15+ человек, которые лично убедились, что выбрать имя ребенку — та еще задачка
Еще до рождения малыша многие родители начинают перебирать имена. Одни считают, что нужно что-то лаконичное, другие убеждены, что важна оригинальность, а третьи предпочитают сохранить семейные традиции. Но как бы ни сложился выбор, процесс этот редко бывает легким и порой приводит к неожиданным казусам.
- Муж назвал нашу дочь Алисой. Все всегда переспрашивают: «Алиса в Стране чудес?» А он злится и отвечает: «Это не та Алиса, это Алиса — героиня книг Кира Булычева!» Муж даже как-то в шутку сказал, что ждет зятя с фамилией Селезнев. Он просто большой поклонник этих книг и в детстве был влюблен в главную героиню. © prugra / Pikabu
- Долго не могли определиться с именем для первенца. Выбирали из трех: Лиза, Катя, Аня. Муж поехал делать свидетельство о рождении. А имя мы так и не выбрали. Уже из ЗАГСа звонит: «Так как называем?» Я: «Вероника». Удивился, но промолчал. Позже встречаюсь с подругами детства, они сразу: «Вероникой назвала?» Я в шоке: «Как поняли?» А они хором: «Да у тебя всех кукол в детстве Верониками звали!» © Подслушано / Ideer
- Меня зовут Дима, моего отца зовут Дима, моего дедушку тоже зовут Дима. Вот такая вот семейная традиция. Сейчас моя жена беременна, у нас будет сынок. И супруга очень хочет назвать его Никитой. Но мои родственники против, настойчиво уговаривают нас одуматься. Еще мы планируем только одного ребенка, поэтому я даже не могу пообещать родным, что второго сына будут звать Дима. И это их очень расстраивает. Я понимаю, что только мне и жене решать, как назвать нашего ребенка, но, если честно, мне очень нравится и мое имя и наша семейная традиция. Но все-таки я думаю, что в первую очередь должна решать моя любимая жена. © Палата №6 / VK
- Мой прадед на радостях, что родилась 3-я дочка, наутро пошел записывать ребенка. А дома остались дочки — Вера и Надежда. Ждали, естественно, Любовь. Но паспортистку даже не смутило, когда дед в эйфории записал доченьку как Надежда. Так и прожили Вера, Надя и Надёжка. © Вера Перикова
- С мамой в классе училась девочка Нина. Когда вручали диплом об окончании школы, вызвали Шишкину Железобетонину. Все были в недоумении. Вышла Нина с гордо поднятой головой. Оказалось, ее папа был строителем и только-только начал работать с новым материалом, в честь которого и была названа дочь. © Ольга Пушкина
- Бабушка обожала мыльные оперы и моей маме на сносях ежедневно промывала мозги: «Если родятся девочки, то назови их Санта и Барбара». Родители были против. Но бабуля заявила, что иначе никакого наследства. В итоге я родилась, и папа решил вопрос ребром. Принес меня бабушке и сказал: «Перед вами Лиза. Мы ее в честь вас назвали, Елизавета Викторовна!» Бабушка, конечно же, погундела пару часов, но быстро отошла и заулыбалась.
- Долго не могли с мужем выбрать имя, уехала рожать, не определившись. Родила, 2-е сутки мальчику, а имени все нет. Тут доктор в палату заходит, представилась: Аглая Константиновна. Думаю, будет Константин! Имя редкое, красивое, в песочнице точно один такой будет. Смотрю на мелкого: вылитый Костик. Выписали, приходит домой патронажная медсестра: «А кто это у нас такой хорошенький?» Отвечаю, жду комплименты, а она: «Да что ж за год такой — одни Кости на участке». © Unknown author / Pikabu
- В народе говорят: как корабль назовешь, так он и поплывет. Мои родные долго выбирали мне имя и решили назвать Золушкой. Мало того, что очень некомфортно быть единственной Золушкой среди Кать, Ань и Лен, так еще имя наложило определенный отпечаток на судьбу. Я, как героиня одноименной сказки, постоянно завалена кучей работы и домашними хлопотами. Жду, когда, наконец, появится Фея-крестная и отправит меня на бал к принцу! © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- Когда моя мама училась в школе, у нее была подруга по переписке из Югославии. Спустя годы пришло время называть меня, и мама вспомнила красивое имя той девочки — Ясна. Так бы и записали в свидетельство о рождении, если бы не бабушка, настоявшая на имени, более понятному русскому уху, — Ксения. А мама зовет меня Ясей до сих пор.
- Мы с женой держали в уме 2 имени: Дима и Виталя. Звонит жена: «Родила, решила назвать Никитой, не против?» — «Не против, с чего только вдруг Никита?» Оказалось, она читала про значения имен и на имени Никита у нее воды отошли. © SEM2705 / Pikabu
- Имя дочери мы долго выбирали. Я перечитал кучу книг, составлял карты соответствия букв и чисел. Я хотел назвать ее Феоной, но потом вышел мультфильм... © ashushkin1 / X
- Когда моя сестра ждала сына, все домочадцы, говоря о новом члене семьи, называли его Гаврюша. Малышу уже 2 года, вся родня его так и величает. В свидетельстве о рождении он Владислав. 8-летняя старшая сестра зовет его Сюся, а родная мама называет его просто «малыш».
- Мою одногруппницу зовут Екатерина-Дарья. Родители выбрали имя Дарья. Бабушка же хотела назвать внучку Катей. Бабуля была в бешенстве, что ее мнение не учли, пошла в паспортный стол и сделала поправку. При этом имя одногруппницы при крещении — Николетта. Но на 17-м году ее жизни бабуля начала назвать ее Настей! И если кто-то хочет найти ее в соцсетях, то она подписана как София. Вот это я понимаю — неопределенность в жизни. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- На днях выбирали имя будущему сыну подруги путем представления возможных прозвищ в школе. Не уверена, что нам уже можно доверять детей. © ekaterina1__ / X
- Когда я была на 6-м месяце, мы с мужем решили, что пора выбирать имя. 3 дня читали книжку с именами, подставляли к фамилии и отчеству, чтобы подходило. В итоге осталось 2 варианта: муж выбрал Платон, а я — Даниил. И, чтобы не нервничать и не ссориться, решили предоставить выбор судьбе — подбросили монетку. Подруга до сих пор удивляется: неужели я бы согласилась назвать сына Платоном? Я имя сыну придумала еще в 14 лет, так и назвали — Данилой. © Noname / ADME
- Я вот тоже Константин. Меня в честь кота назвали, поэтому на самом деле я Котстантин, но такое не зарегистрируют. © djsantehnik / Pikabu
- Жена считает меня сумасшедшим, но для меня самый важный фактор при выборе имени для ребенка — это доступность такого доменного имени. © amrammel / X
- Шел 1992 год, жена беременна близнецами, роды внезапно начались на пару месяцев раньше, мальчиков обоих переводят в реанимацию. Через 3–4 дня детей на выписку в общую палату, а имен у них нет, в той ситуации мы с женой даже не думали об именах! Санитарка выносит мне первого сына: «А как хоть звать ваших детей?» — «Нет у них имен, не придумали пока». — «А смотри: 13 декабря именины Андрея. Я вот ему зеленкой маленькую точку на лбу поставила, чтобы вы их не перепутали». — «Ну я не против, хорошее русское имя. А второго тогда как назвать?» — «А пусть будет Алексей — созвучные имена, тоже красиво звучит, правда?» — «Спасибо, я жене передам». Так санитарка дала имена нашим сыновьям, а я ее имя даже не спросил. © Niknikmd / Pikabu
- Сестра хотела, чтобы меня назвали Алисой. Папа — Александрой. Мама — Роксоланой. Бабушка — Аней. Дед — Ксюшей. Победила сестра, которая в свои 7 лет убедительно утверждала, что ей нужна только Алиса, мол, иначе уносите туда, где взяли этого ребенка. Назвали Алисой. Но дед уж больно упрямый, все 26 лет иначе как Ксюша меня не называет. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Бывает, что во время выбора имени разгорается нешуточная борьба между родственниками, но важно, чтобы окончательное решение было именно за родителями. Ведь имя — это первый подарок, который они дарят своему ребенку на всю жизнь.
Комментарии
Этому автору, уже пора занятся чем нибудь другим, такую ахинею я еще не слышал, ну надо же до такого додуматься, железобетонина, петух
За 25 лет до рождения дочери был уверен, что дочь у меня когда нибудь будет и заранее выбрал ей имя. Тогда я поживал в Усть-Каменогорске, и выпускалась там газета Устинка, теперь мою дочь так и зовут - Устинья. А вот мой знакомый назвал свою дочь Ульяной в честь Ульяновской области где мы сейчас живем. 😂
Мама хотела назвать Леной, но у отца была вредная начальница Елена, поэтому назвали Ольгой. Отец меня Аоенкой звал
Была беременна первой дочкой, решали, как назвать. Хотелось красивое девичье имя, выбрали Полина(дома Поля), со второй дочкой беда, нет больше таких классных имен, которые нравились бы мне беременной, ну решили сократить Полю до Оли. Родственники смеялись, что третьему осталось только Ля(Ляля), но когда третьим забеременела стало не смешно, нет красивых имен и все тут(это исключительно беременный заскок, после родов многие имена нравились) стали думать, что из Ля - Лея красиво звучит, но потом узнали, что мальчик и Лея стала Левой)
У знакомых родилась дочь, но никак не могли определиться с именем. Отправили прабабушку в ЗАГС с наказом, что как назовет, так и будет. Назвала Светланой. Мне кажется, что в мою честь, так как я была её соседкой и подругой внучки. Родители остались довольны.