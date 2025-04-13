"...увидел страницу с подписью и такой: «Чтооо?»
А что, собственно? Ты б хоть пояснил, в чём прикол-то. Кто такие эти Хелен и Маргарет? Что в них такого эдакого?
15 человек, которые нашли классные вещицы на обычной барахолке
Фотоподборки
3 часа назад
Любители антиквариата обожают делиться своими находками в интернете. С невероятным азартом они просматривают десятки сайтов со старинными предметами и даже разъезжают по миру в поисках уникальных вещей. Самые необычные и красивые находки моментально попадают в сеть, ведь так хочется поделиться своей радостью с миром.
«Купил книгу за 1 доллар, увидел страницу с подписью и такой: «Чтооо?»
"...увидел страницу с подписью и такой: «Чтооо?»
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Перевод: «Счастливого Рождества, Хелен А. Кеог. От Маргарет Е. Крейг. Рождество 1893»
«Я купила сегодня эту сумку, а в ней был сюрприз.
Стоит ли мне оставить фотографии себе или попытаться найти эту семью?»
- Сохраните фотографии. Отдайте им дань уважения, вставив в маленькую рамку или разместив рядом с сумкой на стенде. И обязательно отдайте их вместе с сумкой, если решите оставить ее кому-то в наследство или продать, но добавьте и свою фотографию, чтобы продолжить историю этой вещи. © TheToyGirl / Reddit
«Это китайский трюковой мяч! Внутри около 10 слоев, насколько я вижу»
- Эти резные фигурки просто потрясающие. То, как они были созданы, просто ошеломляет. © Szaborovich9 / Reddit
«Этот прекрасный шкаф купила моя мама»
- Произведение конца 1800-х годов. Это был очень популярный стиль в эпоху позднего романтизма. © Nyssa_aquatica / Reddit
«Эта вещь нам досталась в наследство. Кажется, она из латуни»
- Думаю, это дорожная чернильница. © RevolutionaryMail747 / Reddit
«Нашел это в гараже моей прабабушки»
- Это не для стирки. Похоже, что у вас тут старинная ручная кукурузолущилка или бобовая шелушильная машина, вероятно, конца 19-го — начала 20-го века. © AccurateInterview586 / Reddit
«Ваза из карнавального стекла»
«Кассовый аппарат 1911 года»
«Лампа из шлакового стекла, которую я купил на аукционе»
- Красиво! У меня такая же страсть к лампам. © allypad64 / Reddit
«Купил эту старую немецкую шкатулку. Проверил стоимость в интернете и просто обалдел. Она стоит 28 тысяч долларов!»
- Это в аргентинских песо, чувак. © AggregatingBox2421 / Reddit
«Я не могла и мечтать о более идеальном предмете мебели»
- Это ее трон! © Human-Fondant-2216 / Reddit
«Нашла резное позолоченное зеркало на тротуаре»
«Нашел эту лампу и влюбился! Вероятно, она 1920-х годов»
«Старинная швейная машинка Singer — 1900 г.»
«Мы не можем понять, как можно носить эту брошь»
- Это зажим для обуви, но его можно использовать на топе или платье. Очень мило. © Holiday_Yak_6333 / Reddit
Что еще находят люди в самых неожиданных местах, можно посмотреть тут:
Фото на превью RudeExplanation9304 / Reddit
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