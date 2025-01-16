15+ фактов о жизни и творчестве Валентина Серова, которого при жизни много ругали и критиковали
За свою недолгую жизнь Валентин Серов оставил после себя богатое творческое наследие. Его картины и ругали, и хвалили, и награждали. Однако неизменным осталось только одно — художник никогда не изменял себе и писал картины так, как считал нужным. Ведь он никогда не старался угодить ни публике, ни натурщикам, ни своим коллегам.
- Валентин Серов рос в творческой семье. Его отец был композитором и музыкальным критиком. Он скончался, когда сыну не исполнилось и 6 лет. Мама художника была первой в России женщиной-композитором и отличалась своими прогрессивными взглядами. В дом к Серовым частенько заходили представители творческой интеллигенции, в том числе Тургенев и Толстой. Кстати, в детстве Валентина ласково называли Валентошей, потом Антошей. Даже в зрелом возрасте друзья обращались к нему как к Антону.
- С 5 до 6 лет Серов жил в смоленской коммуне, основанной подругой его матери Друцкой-Соколинской. А его мама тем временем находилась в Мюнхене, где обучалась музыке. В коммуне мальчики и девочки ходили в одинаковой одежде, ели не очень-то вкусную еду, а за скверно помытую посуду воспитанников даже могли наказать. А однажды попечительница Серова в воспитательных целях и вовсе порвала его рисунок с лошадкой, об этом художник даже спустя 40 лет вспоминал с горечью и обидой. Однако именно Друцкая-Соколинская первая заметила талант Серова к рисованию и попросила его мать обратить на это внимание.
- Чуть позже мальчик переехал к маме в Мюнхен, где стал обучаться рисованию у местного гравера Карла Кеппинга. Когда Серову было 9 лет семья перебралась в Париж, там Валентин начал постигать искусство живописи у Ильи Репина. Их уроки продолжились и в Москве. Серов даже поселился у Репина и вместе с молодым художником ходил на этюды и писал натурщиков. Репин оставил такое воспоминание о мальчике: «Он с таким самозабвением впивался в свою работу, что я заставлял его иногда оставить ее <...> Когда он выскакивал на воздух и начинал прыгать на ветерке — там был ребенок; в мастерской он казался старше лет на десять, глядел серьезно и взмахивал карандашом решительно и смело».
- В 17 лет Серов поступил в Петербургскую Академию художеств в класс Павла Чистякова. Наставник хвалил мальчика и ценил его талант. Сам же Серов в позднейшем признавался, что в академии ценил лишь мнение одного Чистякова. Однако спустя 5 лет юный художник бросил обучение, аргументировав свое решение тем, что он захотел работать самостоятельно.
- Серов любил гостить у своего родственника Дервиза в его имении в Домотканово. Как-то он спросил владельца, приносит ли ему доход данное поместье, на что тот дал отрицательный ответ. Серов же сказал, что ему это имение приносит большую выгоду, ведь то, что он не нарисует здесь, все продается.
- Частенько бывал художник и в усадьбе Абрамцево, которая принадлежала Мамонтовым. Туда он захаживал лет с 10 и настолько привязался к супруге Саввы Ивановича — Елизавете Григорьевне, что считал ее второй матерью. Сложились у него прекрасные отношения и с их детьми.
- Там он написал ряд портретов членов семейства Мамонтовых, однако самой выдающейся его картиной считается «Девочка с персиками», для которой ему позировала Вера — дочь Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны. Как-то 11-летняя Вера, разгоряченная игрой, забежала в столовую, схватила персик и села за стол. Увидев такую картину, Серов уговорил девочку попозировать ему.
- Кстати, внимательные зрители могут заметить в левом нижнем углу картины небольшого схематичного жучка, нарисованного карандашом. Все дело в том, что Серов отправил эту работу на конкурс, по правилам которого художникам было запрещено подписывать свои картины, чтобы исключить предвзятость жюри. Он пометил ее жучком и такой же символ находился у комиссии в конверте, который вскрыли лишь после объявления победителя.
- Кстати, персики, красующиеся на картине, были выращены в оранжерее Мамонтовых, которая была особым предметом гордости хозяев. В левом углу картины можно увидеть фигурку деревянного солдатика. Она была изготовлена кустарями, а расписывал ее сам Серов. Всеволод Мамонтов — брат Веры, вспоминал: «Только благодаря своей дружбе удалось Серову уговорить мою сестру позировать ему. <...> Эта работа Серова потребовала много сеансов, пришлось сестре долго позировать для нее. Да Антон и сам признавал медленность своей работы, очень этим мучился и впоследствии говорил сестре, что он ее неоплатный должник».
- Написание картины продолжалось ежедневно на протяжении нескольких десятков дней. Серов так описывал этот период: «Все, чего я добивался, — это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца и измучил ее, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности — вот как у старых мастеров».
- Картина сразу же завоевала успех и признание, была отмечена наградами. На первой выставке она была известна под названием «Портрет В. М.», мама девочки попросила не раскрывать имя дочери. Увидев эту картину, Павел Третьяков сказал: «Большая дорога лежит перед этим художником».
- В 24 года Серов женился на своей возлюбленной Ольге Трубниковой, с которой познакомился, когда ему было 14. Долгое время они переписывались, так как жили в разных городах и встречались лишь изредка. Когда Серов познакомил своего учителя Павла Чистякова с Ольгой, тот воскликнул: «С такого лица только ангелов писать». И Серов, конечно же, писал. Ему принадлежит 12 портретов жены, самый известный из них — «Летом». У супругов родилось 6 детей.
- Своей самой значимой работой Валентин Серов считал картину «Девушка, освещенная солнцем». Художнику позировала его двоюродная сестра Мария Симонович. Продолжалось это на протяжении нескольких месяцев по несколько часов в день. Девушка должна была сохранять задумчивое и расслабленное выражение лица. Позднее она признавалась, что очень увлеклась «важностью своего значения».
- Павел Третьяков сразу же увидел в этой картине шедевр и моментально выкупил ее. С конца 1888 года она начала красоваться в Третьяковской галерее. Однако далеко не все оценили это полотно по достоинству, многие художники старшего поколения даже обзывали его. Некоторые из зрителей окрестили солнечные блики на лице девушки пятнами от «французской болезни». Владимир Маковский негодовал: «С каких это пор, Павел Михайлович, вы стали прививать вашей галерее сифилис?», вторил ему и Илларион Прянишников: «Это не живопись, а сифилис какой-то».
- Уже в конце жизни Серов, прогуливаясь по Третьяковской галерее, остановился напротив картины «Девушка, освещенная солнцем», долго рассматривал ее и произнес: «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уже не вышло, тут весь выдохся. И самому мне чудно, что это я сделал. Тогда я вроде как с ума спятил. Надо это временами: нет-нет, да и малость спятишь. А то ничего не выйдет».
- Серов обожал писать лошадей, эти животные вызывали у него настоящий восторг. Он признавался: «Люблю лошадей — красивая штука. Попробуй-ка нарисуй, да, знаешь, трудно». Сам он себя иногда называл лошадью, но не за красоту, а за то, что иногда не мог взять правильный цвет. «Ох, я лошадь», — бранил он себя и в отчаянии стучал по голове.
- Серов любил не только лошадей, но и других животных. Дочь живописца вспоминала: «Его привязанность к животным была баснословна, он забывал все, готов был бросить всех, чтобы удовлетворить свою страсть — побыть в излюбленном обществе животных». На протяжении 15 лет художник работал над иллюстрациями к басням Крылова. За это время он объезжал места, где водятся волки, выискивал тощих коровенок, а однажды и вовсе забрался на высоченную ель, чтобы оттуда сделать зарисовки с высоты птичьего полета.
- Примечательно, что у Серова никогда не было собственной мастерской. Он писал портреты у заказчиков дома в привычной для них обстановке. Шутя, Серов называл себя доктором, так как видел своих натурщиков такими, какими их порой не знали близкие. Писал портреты он долго и кропотливо, порой на это уходило до 90 сеансов. Так, на создание портрета княгини Юсуповой ему понадобилось 2 года. Она все время приговаривала: «Не знаю, что у него там получится, я то худею, то толстею».
- Серов отличался тем, что никогда не старался польстить заказчику и как-то приукрасить действительность. Так, например, его «Портрет С.М.Боткиной» полон иронии. Ведь он поместил в центр полотна не главную героиню, а ее крошечную собачку. Серов назвал эту картину «Скучающая барынька» и писал про нее следующее: «Так и хотел посадить, чтобы подчеркнуть одинокость этой модной картинки, ее расфуфыренность и нелепость мебели. Не мог же я писать этот портрет с любовью и нежностью». Ну а критики называли ее «дамой на диване в пустыне». Стоит обратить внимание на пустой фон, его Серов оставил намеренно, и преобладание желтого, синего и черного цветов, которыми он хотел подчеркнуть грусть и одиночество. Картина снискала признание за рубежом.
- Каноническим у Серова считается портрет Марии Ермоловой. Глядя на фигуру статной женщины, многие могут подумать, что она была высокой, однако ее рост составлял 160 см. Чтобы добиться такого эффекта, Серов работал на низкой скамеечке. Он писал картину в полной тишине, так как и Ермолова, и Серов не любили много говорить. За свою жизнь художник написал около 150 портретов, однако портретистом себя не считал и говорил так: «Я не портретист. Я просто художник».
- Под конец жизни Серов увлекся мифологией. Его самой известной картиной этого периода считается «Похищение Европы». На первый взгляд может показаться, что полотно довольно легко далось художнику, однако Серов очень долго искал подходящую композицию и создал целых 6 вариантов картины. Для него написание такого полотна стало своего рода живописным экспериментом. Так, работая над ним до конца жизни, он так и не показал ее своим друзьям-художникам. Но на посмертной выставке эту картину хвалили.
- Вообще при жизни Серова поругивали. Ведь он всегда писал так, как считал нужным. Например, изображая крестьянку, он делал это для того, чтобы полюбоваться ею, а не для того, чтобы ужаснуться ее нелегкой доле. Даже Репин критиковал своего ученика за «зыбкий, игривый, неуловимый мазок».
- Валентин Серов скончался в возрасте 46 лет от сердечного приступа. В этот момент он направлялся на написание портрета к княгине Щербатовой. Ей позвонила дочь художника, которая промолвила в трубку: «Папа извиняется. Папа не сможет прийти. Папа умер». Больших денег художник никогда не зарабатывал и на момент кончины в его доме оставалось 80 копеек. От нищеты семью спасли многочисленные друзья Серова и его картины, резко взлетевшие в цене.
Некоторые живописцы любят приукрашивать героев своих картин, другие же воспроизводят их с фотографической точностью. Взгляните, например, на полотно Винсента ван Гога «Портрет доктора Гаше» или же на автопортрет Эдварда Мунка.
Комментарии
Просто отлично, большое спасибо, Анна М., пишите почаще такие приятные статьи.
Пусть в комментах мы не поругаемся, зато такие вещи заставляют заходить сюда снова!
Интересно , не списано с Википедии. спасибо, что стало больше статей о художниках!
Замечательный художник, любивший и жену и детей. Никакой тебе интриги, ни отрезанного уха...
Прекрасная статья)) Адме, так держать)) И хотелось бы статей ещё и о композиторах))