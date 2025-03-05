15 доказательств того, что переписки — это отдельный вид искусства

Иногда хочется подглядеть в чужие переписки и узнать, что же там такого происходит. И сейчас есть такая возможность! Пользователи сети поделились своими переписками, потому что они показались им забавными. Ну а мы собрали эту подборку, чтобы поднять вам настроение.