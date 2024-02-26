15+ человек, которые теперь не догадываются, а знают наверняка «Что будет, если...»

К сожалению, не обо всех экспериментах пишут в умных книжках. Свойствах некоторых вещей постигаются лишь опытным путем. Вы будете знать наверняка о том, что стеклянная бутылка лопнет в морозилке, а пластиковая — сожмется в посудомоечной машине, когда увидите это собственными глазами.

«Вот что произойдет, если вы положите пакет чипсов в микроволновку»

«Я оставила немного средства для мытья посуды на ночь. Оно высохло и оставило вот такой узор»

«Вот что происходит с растением, если ему не хватает места в горшке»

«Если забыть авокадо в хлебнице на месяц»

«Узор, который образовался внутри перегоревшей лампочки»

«Оставил газировку в машине. Бедные мои сиденья»

«Не размораживали холодильник 4 года»

«Когда очистил сырое яйцо»

«Что будет, если не обрывать листы салата»

Все, на сегодня хватит интернета. © couldntyoujust / Reddit



«Вот что произойдет в духовке с маркером при высокой температуре»

«Сосед установил обогреватели под тротуаром»

«Нашел в подвале домашние соленые огурцы, сделанные более 18 лет назад»

«Так произойдет, если горячий воск попадет в воду»

«Положил стеклянную бутылку с газировкой в морозилку»

«На простынях моего брата было так много кошачьей шерсти, что лоток для сбора пыли выглядит как кошачий бок»

«Выпавшие усы, которые я не один год собираю у двух своих кошек»

«Заморозили шарик с водой»

«Вот что будет, если старая курица снесет яйцо»