15 человек, которые убедились, что иногда простая стрижка способна сотворить маленькое чудо

Фотоподборки
7 часов назад

Есть люди, которые верят в то, что изменить прическу равно изменить жизнь. Мы не беремся утверждать, что это так. Но совершенно точно уверены, что новая стрижка, цвет волос или даже просто отрезанная челка позволяют увидеть себя чуточку другими.

«Чувствую себя глупо. Подстриглась и теперь переживаю из-за длины слоев»

  • Да брось! Эта стрижка тебе даже круче, чем была до этого. Она прекрасно подчеркивает твое личико. © ferrett0ast / Reddit
  • А я бы даже как эталонный пример показала парикмахеру это фото. Это очень мило! © Unknown author / Reddit

«Год назад переборщила и отстригла челку слишком коротко, лишь недавно получилось все исправить»

«Так не хотела эту стрижку делать, но похоже она-то мне и была нужна»

Nika Jaekyun
2 часа назад

Какой то особой стрижки тут нет :) отрезали кончики. + уход для кудрей. Не более. Но выглядит красиво это да

-
-
Ответить

«Год назад я подстригся под машинку и вот как мои волосы выглядят сейчас»

«Решила укоротить свои кудряшки и вот что из этого вышло»

«Убедилась, что даже если подрезать волосы совсем немного и использовать кондиционер, то можно получить крутой результат»

«Это лучшая стрижка за всю мою жизнь, а я, между прочим, сделала ее сама, дома»

«Я толком не стригла волосы на протяжении шести лет, за это время я родила двоих детей и вот, наконец, решилась на перемены»

Вианна
5 часов назад

Всeгда удивляeт, кoгда люди с жидeнькими вoлосами не стpигут их. Лучшe корoткие и здoровые, чeм длинныe и тощeнькие

-
-
Ответить

«45 минут в машине плакала после этой стрижки. У меня просто шок или все правда плохо?»

  • Ты чего?! С этой стрижкой ты выглядишь еще круче. © myliondog / Reddit

«Послушала советы людей в интернете и сделала каскадную стрижку. Удивительно, но она не испортила мое лицо»

Конфуз
6 часов назад

Слева даже не расчечанные волосы, справа - укладка. Вот так честно сравнивать.

-
-
Ответить

«Мне 31. Много лет я не стригла свои волосы, и вот, наконец, решилась и обкромсала их»

«Всю жизнь мама мне твердила, что я распушусь во все стороны, если сделаю каскад. А я все-таки рискнула»

Капибара в кимоно
17 минут назад

А в чем проблема распушиться во все стороны? Мне бы кто такое сказал, сразу побежала бы в салон. Не говорят. Боятся.

-
-
Ответить

«Посмотрите, как мои волосы изменились, спустя 6 лет после стрижки пикси»

Вианна
5 часов назад

Им/хo, eс/ли н/a спинe н/e лe/жат вoл/осы, кoт/орых м/ы н/e ви/дим н/a фо/тo, т/о ника/когo смы/сла бы/лo отрa/щивать та/кую дл/ину, и/бo вн/изу т/ри волo.сины.

-
-
Ответить

«Я даже не думала делать такую стрижку, но посоветовалась со стилистом по волосам и вот у меня пикси»

Natalya Doronina
7 минут назад

Очень даже миленькое круглое лицо. С длинными волосами было лучше, челка слишком длинная и мешается наверняка.

-
-
Ответить

«Смотрю и пока не могу понять, нравится мне или нет»

Анна
1 час назад

Мне кажется эта укладка для её волос недолговечна, будет пушиться

-
-
Ответить

Как бы мы не пытались сопротивляться, но то, как мы выглядим, очень влияет на самооценку. Поэтому всегда будут полезны разные мелочи, которую однажды могут очень выручить, а заодно и настроение повысить.

Фото на превью itbeenadelight / Reddit

Комментарии

Уведомления
Александра Гетманская
6 часов назад

Я себе испортила волосы за 2 года(( сначала покрасилась в тёмный, через год мне надоело и я бахнула смывку. Ну и всё понятно( в общем, с февраля не крашусь, в июне отстригла 7 см, в сентябре отстригу ещё столько же) обычно я в таких случаях сразу стригусь совсем коротко, но сейчас почему-то не хочется, так что буду постепенно

-
-
Ответить
ELESIK
6 часов назад

Состригли по полсантиметра волос, а крику , вроде налысо обрились

-
-
Ответить

Похожее