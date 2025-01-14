15 звезд, чье лицо раскрасила улыбка
Не зря психологи советуют: хотите расположить к себе человека, улыбнитесь ему. Бывает, посмотришь на фото звезд и видишь отстраненную знаменитость, а как улыбнется — так просто солнышко.
Блейк Лайвли
Кейт Бланшетт
Зачем неудачное фото размешать?
Наверняка у публичных людей их много. Есть из чего выбрать удачное.
Дженна Ортега
Шэрон Стоун
Шэрон в любом виде ходячее желание, мечта дама. Мне кажется, что даже если ее прилюдно стошнит, это будет не конфуз, а перфоманс
Никола Кохлан
Сдаётся мне, у неё столько комплексов, что уже сложно расслабиться и улыбнуться во весь рот, (как например Бланшетт).
Джулианна Мур
Тильда Суинтон
Эмма Уотсон
Николь Кидман
Отсутствие подкожно жировой клетчатки это обезвоженная кожа. Пей хоть упейся, не поможет. Но хайлайтер то можно добавить, чтоб лицо маской не казалось. И улыбаться, а не вот эта гримаса
Зендая
Гвендолин Кристи
Ванесса Паради
Деми Мур
Сидни Суини
Эмили Блант
Ох Эмили… Мне почему-то кажется, что она как человек очень классная. Но то, что она делает со своей внешность, вызывает грусть(((
А вот что у нас есть еще: «Фотограф снимает незнакомцев и наглядно показывает, как улыбка меняет человека и мир вокруг».
Комментарии
У многих такие искренние ,украшающие улыбки! И плохие стоматологи(((
Согласна, что большинство людей улыбка украшает. Но в приведённой подборке многих актрис улыбка раскрашивает. Не соврал заголовок.