15+ человек, которые теперь не догадываются, а знают наверняка «Что будет, если...»
К сожалению, не обо всех экспериментах пишут в умных книжках. Свойствах некоторых вещей постигаются лишь опытным путем. Вы будете знать наверняка о том, что стеклянная бутылка лопнет в морозилке, а пластиковая — сожмется в посудомоечной машине, когда увидите это собственными глазами.
«Вот что произойдет, если вы положите пакет чипсов в микроволновку»
«Я оставила немного средства для мытья посуды на ночь. Оно высохло и оставило вот такой узор»
«Вот что происходит с растением, если ему не хватает места в горшке»
Некоторые домашние растения не цветут и не наращивают листву, пока корнями не заполнят весь горшок
«Если забыть авокадо в хлебнице на месяц»
«Узор, который образовался внутри перегоревшей лампочки»
«Оставил газировку в машине. Бедные мои сиденья»
Что, морозилки кончились?
Теперь товарищи экперементируют с повышенными температурами?
«Не размораживали холодильник 4 года»
«Когда очистил сырое яйцо»
«Что будет, если не обрывать листы салата»
- Все, на сегодня хватит интернета. © couldntyoujust / Reddit
«Вот что произойдет в духовке с маркером при высокой температуре»
«Сосед установил обогреватели под тротуаром»
«Нашел в подвале домашние соленые огурцы, сделанные более 18 лет назад»
«Так произойдет, если горячий воск попадет в воду»
«Положил стеклянную бутылку с газировкой в морозилку»
«На простынях моего брата было так много кошачьей шерсти, что лоток для сбора пыли выглядит как кошачий бок»
«Выпавшие усы, которые я не один год собираю у двух своих кошек»
«Заморозили шарик с водой»
«Вот что будет, если старая курица снесет яйцо»
Так старая, с нехваткой кальция или с бронхитом? Третий год уже ответа нет!
Согласитесь, за «экспериментами» гораздо приятнее наблюдать издалека, а не проверять все это в домашних условиях. А здесь мы припасли для вас еще одну подборку на эту же тему.
Комментарии
Нас опять впечатляют мусором. Может, свой выложить? "Что случается, когда впервые за десять лет убрать стол с его места".
А зачем класть пакет чипсов в микроволновку?