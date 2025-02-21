Мне не нравится эта сумка "из обрезков кожи"... Ей богу, я бы даже дома такой пользоваться для хранения не стала... 🥲
15+ человек, которые решили: «Раз экономить, то по-крупному»
Когда речь заходит об экономии, первым делом мы думаем, от чего можно отказаться. Но некоторые люди идут другим путем — они просто находят способы использовать привычные вещи рациональнее. Ведь далеко не всегда нужно покупать новое, если можно приложить немного фантазии и что-то даже сделать это своими руками.
А в конце статьи вы найдете историю о людях с разным пониманием экономии.
"Дочке 3 года. Сделал для нее детскую кухню из того, что в гараже лежало. Хозяйка счастлива! Чай пьем теперь чаще"
Из обрезков кожи можно сшить прикольную сумочку
"А я сшила панамку из старых джинсов"
«Догадалась упаковывать подарки бабушкам и дедушкам в рисунки моего ребенка. Я в восторге!»
«В моей школе в целях экономии разрезают коврики для мышек»
«Не смогла отстирать пятно с белой футболки. Выбрасывать жалко, и я решила сделать так. Поверх пятна просто вышила несколько цветочков»
- Это же гениально! Я бы никогда не додумалась. © redcolumbine / Reddit
Кстати, у нас есть еще одна подборка профи экономии, которым позавидовал бы сам Скрудж Макдак.
«Вместо того чтобы покупать подставку под телевизор, я сделал ее из книжной полки и самой обычной доски»
Из черствого хлеба можно сделать гренки
- И если вы не съедите их, то пустите на панировочные сухари. © Slimslade33 / Reddit
«Мой друг часто дарит мне цветы. Но выбрасывать засохшие букеты — пустая трата денег. Полюбуйтесь, что я с ними делаю»
Детский матрас может стать лежанкой для питомца
- Я купил б/у матрас за $ 10. Дело в том, что мой пес разорвал первую собачью подстилку, съел бутылку рыбьего жира на второй и сходил в туалет на третью. Отмыть их было невозможно. А матрасы для детских кроваток устойчивы к загрязнениям и даже выдерживают прыжки активных питомцев. © Dog*** / Reddit
«Подтверждаю, что баночки из-под йогурта — отличный горшок для выращивания суккулентов и прочих саженцев»
«Мы стираем и повторно используем полиэтиленовые пакеты»
Здесь нет ни одной новой вещи. Все б/у
Потрепанному компьютерному креслу можно дать новую жизнь
«Я потеряла колпачок от новой помады. Положение спас муж. Он преспокойно взял и напечатал подходящий колпачок на 3D-принтере»
Марлевый мешочек + кофейная гуща = средство для устранения неприятных запахов
«Сняла длинный ремешок с крошечной сумочки за $ 1 и прикрепила его к той, с которой хожу каждый день. Получилась сумка, которую я так долго хотела»
Немного стараний — и старый водонагреватель превращается в гриль
Зеленый лук легко вырастить даже в домашних условиях
Бонус: "Доверяй, но проверяй"
- Муж уволился и уже как месяц сидит дома. В поисках «достойного» варианта. Живем на мою зарплату. Сказал, что знает способ сэкономить. И тут я стала замечать, что в доме быстро заканчиваются пакеты. Как-то раз пришла с работы чуть раньше, захожу тихонько в комнату, а это чудо сидит в трусах и ест из тарелки, поверх которой нацепил пакет. Оказывается, что он после еды просто снимает пакет и выкидывает его, а тарелка остается чистая. Таким образом, как он считает, происходит ощутимая экономия, ведь не нужно расходовать воду и мыть посуду. Даже подумывает купить себе новое компьютерное кресло, а то он много теперь сидит за компьютером, поэтому ему неудобно. Я перестаю понимать, что творится у него в голове, но посоветовала ему поскорее работу найти, а то он с такой экономией поедет к маме.
Зачастую экономия — это не только отказ от трат, но и умение находить нестандартные решения. Немного креативности, и обычные вещи прослужат гораздо дольше. Однако, как и во всем, не стоит перегибать палку.
Комментарии
Уникальные лайфхаки, никто не знал, что так можно! Поделюсь тоже парочкой: из старой футболки можно сделать тряпку, стеклянные банки использовать для консервации, пакеты из магазина надевать нa урну. 🤡