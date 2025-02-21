15+ человек, которые решили: «Раз экономить, то по-крупному»

Когда речь заходит об экономии, первым делом мы думаем, от чего можно отказаться. Но некоторые люди идут другим путем — они просто находят способы использовать привычные вещи рациональнее. Ведь далеко не всегда нужно покупать новое, если можно приложить немного фантазии и что-то даже сделать это своими руками.

А в конце статьи вы найдете историю о людях с разным пониманием экономии.

"Дочке 3 года. Сделал для нее детскую кухню из того, что в гараже лежало. Хозяйка счастлива! Чай пьем теперь чаще"

Из обрезков кожи можно сшить прикольную сумочку

"А я сшила панамку из старых джинсов"

«Догадалась упаковывать подарки бабушкам и дедушкам в рисунки моего ребенка. Я в восторге!»

«В моей школе в целях экономии разрезают коврики для мышек»

«Не смогла отстирать пятно с белой футболки. Выбрасывать жалко, и я решила сделать так. Поверх пятна просто вышила несколько цветочков»

Это же гениально! Я бы никогда не додумалась. © redcolumbine / Reddit

Кстати, у нас есть еще одна подборка профи экономии, которым позавидовал бы сам Скрудж Макдак.

«Вместо того чтобы покупать подставку под телевизор, я сделал ее из книжной полки и самой обычной доски»

Из черствого хлеба можно сделать гренки

И если вы не съедите их, то пустите на панировочные сухари. © Slimslade33 / Reddit

«Мой друг часто дарит мне цветы. Но выбрасывать засохшие букеты — пустая трата денег. Полюбуйтесь, что я с ними делаю»

Детский матрас может стать лежанкой для питомца

Я купил б/у матрас за $ 10. Дело в том, что мой пес разорвал первую собачью подстилку, съел бутылку рыбьего жира на второй и сходил в туалет на третью. Отмыть их было невозможно. А матрасы для детских кроваток устойчивы к загрязнениям и даже выдерживают прыжки активных питомцев. © Dog*** / Reddit

«Подтверждаю, что баночки из-под йогурта — отличный горшок для выращивания суккулентов и прочих саженцев»

«Мы стираем и повторно используем полиэтиленовые пакеты»

Здесь нет ни одной новой вещи. Все б/у

Потрепанному компьютерному креслу можно дать новую жизнь

«Я потеряла колпачок от новой помады. Положение спас муж. Он преспокойно взял и напечатал подходящий колпачок на 3D-принтере»

Марлевый мешочек + кофейная гуща = средство для устранения неприятных запахов

«Сняла длинный ремешок с крошечной сумочки за $ 1 и прикрепила его к той, с которой хожу каждый день. Получилась сумка, которую я так долго хотела»

Немного стараний — и старый водонагреватель превращается в гриль

Зеленый лук легко вырастить даже в домашних условиях

Бонус: "Доверяй, но проверяй"

Муж уволился и уже как месяц сидит дома. В поисках «достойного» варианта. Живем на мою зарплату. Сказал, что знает способ сэкономить. И тут я стала замечать, что в доме быстро заканчиваются пакеты. Как-то раз пришла с работы чуть раньше, захожу тихонько в комнату, а это чудо сидит в трусах и ест из тарелки, поверх которой нацепил пакет. Оказывается, что он после еды просто снимает пакет и выкидывает его, а тарелка остается чистая. Таким образом, как он считает, происходит ощутимая экономия, ведь не нужно расходовать воду и мыть посуду. Даже подумывает купить себе новое компьютерное кресло, а то он много теперь сидит за компьютером, поэтому ему неудобно. Я перестаю понимать, что творится у него в голове, но посоветовала ему поскорее работу найти, а то он с такой экономией поедет к маме.