20+ фото до и после, которые доказывают, что на внешность влияет не только возраст

Фотоподборки
5 часов назад

Существует множество факторов, которые влияют на то, как выглядит человек. Это и питание, и образ жизни, и умение пользоваться косметикой. Фотографии, которые сделали пользователи сети, доказывают, что на внешность влияет не только возраст, но и другие аспекты нашей жизни.

«Я шел к этому телу 2,5 года»

«Горжусь своим прогрессом»

  • Вот это преображение! И ого, какие у тебя оказывается потрясающие ножки! © amidnightthrowaway / Reddit

«Похудела благодаря силовым тренировкам и пешему туризму, которыми занялась в качестве хобби»

«Я долго думала, что подарить себе на день рождения, и вот. Перекрасилась в темно-пепельный блонд. Это заняло 4 часа»

«Первое фото сделано в день моей свадьбы. Сейчас даже обручальные кольца велики»

PRAYFORPALESTINE
5 часов назад

Черт с ним с жиром, вы мне скажите что за "обручальные кольца" (Смущает множественное число)

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«Воспользовалась советами и изменила свой повседневный образ»

«То же место, тот же наряд год спустя. Моя новая цель — оздоровительный бодибилдинг и подготовка к полумарафону»

«Решилась сделать стрижку боб на лето. Некоторые говорят, что теперь я выгляжу моложе»

«Изменила прическу, поставила брекеты, похудела, начала экспериментировать с макияжем и носить еще что-то помимо футболок и леггинсов»

Айбелив Айкенфлаева
1 час назад

Тут неинформативно. Нужны оба фото в одинаковом ракурсе. Может эти сделаны с разницей в 20 минут, а мы удивляемся. Я в одежде и без тоже выгляжу по-разному. Пузо можно в корректирующее белье запихать. Толстые руки прикрыть рукавами. Даёшь правду-матку!!

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«Подстриглась и прокрасилась в рыжий»

«Не считаю калории и не занимаюсь спортом, просто развелась и испытываю меньше стресса. Также слежу за питанием»

  • Потрясающее преображение! Еще и платье роскошно смотрится. © tiasalamanca / Reddit

«Мне 50 лет и я сделала себе стрижку пикси. Неужели я совершила ошибку?»

Bisquit
48 минут назад

Согласна с главным советом Влада Лисовца для женщин возраста 50+: «не стригитесь коротко».
Очень редко, кому идет в таком возрасте короткая стрижка.

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«Два варианта моего свадебного макияжа»

Ana.Rok
2 часа назад

Правый грациознее и женственней, максимум открытости и такой беззащитности, что ли

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«7 месяцев веду здоровый образ жизни. Оно того стоит»

«Решилась на новую стрижку»

«Подстригся. Какой стиль мне больше идет?»

«Стала вести здоровый образ жизни, ухаживаю за кожей и сделала ботокс. Теперь я сияю»

Bisquit
37 минут назад

«Стала вести здоровый образ жизни» — самое лучшее средство ухода за кожей.

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«Что будет с телом, если ходить в спортзал целый год»

«Наконец-то сняла брекеты, которые носила больше двух лет»

Bisquit
35 минут назад

Люблю «до» и «после» с брекетами. Видимо, из-за того, что себе не смогла поставить, хороший результат у других приносит чувство морального удовлетворения. 😁

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«Это я с макияжем „на мне ноль косметики“ и совсем без макияжа»

  • Не, ну ты обнаглела! Если бы я так сногсшибательно выглядела без макияжа, то выбросила всю свою косметику в окно. © Frequent_Ad6084 / Reddit

«Кожа лица стала просто сиять после того, как я сбросила вес»

Olga
7 часов назад

С кожей и раньше был порядок, а вот сброс веса отразился феноменально на всем облике!

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  • Ого, ты и была красоткой, но теперь ты просто кинозвезда! Даже волосы будто гуще стали. © Cool_Ad4085 / Reddit

«Мне 34 года и я не ем сладкое уже два месяца»

Bisquit
31 минута назад

Не вижу изменений.
Вообще не ем сладкое. Интересно, если начать, чтó изменится.

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  • Черт я ем шоколад на завтрак, поэтому меня просто бесит твой шикарный результат. © spookyandspice / Reddit

А вот как выглядят мужчины, которые сменили имидж. А ведь нужно было всего на всего сделать себе новую прическу.

Фото на превью GlitterBombBomb / Reddit

Комментарии

Уведомления
Амбидекстров Пипидастр
1 час назад

Я открыла новый метод похудения. Работает на 100%)))
После стоматологической операции не могу нормально есть. Минус 2 кг за три дня. Если так пойдет и дальше, меня будет уносить ветром 😄

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Taly
6 минут назад

А у той что не ест сладкое что случилось? Или она просто поделилась своим результатом на каком-то слёте анонимных сладкоежек? 🤔

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