15+ человек, которые лично убедились, что выбрать имя ребенку — та еще задачка

За 25 лет до рождения дочери был уверен, что дочь у меня когда нибудь будет и заранее выбрал ей имя. Тогда я поживал в Усть-Каменогорске, и выпускалась там газета Устинка, теперь мою дочь так и зовут - Устинья. А вот мой знакомый назвал свою дочь Ульяной в честь Ульяновской области где мы сейчас живем. 😂