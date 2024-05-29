15+ доказательств того, что в современных мультиках полно ляпов

Признаемся по секрету: мы до сих пор любим смотреть мультфильмы. Благо, что современные аниматоры постоянно выдают новые и новые работы. И нам кажется, что многие из них ничуть не уступают мультикам из нашего детства. Конечно, там не обходится без небольших ляпов, но мы же помним, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.

«Простоквашино»

Во второй серии нового «Простоквашино» что-то странное творится с велосипедом почтальона Печкина. Бывший вредина подобрел и теперь развозит мороженое. Вот только седло «железного коня» то приближается к тележке, то отдаляется от нее, а велосипедная рама то выпрямляется, то наклоняется под приличным углом. И все эти метаморфозы происходят за считанные секунды экранного времени.

«Лунтик и его друзья»

Нам до сих пор интересно, какой логикой руководствовались аниматоры, когда создавали эпизод «Мальки». В нем Лунтик играет с рыбками в мячик прямо на дне пруда. Посмотрите, на кадре отчетливо видны поднимающиеся пузырьки воздуха, которые выдыхает главный герой. Но мячик почему-то не спешит всплывать, несмотря на то, что внутри подобные игрушки обычно полые и содержат много воздуха.

Еще в одном эпизоде мультсериала Пупсень и Вупсень изучают комикс, в котором показано, как гусеница превращается в бабочку. Маленький нюанс: страницы в книге обычно читаются в другом порядке. По идее, куколка должна быть нарисована слева, а летящая бабочка — справа.

«Три богатыря на дальних берегах»

Что-то неладное происходит с княжеским дворцом. А точнее — с его архитектурными элементами. Во время разговора князя Владимира с конем Юлием на заднем плане четко виден контрфорс — специальная опорная конструкция. Через несколько секунд в зал заезжает Колыван с тележкой и пространство между картинами становится идеально ровным.

На воротнике рубахи Алеши Поповича неожиданно меняется расположение треугольничков. Сначала сверху оказывается красный, а уже через несколько секунд — оранжевый. Переодеться за это время герой вряд ли бы успел, к тому же его гардероб был явно далековато от того места, куда занесло богатыря.

«Алеша Попович и Тугарин Змей»

В первом мультфильме франшизы о богатырях тоже есть ляпы. Только посмотрите, как быстро пропадает репейник с плеч и косынки Любавы, когда общий план меняется на крупный. Идущая за ней бабуля просто не успела бы собрать все эти колючки.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

И вновь магия мультипликации: когда князь подсматривает из кустов за поющими девушками, в его руках то появляется, то исчезает посох.

То же самое творится и в логове Змея Горыныча. Когда к нему приходят гости, он хлебосольно накрывает на стол и расставляет на нем всевозможные блюда. А когда приходит черед миски с морковкой, она почему-то пустеет после того, как Горыныч поворачивается с ней к столу.

«Барбоскины»

В серии «Дуэт сестер Барбоскиных» что-то загадочное происходит с хвостиком Малыша. Пока щенок идет к двери, его хвост остается абсолютно белым. А еще через пару секунд выясняется, что на нем есть темные полоски.

«Фиксики: Большой секрет»

Обратите внимание на доску, которая стоит за спиной Симки, когда фиксики сидят на диване и смотрят телевизор. На крупном плане она вдруг меняет положение и мы видим на ней эмблему фиксиков — руку с двумя пальцами, прижатыми к ладошке. Вдобавок на самом верху доски обнаруживается яркий розовый элемент. Но ни того, ни другого не было видно на общем плане.

«Смешарики»

В разных эпизодах этого мультсериала немало милых ляпов и неожиданных поворотов. Например, в серии «Скамейка» табличка с надписью «Окрашено» пропадает, стоит только Крошу отойти от лавочки. А в серии «Профилактика» есть целый каскад несостыковок. Мы собрали их в длинный коллаж.

Заметили, как быстро чайник над костром очистился от нагара? Сначала он был закопченным, а на общем плане вдруг оказался как новенький. После этого кадра мы видим еще один крупный план — с Кар-Карычем, где выясняется, что он за какую-то секунду успел сменить носки. Полоски на них превратились из красных в оранжевые, да и цвет носков стал не насыщенно зеленым, а каким-то бледным.

«Иван Царевич и Серый Волк»

Когда Василиса летит в объятия к Ивану, в пространстве между героями четко видно дверь только с одной створкой. В следующем кадре пара стоит в обнимку, а дверь на заднем плане чудесным образом становится двустворчатой.

Упавшие в волшебный колодец герои встречались с героями разных сказок, одним из которых стал Кощей Бессмертный. Кажется, аниматоры так и не смогли определиться, какого цвета будут глаза у этого персонажа. В одном кадре они темные, в другом — светлые.

«Маша и Медведь»

Когда в серии «Первая встреча» Медведь выставляет Машу из дома, то на захлопнувшейся двери обнаруживаются тяжелый засов и массивные петли. Но когда через пару секунд дверь открывается внутрь дома, ее полотно оказывается совершенно гладким. Неужели Маша умудрилась стащить всю фурнитуру?

«Три кота»

В серии «Музыкальная открытка» кошачье семейство дружно идет в магазин. Сразу видно, что их заинтересовала открытка с елочкой: на крупном плане Коржик протянул к ней лапку. Вот только мгновение назад это дерево было нарисовано совершенно по-иному. Теперь же с него вдруг пропали все гирлянды, да и фон из зеленоватого стал ярко-желтым. И это при том, что соседние открытки на стенде ничуть не изменились.