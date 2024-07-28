20+ фото до и после, которые доказывают, что на внешность влияет не только возраст
Существует множество факторов, которые влияют на то, как выглядит человек. Это и питание, и образ жизни, и умение пользоваться косметикой. Фотографии, которые сделали пользователи сети, доказывают, что на внешность влияет не только возраст, но и другие аспекты нашей жизни.
«Я шел к этому телу 2,5 года»
«Горжусь своим прогрессом»
Грудь почему не уменьшилась? Ведь основная ткань молочной железы - жир.
- Вот это преображение! И ого, какие у тебя оказывается потрясающие ножки! © amidnightthrowaway / Reddit
«Похудела благодаря силовым тренировкам и пешему туризму, которыми занялась в качестве хобби»
«Я долго думала, что подарить себе на день рождения, и вот. Перекрасилась в темно-пепельный блонд. Это заняло 4 часа»
- Потрясающе смотрится с твоими бровями. © miss_misplaced / Reddit
«Первое фото сделано в день моей свадьбы. Сейчас даже обручальные кольца велики»
Черт с ним с жиром, вы мне скажите что за "обручальные кольца" (Смущает множественное число)
«Воспользовалась советами и изменила свой повседневный образ»
«То же место, тот же наряд год спустя. Моя новая цель — оздоровительный бодибилдинг и подготовка к полумарафону»
«Решилась сделать стрижку боб на лето. Некоторые говорят, что теперь я выгляжу моложе»
«Изменила прическу, поставила брекеты, похудела, начала экспериментировать с макияжем и носить еще что-то помимо футболок и леггинсов»
Тут неинформативно. Нужны оба фото в одинаковом ракурсе. Может эти сделаны с разницей в 20 минут, а мы удивляемся. Я в одежде и без тоже выгляжу по-разному. Пузо можно в корректирующее белье запихать. Толстые руки прикрыть рукавами. Даёшь правду-матку!!
«Подстриглась и прокрасилась в рыжий»
«Не считаю калории и не занимаюсь спортом, просто развелась и испытываю меньше стресса. Также слежу за питанием»
- Потрясающее преображение! Еще и платье роскошно смотрится. © tiasalamanca / Reddit
«Мне 50 лет и я сделала себе стрижку пикси. Неужели я совершила ошибку?»
Согласна с главным советом Влада Лисовца для женщин возраста 50+: «не стригитесь коротко».
Очень редко, кому идет в таком возрасте короткая стрижка.
- Подруга, мне 48 и я хочу такую же прическу. Ты выглядишь потрясно! © Adventurous-Cry-2157 / Reddit
«Два варианта моего свадебного макияжа»
Правый грациознее и женственней, максимум открытости и такой беззащитности, что ли
«7 месяцев веду здоровый образ жизни. Оно того стоит»
- Ты прошел путь от Джека Блэка до Хью Джекмана! © girlyshout / Reddit
«Решилась на новую стрижку»
- Просто феноменально! Хочу такую же! © Accurate-Response-72 / Reddit
«Подстригся. Какой стиль мне больше идет?»
- Тебе очень идет короткая стрижка. А ведь я всегда предпочитала парней с длинной шевелюрой. © Chevron_Queen / Reddit
«Стала вести здоровый образ жизни, ухаживаю за кожей и сделала ботокс. Теперь я сияю»
«Стала вести здоровый образ жизни» — самое лучшее средство ухода за кожей.
- Волшебство просто! Обожаю твои брови. © SergeantAnteater / Reddit
«Что будет с телом, если ходить в спортзал целый год»
«Наконец-то сняла брекеты, которые носила больше двух лет»
Люблю «до» и «после» с брекетами. Видимо, из-за того, что себе не смогла поставить, хороший результат у других приносит чувство морального удовлетворения. 😁
«Это я с макияжем „на мне ноль косметики“ и совсем без макияжа»
- Не, ну ты обнаглела! Если бы я так сногсшибательно выглядела без макияжа, то выбросила всю свою косметику в окно. © Frequent_Ad6084 / Reddit
«Кожа лица стала просто сиять после того, как я сбросила вес»
С кожей и раньше был порядок, а вот сброс веса отразился феноменально на всем облике!
- Ого, ты и была красоткой, но теперь ты просто кинозвезда! Даже волосы будто гуще стали. © Cool_Ad4085 / Reddit
«Мне 34 года и я не ем сладкое уже два месяца»
Не вижу изменений.
Вообще не ем сладкое. Интересно, если начать, чтó изменится.
- Черт я ем шоколад на завтрак, поэтому меня просто бесит твой шикарный результат. © spookyandspice / Reddit
А вот как выглядят мужчины, которые сменили имидж. А ведь нужно было всего на всего сделать себе новую прическу.
Комментарии
Я открыла новый метод похудения. Работает на 100%)))
После стоматологической операции не могу нормально есть. Минус 2 кг за три дня. Если так пойдет и дальше, меня будет уносить ветром 😄
А у той что не ест сладкое что случилось? Или она просто поделилась своим результатом на каком-то слёте анонимных сладкоежек? 🤔