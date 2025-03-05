15 доказательств того, что переписки — это отдельный вид искусства

Народное творчество
47 минут назад

Иногда хочется подглядеть в чужие переписки и узнать, что же там такого происходит. И сейчас есть такая возможность! Пользователи сети поделились своими переписками, потому что они показались им забавными. Ну а мы собрали эту подборку, чтобы поднять вам настроение.

1.

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2.

Нина С
15 минут назад

И что?я по возрасту уже в бабушки вполне подхожу,но мороженое-хорошее!-с удовольствием ем!

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3.

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4.

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5.

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6.

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7.

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8.

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9.

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10. «Мои родители развелись пару недель назад, переписка с мамой теперь выглядит так»

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11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС ПЕРЕПИСКИ / VK

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС ПЕРЕПИСКИ / VK

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

15.


Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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