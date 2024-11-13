15 жизненных историй, которые поймут только те, у кого есть домашние любимцы

Наверняка у каждого обладателя питомца найдется пару запоминающихся историй о своих пушистиках. Как они умеют искусно нами манипулировать, как они дарят нам свою любовь и теплоту. И даже, как ради них приходиться прокачивать свои кулинарные способности.

Мой кот всегда очень любил мою девушку. Я всегда считал, что кот сердцем принадлежит девушке, но только до прошлой недели. Пушистик внезапно начал пакостить: то духи любимой разобьет, то пижаму кружевную порвет. Уже не знали, что делать, думал вести к ветеринару, как вдруг любимая призналась, что изменила мне. С ней расстались, а котяра, видимо, все видел и так пытался выжить барышню. © Палата № 6 / VK

У меня появилась собака. И я впервые за 4 года начала знакомиться с соседями! Со всеми собачниками с ближайших улиц. А они все милые и интересные. А я-то вообще в шоке, сколько хороших людей рядом живет, и свежий воздух 3 часа в день, и столько радости. Собака — спасение! © Подслушано / Ideer

Мы с мужем неделю присматривали за собакой моих родителей в нашем доме. Как-то муж занимался готовкой и попросил меня передать собаке, что у него есть угощение (она обожает бананы). Я подошла к ней и такая: «У любимого есть кое-что для тебя. Он наверху. Иди посмотри». Она тут же встала и пошла наверх. Я ни разу не произнесла слово «банан». Хвостатая прекрасно знала, куда идти. Она не пришла ко мне, чтобы посмотреть, что у меня есть. Она пошла прямо наверх. © Merkuri22 / Reddit

Всю ночь мне снилось, как я убегаю от чудовищ. Они преследовали меня, пытаясь схватить и разорвать на части своими острыми когтями и зубами. В конце концов, я выбилась из сил и упала на землю, ожидая неизбежного конца. Огромный монстр с рычанием приблизился ко мне и начал грызть мои ноги. Я проснулась в холодном поту. Оказалось, что кот, который гонял комаров по комнате, использовал меня как трамплин для своих опасных прыжков. Маленький, пушистый, когтистый негодяй! © Палата № 6 / VK

«Моя бабушка нянчится с моей собакой, пока я нахожусь в отъезде. И последние новости: моя собака считает себя кошкой и находит любое возвышенное место, чтобы вздремнуть».

Была со своей беременной собакой на прогулке. Идем домой, заходим в лифт вместе с соседкой. Едем, и тут лифт останавливается. Еле дозвонились до диспетчера, сказала, что лифтер скоро выедет. Ждали долго и тут у собаки начинаются роды! Я в шоке, у меня с собой ничего нет, и как вообще принимать роды в лифте?! И тут моя соседка говорит: «Не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде, а я ж еще и хирург». И достает у себя из сумки какой-то медицинский набор: перчатки, пеленки и прочее. К моменту, когда нас высвободили, мы успешно приняли всех четырех щенят! А одного она даже себе забрала, когда он подрос. © Палата № 6 / VK

Полгода назад завели двух котят. За это время они знатно подросли и обнаглели. У нас в коридоре висят ангелочки, которые при касании дребезжат, и звучит мелодия. Так эти два пушистых засранца взбираются на стул и дергают этих ангелочков, как колокольчик, пока им не дадут поесть. Уже бегу, мсье! © Подслушано / Ideer

Пришла как-то моя собака к нам в комнату перед сном. Смотрит на меня. Я: «Привет, щеночек. Не хочешь забрать свою игрушку перед сном? Она в гостиной». Щенок бежит в гостиную, берет свою игрушку, возвращается и ложится в свою кровать. Я знала: он понимает многое из того, что я говорю, но у моей соседки по комнате от такого челюсть упала на пол. Она такая: «Он понимает по-английски?!» Я ответила: «Ну, наверное, да». © Loading_Username_001 / Reddit

У моего племянника есть кот и пес. Кот маленький и худой — его зовут Тимон. А большого и толстенького песика, естественно, зовут Пумба. Рад, что современные дети еще смотрят хорошие мультфильмы. И очень люблю приходить к племяннику в гости, и вместе играть с его домашними любимцами. С ними я будто бы сам возвращаюсь в детство. © Палата № 6 / VK

«Каждый вечер, когда я возвращаюсь домой, я вижу такую картину и на душе сразу становится тепло. Кошка Тишка. Которая должна была быть котом Тихоном, но выяснился нюанс».

В нашей семье больше 15 лет жил кот, который всегда являлся шикарным охранником нашего дома. Защищал каждый уголочек от назойливых мышей и других грызунов. Даже когда он оглох и почти ослеп из-за старости, кот не переставал контролировать спокойствие в доме. Ему в один момент начал помогать наш пес! Сам бегал по участку и пытался выискивать мышей! В те редкие дни, когда у него это получалось, он приносил их домой и клал перед котом, чтобы похвастаться и дать понять, что дом находится в надежных лапах. © Палата № 6 / VK

Мой кот заметил, что я постукиваю мужа по плечу, если хочу привлечь его внимание (он часто пользуется наушниками). Он начал подражать этому и теперь тянется к нам и стучит лапкой по руке, чтобы привлечь наше внимание. Это очень мило и эффективно! © acidic_tab / Reddit

Люблю и обожаю свою кошку. Когда мне было двадцать лет, меня кинул мой парень, предварительно опустошив мою кредитку и стащив деньги на съем квартиры. А была я в чужом городе одна. На тот момент у меня и появилась кошка, прибилась ко мне на улице. Я только-только нашла работу, за пока не очень большие деньги, но с хорошей карьерной перспективой. Помню, как питалась лишь на работе офисным печеньем и чаем, потому что больше было не чем. Деньги, что были, тратила на съем, проезд и питание для кошки. Помню, как кошка моя заболела, и все деньги, что были, я спустила на ее лечение и особое питание. Как ела через день, чтобы сэкономить. Как я ревела ночи напролет. В таком темпе я провела шесть месяцев, потом меня повысили, зарплата стала больше. И все это время я держалась ради кошки, потому что боялась, что ту выгонят на улицу. А та всегда ждала меня, утешала, спала вместе со мной, даже когда болела. © Подслушано / Ideer

«Вычесал и помыл кошку. Обиделась⁠⁠».

Однажды у знакомых крыса родила. Немного не уследили и подросшие крысята разбежались. А дом старый, щелей много. Вроде бы поймали всех. И вот живут крысята, растут. А один не растет. Они ему и корм витаминный купили и капли специальные. А он не растет. Понесли к ветеринару. Он посмотрел и говорит: «Это у вас взрослая мышь домовая обыкновенная, только очень толстая». Вот так мышь попала в рай: тепло, кормят, поят, игры и развлечения. Даже завидую. © Becouse1977 / Pikabu

Как-то раз знакомая решила, что ее коту и попугаю нужна подружка, и принесла домой крольчиху. Животные подружились, и все было хорошо, пока крольчиха не начала прятаться все время под ванной. Она выходила только поесть и попить. Хозяйка все-таки полезла выяснять, что же там ее питомица забыла. И тут из-под ванны на нее смотрели четыре пары глаз упитанных крольчат. Так стало понятно, что крольчиха была не просто упитанной, когда ее принесли в дом. Потом было забавно приходить к ним в гости и видеть, как по всем углам разбегаются пять пушистых попок. Ну, и кот с попугаем офигели больше всех, конечно. © muhamuhaha / Pikabu

Моя кошка обнаружила, что кровать моего пса, которую он редко использует, больше, чем ее лежанка. А пес обнаружил, что она использует его заброшенную кровать. И решил, что должен немедленно воспользоваться ею, как только увидит кошку на ней. Он лает на нее и тычет ее носом, а она лишь устраивается поудобнее и смотрит на него, как бы говоря: «Да, малыш, ты знаешь, кто здесь хозяин!» © sleepysphynx / Reddit

Пару недель назад подруга жены подкинула нам на временное содержание померанского шпица. Корм для этого животного подобрать крайне сложно и очень дорого. Решил последовать совету заводчиков и сварить ему рис на мясном бульоне. Следует заметить, что готовлю я очень хорошо и вкусно, но именно с рисом у меня всегда были проблемы. Совершенно случайно наткнулся на рецепт приготовления риса без проблем! Для себя 20 лет нормально сварить не мог, а для пса с первого раза получилось. Жует с удовольствием. © user65436** / Pikabu