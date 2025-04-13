15 человек, которые нашли классные вещицы на обычной барахолке

Фотоподборки
3 часа назад

Любители антиквариата обожают делиться своими находками в интернете. С невероятным азартом они просматривают десятки сайтов со старинными предметами и даже разъезжают по миру в поисках уникальных вещей. Самые необычные и красивые находки моментально попадают в сеть, ведь так хочется поделиться своей радостью с миром.

«Купил книгу за 1 доллар, увидел страницу с подписью и такой: «Чтооо?»

Mila Tarot
2 часа назад

"...увидел страницу с подписью и такой: «Чтооо?»
А что, собственно? Ты б хоть пояснил, в чём прикол-то. Кто такие эти Хелен и Маргарет? Что в них такого эдакого?

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Перевод: «Счастливого Рождества, Хелен А. Кеог. От Маргарет Е. Крейг. Рождество 1893»

«Я купила сегодня эту сумку, а в ней был сюрприз.
Стоит ли мне оставить фотографии себе или попытаться найти эту семью?»

  • Сохраните фотографии. Отдайте им дань уважения, вставив в маленькую рамку или разместив рядом с сумкой на стенде. И обязательно отдайте их вместе с сумкой, если решите оставить ее кому-то в наследство или продать, но добавьте и свою фотографию, чтобы продолжить историю этой вещи. © TheToyGirl / Reddit

«Это китайский трюковой мяч! Внутри около 10 слоев, насколько я вижу»

  • Эти резные фигурки просто потрясающие. То, как они были созданы, просто ошеломляет. © Szaborovich9 / Reddit

«Этот прекрасный шкаф купила моя мама»

  • Произведение конца 1800-х годов. Это был очень популярный стиль в эпоху позднего романтизма. © Nyssa_aquatica / Reddit

«Эта вещь нам досталась в наследство. Кажется, она из латуни»

«Нашел это в гараже моей прабабушки»

  • Это не для стирки. Похоже, что у вас тут старинная ручная кукурузолущилка или бобовая шелушильная машина, вероятно, конца 19-го — начала 20-го века. © AccurateInterview586 / Reddit

«Ваза из карнавального стекла»

«Кассовый аппарат 1911 года»

«Лампа из шлакового стекла, которую я купил на аукционе»

«Купил эту старую немецкую шкатулку. Проверил стоимость в интернете и просто обалдел. Она стоит 28 тысяч долларов!»

«Я не могла и мечтать о более идеальном предмете мебели»

«Нашла резное позолоченное зеркало на тротуаре»


«Нашел эту лампу и влюбился! Вероятно, она 1920-х годов»

«Старинная швейная машинка Singer — 1900 г.»

«Мы не можем понять, как можно носить эту брошь»

  • Это зажим для обуви, но его можно использовать на топе или платье. Очень мило. © Holiday_Yak_6333 / Reddit
Фото на превью RudeExplanation9304 / Reddit

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