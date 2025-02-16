15+ человек, у которых сбылась заветная мечта, но есть нюансы

Истории
3 часа назад

Мы искренне рады за тех, у кого сбывается детская мечта, пусть даже во взрослой жизни. Кто-то стал писать песни, а кто-то получил недоступный в детстве велосипед. В бонусе вы найдете две истории о том, что жизнь порой любит пошутить, и желание может сбыться совсем не так, как хотелось бы.

  • Всю жизнь у меня были очень кривые зубы, я мечтала о брекетах. После окончания учебы наконец смогла себе их позволить. И вот 3 года спустя сбылась моя мечта! Ровные зубки! Улыбалась во весь рот и наконец-то перестала себя стесняться. Но только пару лет. А все потому, что у меня стали пробиваться зубы мудрости и искривили мне верхний ряд. Не так сильно, как было раньше, но столько боли! Да и денег много было вложено... Удаляю их! Надеюсь, разойдутся еще. © Палата № 6 / VK
  • В детстве хотела быть той самой тетей из фильмов, которая приезжает раз в год с кучей подарков и сувениров для каждого члена семьи. Два дня назад приехала к родителям и поняла, что мечту я исполнила. Две больших сумки с кучей подарков для мамы и папы, для сестры и братьев. Долго не приезжала, соскучилась по всем. А тут подвернулась возможность, и я сразу же поскакала домой. © Крулцифер Эйнфолк / ADME
  • В детстве очень хотел завести черепашку. Мама с папой всегда говорили, что это большая ответственность, за ней нужно ухаживать, убирать, следить, кормить. Я им обещал все это выполнять, но свою черепашку все равно не получил. Недавно мне стукнуло 23, я устроился работать в зоопарк. У нас в городе он достаточно большой, а мне всегда нравились животные, для меня только в радость помогать им и ухаживать за ними. В первый же день, когда мне проводили экскурсию по вольерам, меня завели к черепахам. Господи, я здоровый мужик, разрыдался, как пятилетняя девочка, когда увидел мою детскую мечту — черепах! Они такие милые, большие, медленные и добрые. Смотришь им в глаза и чувствуется любовь, мудрость и тепло. © Не все поймут / VK

У нас есть и другие истории о домашних любимцах.

Hangover Unicorn
3 дня назад

В 23 года мальчик наконец может съехать от родителей и осуществить свою мечту, ага

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  • В детстве просила купить мне розовые джипы для Барби, но так их и не дождалась. Я повзрослела и купила себе Jeep Wrangler. И я чертовски хорошо понимаю, что живу своими девчачьими фантазиями. © tiny_toni / Reddit
  • Я - хип-хоп-ботаник, создающий свой собственный, нишевый жанр. Кроме того, я записываю вокал для других и сочиняю песни. Я не богата, но мне весело и денег хватает, так что, думаю, я живу как мечтала. Ведь где-то с 11 лет я хотела писать песни. © ThaGataNe*** / Reddit
  • В моей семье никто не ездил в другие страны, кроме тех немногих, кого отправляли в командировки. Думаю, что обучение за границей в целом не было распространенным желанием среди людей вокруг меня. А я мечтала об этом с десяти лет… А в 2006 году моя мечта сбылась: я училась в Италии. © Hagrids*********** / Reddit
  • Моя старшая сестра хотела научиться играть на скрипке. Родители купили, но сестра к ней так и не прикоснулась. Потом она хотела научиться играть на гитаре, взяли гитару, оплатили уроки... Результат тот же. Поэтому, когда я захотел играть на скрипке, родители отказали. Мол, сестра уже деньги протрынькала, и больше мы на такое не пойдем. И вот я учусь в колледже, у меня первая работа, и я покупаю себе скрипку. Пока не очень хорошо играю, но тренируюсь всякий раз, как у меня появляется свободная минутка. © Objective_Suspect_ / Reddit
  • Подал свою заявку на должность космонавта, когда понял, что подхожу под минимальные требования, которые были указаны в вакансии. После двух этапов испытаний мне отказали, но я десятилетний был бы благодарен себе в настоящем хотя бы за то, что не побоялся попробовать. © Muddyfeet_muddycanoe / Reddit
  • В детстве я мечтал о том, что когда вырасту, то проеду через всю страну и остановлюсь в закусочной маленького городка, чтобы поесть. Я видел, как люди делают это в кино, и мне казалось, что это очень круто. Я много раз делал так поездках, став взрослым. И каждый раз я вспоминал эту необычную детскую мечту. © jwalkrufus / Reddit
  • В детстве я мечтала о собственном троллейбусе. Я обещала себе, что буду мыть его каждый день, чтобы он был чистеньким и веселым. Но взрослая жизнь все изменила: учеба, работа, и мечта забылась. Однажды в троллейбусе я увидела объявление о наборе водителей. Долго размышляла, стоит ли. Муж поддержал меня. Полгода учебы, практики, и я получила «свой» троллейбус. Моя детская мечта сбылась! И да, я мою свою машинку, как и обещала. © Anastasia.Vet / Pikabu
  • Сын привез от моей мамы открытки с кошками, которые я собирала в детстве. Спрашивает: «Откуда у бабушки фото нашей кошки?» И протягивает одну из открыток. А на ней наша Мурка — один в один, и подпись моим детским почерком: «Когда-нибудь ты будешь моей, милая киса». Кошку родители мне никогда не разрешали. А год назад я нашла котенка... Теперь понимаю, кого он мне так напоминал. © Подслушано / Ideer
  • Неделю назад мой молодой человек узнал, что у меня никогда не было велосипеда. Он спросил, о каком я мечтала. Я рассказала: розовый, с белой корзинкой и наклейками. Через три дня он подарил мне такой велосипед! И пачку наклеек. Он сказал: «Не знаю, захочешь ли ты их клеить сейчас, в 20 лет...» Конечно, захотела! Парень научил меня кататься за два дня, и теперь мы вместе катаемся по лесу. Моя детская мечта и мужчина мечты — все сбылось. © Палата № 6 / VK
  • В детстве я мечтал о PlayStation. Родственники купили ее своим детям, и я завидовал до дрожи. Но наша семья не могла позволить себе такие траты. Я все понимал и не просил. Прошли годы, университет, работа, и я забыл о приставке. Но недавно, седобородым мужиком, я решил вернуть себе детскую мечту. Купил PS5 и играю с удовольствием. Да, дома ворчат: «Зачем взрослому мужику игрушки?» Но это моя мечта, и я ее исполнил. © grimoura / Pikabu
  • На днях я исполнил мечту всей жизни. Был в магазине. Подошел продавец-консультант и спросил, ищу ли я чего-нибудь. Сделав максимально эпичное лицо, я пафосно и низким голосом произнес: «Я ищу Сару Коннор». Продавец-консультант отошел. А меня вывели из магазина. Но как же я был счастлив! © Подслушано / Ideer
  • Я воплотила свою детскую мечту в реальность и начала работать в книжном магазине. Сначала была продавцом-консультантом, потом стала администратором. Как я от многих слышала, это так себе работа, ведь зарплата небольшая. Но мне абсолютно все равно, если честно. Месяц назад мы поставили в магазине такую вазу с бумажками с названиями всех наших книг. На вазе написали: «Вытяни бумажку, если не знаешь, что почитать», и если покупатель после купит книгу (не обязательно ту, что вытянул), то получит скидку. Сначала делали это в тестовом режиме, но эта акция в результате оказалась такой успешной и прибыльной, что офигел весь коллектив. Пусть я и не зарабатываю миллионы, но занимаюсь своим любимым делом и максимально счастлива от этого. © Не все поймут / VK
  • В детстве я мечтал о большой игрушечной железной дороге. Чтобы рельсы поворачивали в разные стороны, а по ним будет ездить электронный поезд. К сожалению, эта мечта так и осталась мечтой маленького Антона. Но зато теперь Антон большой, взрослый и у него есть своя железная дорога. Настоящая. Работаю машинистом поезда уже девять лет и не могу налюбоваться тем, как мой поезд ездит по рельсам! Каждая поездка — словно в первый раз! © Не все поймут / VK

Бонус

  • На Новый год загадала, чтобы любимый сделал предложение. Почти сразу после наступления полуночи он шепотом произносит: «Протяни ладошку» и достает из кармана нечто, зажатое в кулаке. У меня аж сердце замерло, и, кажется, лицо прямо засияло. А потом вижу, что у меня в ладони лежит зубочистка. Просто до этого я пожаловалась, что у меня в зубе что-то застряло. © Подслушано / Ideer
  • Я в детстве мечтала ставить штампы, как директор предприятия. Проработала упаковщицей 15 лет, где ставила личный штамп каждые 30 секунд. Да, мечты сбываются. © Amilla Bastet / Не все поймут
Автор Astgh N.

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