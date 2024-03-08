15+ неожиданностей, с которыми столкнулись люди, как только вышли за порог дома

Народное творчество
48 минут назад

Дома тихо и спокойно, вот только выходить на улицу все равно придется. А там уже тут как тут и невоспитанные подростки в поездах, и эгоистичные парковщики у продуктовых, ну и куда же без соседской «доброты». Люди из этой подборки не стали молчать и рассказали обо всех своих приключениях пользователям интернета.

«Кто-то налепил это на мой чемодан, когда я недавно летала»

«Хотела распечатать наши с парнем фото, а мне выдало фотографию, на которой Майк Тайсон»

«Кто-то бросил бутылку с чистящим средством в фонтан, и теперь там повсюду пена»

«На работе был пижамный день. Угадайте, кто был единственным, кто принял участие?»

«Соседи переделывают свой двор и стараются держать собаку подальше от всей этой грязи. Но как только они заходят домой, она тут как тут»

«Поставил фальшивого ястреба на крышу, чтобы напугать чаек. Что ж, теперь у них там своя вечеринка»

«Тетя пригласила нас с братом к себе домой, сказав, что будет весело. В итоге мы провели все выходные, убирая ее двор»

«Напротив в поезде сидел подросток. Вот в каком состоянии он оставил место после себя»

«Почему именно посреди тротуара?»

«Ехал по автостраде утром вот с этим маяком позади»

«Соседи используют общий коридор для складирования вещей»

«Вот уже более 3 недель тротуар загорожен. Каждое утро я слезаю с велосипеда и передвигаю мусорный бак так, чтобы он стоял рядом с деревом и никому не мешал. Но они ставят его обратно»

Lilith1313
19 минут назад

Может,тротуар восстанавливают?если снять жёлтую ленту-бак и так никому не мешает

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«Ни один из экранов во всем ряду не работал»

«Вышел из продуктового и увидел это. Пришлось перелезать через пассажирское»

«Соседи уже не в первый раз выбрасывают еду в мой двор»

«В автобусе не хватает места для ног, а мой рост всего-то 154 см»

«Снегоуборщик расчистил парковку, но столкнул весь снег за наши с девушкой машины»

«Черный велосипед мой. Белый приехал позже. Владелец запер мой велосипед на свой замок»

  • Так частенько делают, чтобы потом, когда вы его оставите и уедете, украсть ваш велик. © scabbymonkey / Reddit

«Был на прогулке и по глупости подобрал это»

  • Ооо, это напомнило мне школу. Один парень носил это на пальце, а потом еще и не поверил, когда ему рассказали, что это такое. Мы тогда с приятелем посмотрели друг на друга в немом вопросе: «Кто ему скажет?» Мой друг спросил его: «Ты знаешь, что это?» Он ответил, что это пустой контейнер из-под духов. В итоге мы рассказали ему, что это было. Он не смог принять правду. Мне вот интересно, помнит ли он тот день, когда ходил с аппликатором от тампона на пальце. © FuzzyScarf / Reddit

Для тех, кто любит пользовательские подборки, у нас есть еще много интересного:

Фото на превью rainbowcanoe / Reddit

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