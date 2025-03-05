15 доказательств того, что переписки — это отдельный вид искусства
Иногда хочется подглядеть в чужие переписки и узнать, что же там такого происходит. И сейчас есть такая возможность! Пользователи сети поделились своими переписками, потому что они показались им забавными. Ну а мы собрали эту подборку, чтобы поднять вам настроение.
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И что?я по возрасту уже в бабушки вполне подхожу,но мороженое-хорошее!-с удовольствием ем!
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10. «Мои родители развелись пару недель назад, переписка с мамой теперь выглядит так»
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