенький, красивый, огромный диванище, а на нем гордо сидит мой муж, сияя, как начищенный самовар. У меня аж в глазах потемнело. «Это что такое?» — сдавленным голосом спрашиваю. А он с довольным лицом: «Ты же давно хотела новый диван! Так вот, нашел в старом диване деньги, подумал — судьба, и купил! Это тебе подарок на день рождения, дорогая!» В этот момент я осознала, что где-то в этой жизни я явно совершила ошибку. © Карамель / VK
Цин_Ско
1 день назад

всегда удивлят простодушные люди которые одновременно и всё время хотят выбросить старую вещь, и в то же время прячут в неё ценности.

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  • Купила квартиру, вторичку с ремонтом и мебелью. Через неделю после покупки в замке поворачивается ключ, заходят бывшие хозяева: «А мы решили шкаф и микроволновку забрать». Хорошо, что риелтор нормально договор составил и сделал опись всей мебели и техники. Выгоняла их с полицией, последние деньги отдала за смену замков. Люди только что получили много миллионов и решили еще и так нажиться. © Подслушано / Ideer
  • Я купила беговую дорожку и пользуюсь ей почти каждый день. Сегодня утром я пробежала 3 км в пижаме. Мне нравится эта дурацкая, неэстетичная, громоздкая штука. © downthegrapevine / Reddit
  • Муж продал нашу большую машину и купил желтый кабриолет. Для семьи с двумя детьми и собакой. Стоит ли говорить, насколько это непрактичная модель? Просто жесть какая непрактичная. Пыталась вразумить мужа, а он ничего даже слышать не хочет. Говорит, всегда мечтал о такой машине. Мы все время разговариваем, но о такой мечте я слышу в первый раз. Вот сижу теперь и думаю, что с этим делать. © Не все поймут / VK
Lena Rom
3 дня назад

Продавали квартиру. Покупатели торопили нас. Попросили скидку сделать, мы сделали. Потом обвинили нас, что мы виноваты, в том, что они меняли деньги по неудачному курсу.

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  • Я по дурости купил большую яхту с каютой за $ 46 тыс. В итоге пользовался ею три раза за последние 4 года. Ее хранение обходится мне в $ 200 в месяц. Я плачу каждый раз, когда думаю об этом. © iwillhavethat / Reddit
  • Чтобы накопить на первый взнос за квартиру, сильно экономила, урезалась в еде, одежде - во всем. Сыну мясо, а себе гречку. Приобрела квартиру и была счастлива. Потом ремонт, покупка техники. Прошло четыре года, можно вроде выдохнуть и начать покупать «лишнее» - что-то вкусное, одежду. А не могу! Не могу! Настолько эта экономия въелась в меня, что я иду в ТЦ, все обойду и ничего не куплю. И как начать жить нормальной жизнью? © Подслушано / VK
  • Я сделал две из своих худших импульсивных покупок за один день. Я получил свою первую зарплату и решил потратить деньги на что-то крутое. Поэтому купил гитару за $ 300. Само собой, я не умел на ней играть. Когда я пришел с гитарой домой, родители начали кричать, что я незрелый и не могу планировать свои расходы. Поэтому я решил купить что-то очень практичное, что докажет их неправоту. Я вернулся домой со сковородой за $ 500. © Loud-n-creepy / Reddit
  • Я разносчик пиццы и много раз проходил мимо одного дома, который мне очень нравился. Сходил на экскурсию, все круто. В разгар бума на рынке жилья решил исполнить мечту и взял этот дом в ипотеку. Свою ошибку я осознал слишком поздно - нужно было сначала показать дом инспектору. Оказалось, что строение на ладан дышит, хоть это и не заметно. Я мог позволить себе ипотеку, но не мог позволить дорогостоящий ремонт. Урок, который я вынес из этого: не стоит покупать недвижимость, если вы считаете риелтора очень привлекательной женщиной. © Firevine / Reddit
  • Как-то ехала в жару в маршрутке. Какой-то пацан открыл окно, мне ветер дул прямо в лицо, я попросила его закрыть: «Мне дует, закройте, пожалуйста». Он в ответ нагрубил: «Если дует, то машину себе купи и езди в ней сама с закрытыми окнами». Ок, прошел год, я продала дорогущий проект, мне хорошо заплатили и я купила себе машину. Но, честно, до его слов я о покупке машины даже не задумывалась, да и стимулом создать дорогой проект послужили именно его слова. Спасибо, парень. © Палата №6 / VK
  • Увидела недавно платье своей мечты. Но такое оно было дорогущее! И поставила я себе цель на него накопить. Экономила изо всех сил, брала сверхурочную работу, и вот я иду за мечтой. Купила то самое платье. Примеряю его перед корпоративом, как вдруг наклоняюсь и платье расходится по швам. Так сильно, как вчера, мне кажется, я еще не рыдала. Копить и отказывать себе во всем ради куска тряпки, который порвался в первые 5 минут. © Палата №6 / VK

Комментарии

Уведомления
O_о
2 дня назад

Если платье не порвалось, не расползлось, а именно разошлось по швам, то швы можно, внимание, зашить. Если дома нет иголки с ниткой, в дом быта, да хоть в ателье.
Хотя в магазин вернуть правильнее.
Но мне в своё время в аналогичной ситуации про ботинки сказали, что это у меня ноги такие кривые. В тот день я научилась скандалить, поэтому деньги всё-таки вернули.

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Александр Пазюк
2 дня назад

А вообще странно, что все до е б а л и с ь до чувака со сковородкой, а не с яхтой за 46000 долларов+ 200ежемесячно. Хотя 46000 ддя яхты вроде и недорого, вполне выгодная покупка.

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Крокодилыч
2 дня назад

С яхтой понятнее – когда человек её покупал, он думал, что будет пользоваться ею гораздо чаще. Тут просто неверная оценка своего ритма жизни.

А вот сковорода за такие деньги – изначально странная трата 😊

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Руконожка Ай-Ай
2 дня назад

Последняя история напомнила мне дальнюю знакомую, которая просто пляшет нна таких граблях.
Копит нна дорогущую шмотку, ужимается, покупает, и... нна кашемировом свитере затяжка у шеи через неделю.
Нна шелковую юбку капнула шариковая ручка.
Кожаный плащ зацепила рукавом за крючок - в итоге заметная дыра.
И так практически с каждой ценной тряпкой)
Причем базовые недорогие вещи (джинсы-толстовки-футболки) у нее в порядке и живут свой срок 🙄

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