15+ фактов о жизни и творчестве Валентина Серова, которого при жизни много ругали и критиковали

За свою недолгую жизнь Валентин Серов оставил после себя богатое творческое наследие. Его картины и ругали, и хвалили, и награждали. Однако неизменным осталось только одно — художник никогда не изменял себе и писал картины так, как считал нужным. Ведь он никогда не старался угодить ни публике, ни натурщикам, ни своим коллегам.