15 человек, для которых татуировки — это не просто рисунки на теле

У героев этой статьи однажды возникло желание увековечить на своем теле память о важном событии или любимом человеке. Некоторые из них потом горько пожалели об этом решении. Зато у других до сих пор наворачиваются слезы умиления при взгляде на свою татуировку. Взять хотя бы счастливого отца, который гордо носит на обеих руках необычные тату в честь своих детей.
Птички, которые чуть не улетели
- Моя мама работает хирургом. Недавно приходит после смены и рассказывает: операция, удаление аппендицита у девушки. Все планово, пациентка спокойная, но на животе у нее татуировка — штук 10 мелких птичек, которые будто разлетаются в стороны. Ну, конечно, все ее рассмотрели, интересно же. Операция прошла успешно, начали зашивать. И вот тут началось самое сложное: пришлось аккуратно соединять каждую птичку, лапку, крыло, чтобы татуировка выглядела так, как была изначально, не хотелось портить такую красоту. Мама смеется: "Этих птичек пришлось обратно в стаю собирать. © Палата № 6 / VK
«Мы с мамочкой сделали парные тату!»
- Ох, пожалеете вы о них, если вдруг поругаетесь. Парные татуировки кажутся отличной идеей в какой-то определенный момент, а потом постоянно напоминают о проблемных отношениях с человеком. © StormWolfenstein / Reddit
И еще пара слов про парные татуировки
- Бывший долго уговаривал сделать совместную татуировку, реально был повернут на этой идее. Говорил, что наши отношения — это самое лучшее, что было в его жизни, поэтому ему хотелось бы увековечить их таким образом. Меня немного смущало, что у него на руке была татуировка, которая выглядела так, будто ею забили какую-то надпись или рисунок, но и без этого я не соглашалась. Он предлагал разные варианты: от простых имен до персонажей наших любимых мультиков, но я все равно не решилась, хоть и действительно его любила. Когда расстались, он довольно быстро нашел новые отношения и наверняка новой девушке рассказывал то же самое, потому что через месяц у них появилась совместная татушка. © Карамель / VK
«Я сделал татуировку с моими котами-балбесами»
Неожиданная реакция бабушки
- Сделала где-то месяц назад себе татуировку. Пыталась ее скрыть от семьи, но все же она попалась на глаза родственникам. Моя малолетняя сестра не оценила, даже сказала мне, что я глупенькая! Маме было как-то все равно, она посмотрела и молча продолжила заниматься своими делами. А бабушка похвалила меня! Ей очень понравились цветы, которые я набила на руке, бабуля даже сказала, что хочет и себе что-то. Мне кажется, или реакции должны были быть не такими? По крайней мере, я ожидала вовсе другого от всех своих членов семьи. © Карамель / VK
«Жена вечно забывает, какое ухо у меня не слышит. Пришлось сделать это тату»
Напоминание о бывшей девушке
- Я никогда раньше не ревновала своих мужчин к бывшим. Было и прошло, глупо на таком зацикливаться. Я так думала, пока не встретила своего теперешнего молодого человека. У них с бывшей была какая-то одержимость парными татуировками. На его руке — дата их встречи с сердечком. На груди — ее имя латиницей. А на плече набит скорпион, потому что они оба Скорпионы по знаку зодиака. Каждый раз, когда он раздевается, я гляжу на это и начинаю жутко беситься. Все настроение портится. Сводить тату не хочет, говорит, что это больно и дорого. А я думаю, стоит ли с ним дальше жить. И как потом нашим детям объяснять, что у папы на груди имя левой тети? © Карамель / VK
«На свое 18-летие я сделал татуировку с голосовым сообщением, в котором мой отец смеялся. Он ушел из жизни 3 года назад, а его радость теперь всегда со мной»
- Допустила по молодости и глупости большую ошибку. Встречалась в 16-летнем возрасте с парнем. Это была очень сильная юношеская любовь. Но мы ничего не знали о нормальных отношениях и взаимопонимании тогда. Поэтому часто ругались, я убегала, плакала, он останавливал меня, мирились, и так по кругу, как в фильмах. На мое 17-летие решили набить парные татуировки с именами друг друга и датой начала отношений. Сделали. А через 3 месяца разошлись навсегда. Сначала старалась прятать тату и надевала кофты с длинным рукавом. Но в 20 лет поняла, что нужно избавляться от этой оплошности. Его имя перекрыла рисунком бабочки, получилось очень красиво. А вот с датой было посложнее. Ее надо было или выводить больно и дорого лазером, или немного поменять цифры. Тогда я изменила дату начала отношений на числа своего дня рождения, чтобы не сводить все. Такая вот история необдуманных решений. © Карамель / VK
«Хотел сделать татуировку в честь отца и нарисовал на своей руке линии морщин с его лба»
- На моем теле очень много татуировок, но я всегда хотела сделать парную. Как назло, мой парень — ужасный противник рисунков на теле и уговорить его на такую авантюру было очень непросто. Он сказал, что согласится только в том случае, если идея ему нереально понравится. После этих слов я только то и делала, что искала и предлагала ему, но ничего не подходило. И вот недавно случилось чудо — я нашла то, от чего его глаза прямо засветились. Это не особо креативные рисунки и даже не тату с особенным для нас значением. Мы ходим со словами из мема — у меня на руке фраза «мне не нравится», а у парня — «мне тоже». Кажется, любой другой текст не подошел бы нам так идеально, поэтому даже не жаль времени, потраченного на поиски. © Палата № 6 / VK
«Я попросил моих сыновей 4 и 6 лет сказать „Папочка, я люблю тебя“ для моей первой татуировки»
Татуировка в помощь автолюбителю
- Учусь водить. Много нервничаю, так как за рулем впервые, до этого никто не учил — не доверяли. Ехала на пятое занятие в метро, на тот момент вроде уже привыкла к машине и к самому процессу. Обратила внимание на парня, у которого была уже довольно старая татуировка: крупным красивым почерком на левой руке на внешней стороне кисти было написано «правая». Я еще подумала: «Забавная татуировка. Интересно, а он не путается?» В тот же день я впервые перепутала лево и право. © Подслушано / Ideer
«До исправления тату и после. Разница невероятная»
- У нас с мужем татуировки: разные, но у обоих на левой ключице. Все, кто видит, думают, что это такая романтика, мол, вместе делали. И только самые близкие знают, что сделаны они еще до знакомства. Моя татуировка — в память о погибшем любимом парне, а его — о первой жене, которая рано ушла из жизни. Так что романтика у нас особая — мы просто разревелись, когда впервые увидели ключицы друг друга. © Подслушано / Ideer
Сменим тему и почитаем реальные рассказы из жизни пользователей? Вот как раз 15+ историй, в конце которых восторжествовала справедливость.