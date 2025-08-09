15 человек, которые заходили в лифт, а попали в разъездной цирк
Истории
2 часа назад
Лифт — это то место, где за несколько секунд можно испытать весь спектр эмоций: от неловкости до восторга, от паники до смеха. Мы собрали 16 историй, которые произошли с реальными людьми в самой обычной лифтовой кабине.
- Побежала я принимать работу по ремонту лифта в здании. Едем с рабочими в лифте, и тут один из монтажников говорит своему напарнику: «Вань, надо дальше искать — что-то коротит, похоже». А тот отвечает: «Ага, я тоже чую — паленой проводкой пахнет!» И тут я, такая девочка-девочка, в кудряшках и платьишке, решила признаться: «Это от меня, это у меня духи такие». © fur red coat / ADME
- Получил квартиру в новом доме. Однажды приезжаю с работы, подхожу к лифту, жму кнопку. Лифт едет. Стою напротив двери. Дверь открывается — и тут мне прямо в лицо прилетает:
«Гав!» Две лапы на плечи, лицо облизывает шершавый язык. Хозяйка этого чуда выглядывает из-за спины и спрашивает, мол, все ли в порядке? Отвечаю, что все хорошо, главное — успеть добежать до туалета. А может, и сразу в ванну. Мило разошлись. © Валерий Д / Dzen
- Около двух лет назад я ехал в лифте с привлекательной девушкой. Хотел что-то сказать, но слишком нервничал, чтобы решиться. После примерно тридцати секунд молчания я вышел и сказал: «Приятно было с тобой прокатиться». Мне тут же стало дико стыдно. Теперь это — самая неловкая фраза, которую я когда-либо произносил. © boaza / Reddit
- Когда мы в Армении жили, я просто в лифт с мужиком зашел, поздоровались, едем. И он внезапно говорит:
— Тапки купи?
— Что?
— Тапки купи. Босыми ногами по полу шлепаешь громко.
Сосед снизу оказался. © letopisi_rus / X
Боже, как же вы живёте в этих картонных коробках, в которых даже босиком по квартире ходить нельзя не потревожив соседей.
- Однажды я случайно уронил свои водительские права в маленькую щель между дверьми лифта. Очень не повезло, что они проскочили. А теперь внимание: через 10 лет я получил их по почте! Конечно, срок действия давно истек, но все равно удивительно — какой-то ремонтник их нашел и решил отправить. © Myjunkisonfire / Reddit
- Очень давно было это — еще в 60-е. Гости застряли в лифте прямо под Новый Год. Лифт старый: наружная дверь — сеточкой, внутренняя — распашная. Понятно, что фиг до кого дозвонишься. Короче, вынесли родители стол на площадку. Пропихивали им через сетку сосиски и все, что пролезало. Потом соседи присоединились. Весело было. © Ал / Dzen
- До сих пор смеюсь над вчерашней ситуацией в лифте. Заходим в лифт, а там соседка с хаски и говорит, мол, не лезь целоваться. На что я отвечаю: «Да, я и не собиралась». Спустя минуту до меня дошло, что она сказала это собаке. © olya_lomakina11 / X
- В нашем 9-этажном доме одно время кот катался на лифте. Соседский, с седьмого этажа. Вызываешь лифт — там кот сидит, едет с тобой. Выходишь — он остается, следующего попутчика ждет. © Ларёк / Dzen
Представила, как гостей кормят сосисками через решётку лифта. =))) картина маслом
- Однажды на прогулке у меня убежала собака — взрослая немецкая овчарка. Думаем: далеко не уйдет, может, передумала гулять и ушла домой? Поднимаемся пешком на 5-й этаж к своей квартире. Собаки не видно. Решаем вернуться во двор, вызываем лифт. Лифт останавливается, двери открываются, а там наша собака! Она, видимо, решила, что хватит с нее прогулок. Зашла в подъезд, села в лифт. Кнопку носом нажать не догадалась, так и сидела, пока двери сами не закрылись в режиме ожидания. А потом мы ее вызвали вместе с лифтом на свой этаж. © Евгений / Dzen
- Поднималась к себе в квартиру и застряла в лифте. Звоню диспетчеру, а там глухой пень какой-то сидит, на все дребезжит: «Не слышу!» Я начинаю истошно орать, чтоб дед услышал. Тут на мобильник звонит дочь:
— Ты в лифте, что ли, застряла?
— Ну да, а ты откуда знаешь?
— Слышно. © Silverchiffa / ADME
- Однажды мы ехали в лифте. Неожиданно к нам запрыгнул парень. Лифт тронулся — и он вдруг закричал: «Уииии!» Словно это был аттракцион. Лифт остановился, двери открылись, и начали заходить другие люди. Он кивнул мне. Я подумал: «А почему бы и нет?» И на следующем этаже мы закричали уже вдвоем. К нам присоединилась женщина. На следующем — еще двое. К моменту, когда мы доехали до вестибюля, нас было уже семеро таких. Это было странно. И волшебно. © boxlessthought / Reddit
- Сосед выгружал мебель из лифта на первом этаже, но не успел вынуть кресло и сидящую на нем куклу — лифт вызвали наверх. Хотелось бы видеть реакцию человека, к которому приехал пустой лифт с безглазой куклой на кресле. © Valenwoody / X
- Спускаюсь в лифте. На 11-м этаже в лифт заходит женщина, моя ровесница, с дочкой. Едем втроем. На седьмом заходит бабушка. Смотрит на нас пристально и перед самым выходом выдает мне: «Девочка у вас, конечно, красивая, но на вас совсем не похожа». Я орал как чайка. © Aaron_H**smin / X
- Жила в Турции. Жду лифт с коляской на первом этаже. Забегают дети — понятно, все не влезем. Один другому на турецком говорит: «Да забей». Думая, что я не понимаю. Уехали, как будто видят меня в последний раз. Но я знала, что они едут к моей соседке по этажу — это дети ее подруги. Поднимаюсь к ним и рассказываю все соседке про «чудо-одуванчиков», которыми она раньше так умилялась. У детей — глаза по пять копеек. © asil musaidova / ADME
- Мы как-то перед Новым годом приехали из магазина, у всех троих по 2-3 сумки в руках и в зубах по одной. Газировку поставили на пол, чтобы пакеты не порвались. Доехали до своего 15-го и благополучно забыли про нее. Вспомнили через час и думали, что идти бесполезно: наверняка кто-нибудь уже забрал. Оказалось, что все 4 бутылки стояли на столике для почты на первом этаже неприкосновенные. © Леля Леля / ADME
А вот еще истории о поездках в лифте, которые обернулись целым приключением. А какая самая необычная история произошла с вами в лифте?
