15 человек, которые убедились, что иногда простая стрижка способна сотворить маленькое чудо
Есть люди, которые верят в то, что изменить прическу равно изменить жизнь. Мы не беремся утверждать, что это так. Но совершенно точно уверены, что новая стрижка, цвет волос или даже просто отрезанная челка позволяют увидеть себя чуточку другими.
«Чувствую себя глупо. Подстриглась и теперь переживаю из-за длины слоев»
- Да брось! Эта стрижка тебе даже круче, чем была до этого. Она прекрасно подчеркивает твое личико. © ferrett0ast / Reddit
- А я бы даже как эталонный пример показала парикмахеру это фото. Это очень мило! © Unknown author / Reddit
«Год назад переборщила и отстригла челку слишком коротко, лишь недавно получилось все исправить»
«Так не хотела эту стрижку делать, но похоже она-то мне и была нужна»
Какой то особой стрижки тут нет :) отрезали кончики. + уход для кудрей. Не более. Но выглядит красиво это да
«Год назад я подстригся под машинку и вот как мои волосы выглядят сейчас»
Ничего не поняла, где "до", где "после"? Он хвастается, как быстро у него отросли кудряшки после машинки ???
«Решила укоротить свои кудряшки и вот что из этого вышло»
«Убедилась, что даже если подрезать волосы совсем немного и использовать кондиционер, то можно получить крутой результат»
«Это лучшая стрижка за всю мою жизнь, а я, между прочим, сделала ее сама, дома»
Просто звезда. Очень крутой типаж: алебастровая кожа, темные волосы и глаза, кудряшки облаком
«Я толком не стригла волосы на протяжении шести лет, за это время я родила двоих детей и вот, наконец, решилась на перемены»
Всeгда удивляeт, кoгда люди с жидeнькими вoлосами не стpигут их. Лучшe корoткие и здoровые, чeм длинныe и тощeнькие
- Крутотень! С такими волосами и за малышней удобно ухаживать. © Top-Standard-8993 / Reddit
«45 минут в машине плакала после этой стрижки. У меня просто шок или все правда плохо?»
- Ты чего?! С этой стрижкой ты выглядишь еще круче. © myliondog / Reddit
«Послушала советы людей в интернете и сделала каскадную стрижку. Удивительно, но она не испортила мое лицо»
Слева даже не расчечанные волосы, справа - укладка. Вот так честно сравнивать.
«Мне 31. Много лет я не стригла свои волосы, и вот, наконец, решилась и обкромсала их»
- Обалдеть, как круто получилось! Ты 10 лет сразу скинула. © Extension_Praline_25 / Reddit
«Всю жизнь мама мне твердила, что я распушусь во все стороны, если сделаю каскад. А я все-таки рискнула»
А в чем проблема распушиться во все стороны? Мне бы кто такое сказал, сразу побежала бы в салон. Не говорят. Боятся.
«Посмотрите, как мои волосы изменились, спустя 6 лет после стрижки пикси»
Им/хo, eс/ли н/a спинe н/e лe/жат вoл/осы, кoт/орых м/ы н/e ви/дим н/a фо/тo, т/о ника/когo смы/сла бы/лo отрa/щивать та/кую дл/ину, и/бo вн/изу т/ри волo.сины.
«Я даже не думала делать такую стрижку, но посоветовалась со стилистом по волосам и вот у меня пикси»
Очень даже миленькое круглое лицо. С длинными волосами было лучше, челка слишком длинная и мешается наверняка.
«Смотрю и пока не могу понять, нравится мне или нет»
Как бы мы не пытались сопротивляться, но то, как мы выглядим, очень влияет на самооценку. Поэтому всегда будут полезны разные мелочи, которую однажды могут очень выручить, а заодно и настроение повысить.
Комментарии
Я себе испортила волосы за 2 года(( сначала покрасилась в тёмный, через год мне надоело и я бахнула смывку. Ну и всё понятно( в общем, с февраля не крашусь, в июне отстригла 7 см, в сентябре отстригу ещё столько же) обычно я в таких случаях сразу стригусь совсем коротко, но сейчас почему-то не хочется, так что буду постепенно