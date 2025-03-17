15 человек, для которых татуировки — это не просто рисунки на теле

У героев этой статьи однажды возникло желание увековечить на своем теле память о важном событии или любимом человеке. Некоторые из них потом горько пожалели об этом решении. Зато у других до сих пор наворачиваются слезы умиления при взгляде на свою татуировку. Взять хотя бы счастливого отца, который гордо носит на обеих руках необычные тату в честь своих детей.