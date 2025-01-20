15+ соседей, которые могут оставаться в памяти надолго даже после переезда

Соседи окружают нас повсюду: не только в шумном многоквартирном доме, но и на даче вдали от цивилизации. Одни становятся почти друзьями, готовыми помочь в любой момент, а другие то и дело испытывают наши нервы на прочность. Но какими бы они ни были, жизнь рядом с ними редко бывает скучной.