15 человек такое ляпнули свои вторым половинкам, что теперь вовек не забыть

Принцы на белых лошадях — это, конечно, хорошо, но мы живем с реальными людьми. У которых бывают и свои закидоны, и ляпнуть они могут что-то невпопад. Причем порой это вызывает лишь смех, а порой мысль: «А это точно мой человек?»