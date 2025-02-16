15+ человек, у которых сбылась заветная мечта, но есть нюансы

Мы искренне рады за тех, у кого сбывается детская мечта, пусть даже во взрослой жизни. Кто-то стал писать песни, а кто-то получил недоступный в детстве велосипед. В бонусе вы найдете две истории о том, что жизнь порой любит пошутить, и желание может сбыться совсем не так, как хотелось бы.