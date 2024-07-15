15 человек такое ляпнули свои вторым половинкам, что теперь вовек не забыть
Истории
30 минут назад
Принцы на белых лошадях — это, конечно, хорошо, но мы живем с реальными людьми. У которых бывают и свои закидоны, и ляпнуть они могут что-то невпопад. Причем порой это вызывает лишь смех, а порой мысль: «А это точно мой человек?»
- У моих родителей живет маленькая уродливая собачка. Помесь чихуа-хуа и какого-то демона. Глаза багровые, прикус ужасный, да и просто некрасивая. Но это исчадие ада обожает моего мужа. Однажды супруг пришел с работы, и собака подбежала к нему с такой радостью, будто только что выиграла в лотерею. Он подхватывает ее, смеясь, поворачивается ко мне и выдает: «Милая, ну почему на меня вечно западают всякие страшилы?» Воцарилась мертвая тишина, его лицо побледнело, словно в замедленной съемке. Я ничего не сказала, просто встала и вышла на улицу, а вслед неслись его жалкие извинения. © ticktockmaven / Reddit
- Больше недели уже болею: насморк, кашель, температура. А мой муж без меня не может даже себе ужин вкусно приготовить. Сегодня подходит, трогает мой лоб и говорит: «Нужно бы тебе температуру померять...» Идет на кухню, возвращается с куском бекона и прикладывает ко мне. Через пару секунд моего шока муж выдает: «Не жарится. Значит, у тебя все хорошо. Приготовишь мне ужин?» © Мамдаринка / VK
- Рожаю дочку, муж присутствует на родах. В какой-то момент выдает: «Тебе какие пупки нравятся: внутрь или наружу?» Вопрос странный, конечно, но я отвечаю, что сейчас мне все равно и оба варианта хороши. Муж не сдается: «Да, но когда доктор придет, мы должны что-то выбрать!» Оказывается, он думал, что в момент, когда акушер просит отца перерезать пуповину, родители должны решить, какой тип пупка сделать ребенку. Вообще он у меня умный, просто так совпало. © NoThankYouTrebek / Reddit
- У моей жены целлюлит. Нет, меня это не волнует. Она занимается в зале, бегает по утрам, старается питаться правильно. Потребляет меньше всякой вкусной дряни. Ест крупы, мясо и много овощей. Вес у нее маленький. Постоянно натирает ноги чем-то, массирует. Она очень красивая, фигура у нее просто чудесная: статная осанка, узкая талия, шикарные бедра. Но ее ой как беспокоит этот целлюлит. Плачет, не понимает, что не так. Виню себя, потому что один раз сказал ей, что нужно что-то с этим делать. Но я не имел в виду, что меня что-то не устраивает. Меня беспокоит в первую очередь ее здоровье. Я сто раз на дню говорю ей комплименты, восхищаюсь ей. Не знаю, что теперь сделать, чтобы она успокоилась. © Подслушано / VK
- Спорила позавчера со своим любимым мужем о том, какие растения должны стоять у нас в спальне. Он с самого начала знал, что проиграет, но все равно продолжал стоять на своем. Говорил, что растений в доме не должно быть вообще, мол, относи все вазоны в гараж. Я буквально за 10 минуты переговорила его с помощью фактов, у него закончились все аргументы, и муж сказал: «А я... А я... Я твоей бритвой брился не один раз!» На этом моменте закончились мои аргументы. © Мамдаринка / VK
Мужик с целлюлитом, ты дебил? Какая связь целлюлита со здоровьем? Целлюлит есть у всех, это нормально. А тебе бы поменьше рекламы смотреть. Вот дурак, ей богу
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- Каждое утро я готовлю мужу обед на работу, но он его каждый раз приносит домой. Его мама живет возле офиса, где работает муж. И на обед он каждый раз ходит к ней. Однажды я не выдержала и сказала, что это не очень уважительно по отношению ко мне. Муж заявил, что родители — его единственная семья. После этих слов я как будто прозрела. Внутри меня резко екнуло. Я поняла, что он не мой человек, раз считает, что мы не семья. Я не хотела даже разбираться, потому что все услышала, собрала вещи и уехала к сестре. Муж старается со мной связаться, но я не хочу. Больше ничего мне от него не нужно. © Мамдаринка / VK
- Ору на мужа из-за его очередного его «затупа»:
— Если бы мы были в сказке, ты был бы третьим сыном.
— Третий — это тот, что женился удачнее всех?
Ссора сошла на нет. © gagara450 / Pikabu
Какая упоротая жена…нет чтобы порадоваться,что меньше готовить-страдает от того,что дают утром отдохнуть 😁
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- Попросила мужа помочь со сменой постельного белья. И вот сидит он, подушки переодевает в свежие наволочки, а потом ни с того ни с сего как вскочит: «Да что это за ерунда?! Почему я должен заниматься этой фигней? Для меня это слишком мелко!» Я уже собиралась упрекнуть его и сообщить, что работа по дому — не фигня, что мне хотелось бы, чтобы он помогал. Но не успела, потому что он заявил: «Вот подвиг, достойный героя!», — схватил одеяло и стал упаковывать его в пододеяльник. © Unknown author / Pikabu
- Сегодня у мужа порвался ремешок от его любимых часов. Он все утро негодовал, переживал, что теперь придется покупать новый ремешок, а новый — это уже не то, ему старый хочется. А старый ремешок был в таком состоянии, будто его через блендер пропустили! Но муж упорно не обращал внимание на это. Стало мне интересно, почему же он так эти часы любит. Ответ убил:
— Я их у одного мужика купил за сотку, они мне дороги как память!
Лучше бы не спрашивала... © yakapibara / Pikabu
- Всегда шучу, что муж читает мои мысли. Знаете, вот только мне взгрустнется — он подойдет, обнимет. Только я подумаю, что у меня ничего по работе не получается, — он напишет сообщение, что я талантливая и прекрасная. И вот я заболела. А из-за болезни стали сильно выпадать волосы. Сижу на диване, все думаю об этом — накатило. И вот приходит сонный муж, кладет голову мне на колени и в полудреме говорит: «Какие же у тебя красивые волосы». Я просто плачу от любви и нежности! © gojoandgetospet / Reddit
- Последнее время я дома не готовлю. Не успеваю даже губы накрасить, не то, чтобы простоять у плиты пару часов. Поэтому часто с мужем начали заказывать еду, а иногда моя мама приносит нам что-то на ужин. На днях стояла у плиты, кипятила в кастрюле воду, чтобы пельменей сварить быстренько. Заходит муж на кухню, подходит ко мне, обнимает и целует. Наклонился к кипящей воде, по-актерски понюхал ее и выдал: «М-м-м, а что это тут у нас на ужин? Кипяточек, мое любимое блюдо!» © Мамдаринка / VK
- Много лет назад была я замужем. Забеременела. И сразу двойней. Как-то ездила в поликлинику анализы сдавать. Натощак. Думала, что быстренько сдам и приеду, поем нормально. Но не учла свое положение. Стало мне плохо, как только я в транспорт зашла после поликлиники. Думала выйти на второй остановке, но решила терпеть до третьей, ибо там выходишь и сразу подъезд. Вышла я и поняла, что все вокруг серым становится. Тут же села на лавочку, что на остановке стояла. И все. Я понимаю, что я сижу, но абсолютно ничего не слышу и не вижу, все серое. Я будто в облаке. Такого у меня не было. И мне было страшно. Не за себя — за детей!
Сколько так сидела — не знаю. Как только пришла в себя, сразу мужу позвонила. Он дома был. Объясняю ситуацию, говорю, что страшно мне. Прошу выйти и помочь до квартиры дойти. Вдруг такое состояние снова повторится? А муж мне такой: «О! Так это ж одеваться надо! А я в шортах хожу!» На дворе весна, тепло. Конец апреля или уже май. Я сама тихонько дошла до квартиры. Так «муж» даже двери не открыл мне, хотя слышал, что я пытаюсь в замочную скважину попасть. Развелись довольно скоро. © Екатерина П / ADME
- Весной закончила все посадки в огороде. Сижу, думаю, мол, как же я устала, теперь можно отдохнуть. Пошла вечером гулять со щенком — подвернула и сломала ногу. 3 месяца не срасталась кость. Муж возмущался, орал, что в огороде полоть нужно, поливать, а я собаку завела и чуть ли не нарочно, чтобы не работать, ногу сломала. Я, конечно, на развод не подала (30 лет живем), но запомнила. А осенью он упал и сломал два ребра. Вот я ему все высказала. Но ему все равно легче было: он ходить мог, а я нет. © Юлия Рахманова / ADME
- Мы с бывшей женой были у психолога. Жена: «Если мы не придем к единому мнению, то ничего хорошего не будет». Психолог: «А чье это должно быть мнение?» Жена: «Мое». Спрашивают ее: «Почему?» Отвечает: «Если человек со мной не согласен, то у него в голове мусор». Так я понял, что хочу развестись. © F*** / Pikabu
- Мне муж дарил праздник на день рождения. В кафе. Весьма скромный. Я попросила друзей подарить деньги, так как хотела поставить брекеты. Набралась значительная сумма. У меня не было сумки, конверт с деньгами забрал муж. Когда я попросила их вернуть, он заявил, что брекеты мне не нужны, я и так красивая. А деньги эти он оставляет себе — за кафе и за прическу в салоне, которую я к празднику сделала. Брекеты я так и не поставила. © LunaBrawa / Pikabu
А вот еще несколько парочек, которым покой только снится:
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