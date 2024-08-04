15 человек, которые убедились, что иногда простая стрижка способна сотворить маленькое чудо

Есть люди, которые верят в то, что изменить прическу равно изменить жизнь. Мы не беремся утверждать, что это так. Но совершенно точно уверены, что новая стрижка, цвет волос или даже просто отрезанная челка позволяют увидеть себя чуточку другими.

«Чувствую себя глупо. Подстриглась и теперь переживаю из-за длины слоев»

Да брось! Эта стрижка тебе даже круче, чем была до этого. Она прекрасно подчеркивает твое личико. © ferrett0ast / Reddit

А я бы даже как эталонный пример показала парикмахеру это фото. Это очень мило! © Unknown author / Reddit

«Год назад переборщила и отстригла челку слишком коротко, лишь недавно получилось все исправить»

«Так не хотела эту стрижку делать, но похоже она-то мне и была нужна»

«Год назад я подстригся под машинку и вот как мои волосы выглядят сейчас»

«Решила укоротить свои кудряшки и вот что из этого вышло»

«Убедилась, что даже если подрезать волосы совсем немного и использовать кондиционер, то можно получить крутой результат»

«Это лучшая стрижка за всю мою жизнь, а я, между прочим, сделала ее сама, дома»

«Я толком не стригла волосы на протяжении шести лет, за это время я родила двоих детей и вот, наконец, решилась на перемены»

Крутотень! С такими волосами и за малышней удобно ухаживать. © Top-Standard-8993 / Reddit

«45 минут в машине плакала после этой стрижки. У меня просто шок или все правда плохо?»

Ты чего?! С этой стрижкой ты выглядишь еще круче. © myliondog / Reddit

«Послушала советы людей в интернете и сделала каскадную стрижку. Удивительно, но она не испортила мое лицо»

«Мне 31. Много лет я не стригла свои волосы, и вот, наконец, решилась и обкромсала их»

Обалдеть, как круто получилось! Ты 10 лет сразу скинула. © Extension_Praline_25 / Reddit

«Всю жизнь мама мне твердила, что я распушусь во все стороны, если сделаю каскад. А я все-таки рискнула»

«Посмотрите, как мои волосы изменились, спустя 6 лет после стрижки пикси»

«Я даже не думала делать такую стрижку, но посоветовалась со стилистом по волосам и вот у меня пикси»

«Смотрю и пока не могу понять, нравится мне или нет»