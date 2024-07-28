20+ фото до и после, которые доказывают, что на внешность влияет не только возраст

Существует множество факторов, которые влияют на то, как выглядит человек. Это и питание, и образ жизни, и умение пользоваться косметикой. Фотографии, которые сделали пользователи сети, доказывают, что на внешность влияет не только возраст, но и другие аспекты нашей жизни.

«Я шел к этому телу 2,5 года»

«Горжусь своим прогрессом»

Вот это преображение! И ого, какие у тебя оказывается потрясающие ножки! © amidnightthrowaway / Reddit

«Похудела благодаря силовым тренировкам и пешему туризму, которыми занялась в качестве хобби»

«Я долго думала, что подарить себе на день рождения, и вот. Перекрасилась в темно-пепельный блонд. Это заняло 4 часа»



«Первое фото сделано в день моей свадьбы. Сейчас даже обручальные кольца велики»

«Воспользовалась советами и изменила свой повседневный образ»

«То же место, тот же наряд год спустя. Моя новая цель — оздоровительный бодибилдинг и подготовка к полумарафону»

«Решилась сделать стрижку боб на лето. Некоторые говорят, что теперь я выгляжу моложе»

«Изменила прическу, поставила брекеты, похудела, начала экспериментировать с макияжем и носить еще что-то помимо футболок и леггинсов»

© sorryimbz / Reddit Айбелив Айкенфлаева 1 час назад Тут неинформативно. Нужны оба фото в одинаковом ракурсе. Может эти сделаны с разницей в 20 минут, а мы удивляемся. Я в одежде и без тоже выгляжу по-разному. Пузо можно в корректирующее белье запихать. Толстые руки прикрыть рукавами. Даёшь правду-матку!! - - Ответить

«Подстриглась и прокрасилась в рыжий»

«Не считаю калории и не занимаюсь спортом, просто развелась и испытываю меньше стресса. Также слежу за питанием»

Потрясающее преображение! Еще и платье роскошно смотрится. © tiasalamanca / Reddit

«Мне 50 лет и я сделала себе стрижку пикси. Неужели я совершила ошибку?»

Подруга, мне 48 и я хочу такую же прическу. Ты выглядишь потрясно! © Adventurous-Cry-2157 / Reddit

«Два варианта моего свадебного макияжа»

«7 месяцев веду здоровый образ жизни. Оно того стоит»

Ты прошел путь от Джека Блэка до Хью Джекмана! © girlyshout / Reddit

«Решилась на новую стрижку»

«Подстригся. Какой стиль мне больше идет?»

Тебе очень идет короткая стрижка. А ведь я всегда предпочитала парней с длинной шевелюрой. © Chevron_Queen / Reddit

«Стала вести здоровый образ жизни, ухаживаю за кожей и сделала ботокс. Теперь я сияю»

Волшебство просто! Обожаю твои брови. © SergeantAnteater / Reddit

«Что будет с телом, если ходить в спортзал целый год»

«Наконец-то сняла брекеты, которые носила больше двух лет»

«Это я с макияжем „на мне ноль косметики“ и совсем без макияжа»



Не, ну ты обнаглела! Если бы я так сногсшибательно выглядела без макияжа, то выбросила всю свою косметику в окно. © Frequent_Ad6084 / Reddit

«Кожа лица стала просто сиять после того, как я сбросила вес»

Ого, ты и была красоткой, но теперь ты просто кинозвезда! Даже волосы будто гуще стали. © Cool_Ad4085 / Reddit

«Мне 34 года и я не ем сладкое уже два месяца»

Черт я ем шоколад на завтрак, поэтому меня просто бесит твой шикарный результат. © spookyandspice / Reddit