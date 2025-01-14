15 звезд, чье лицо раскрасила улыбка

Кино
1 день назад

Не зря психологи советуют: хотите расположить к себе человека, улыбнитесь ему. Бывает, посмотришь на фото звезд и видишь отстраненную знаменитость, а как улыбнется — так просто солнышко.

Блейк Лайвли

Scott A Garfitt / Invision / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News

Кейт Бланшетт

Scott A Garfitt / Invision / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News

Дженна Ортега

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, MARCO BERTORELLO / AFP / East News
La
15 часов назад

Фу, злые все! Нормальная девченка, молоденькая просто

-
-
Ответить

Шэрон Стоун

Cyril Chateau / Starface / STARFACE PHOTO /East News, Cyril Chateau / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Вайншток Анастасия
21 час назад

Шэрон в любом виде ходячее желание, мечта дама. Мне кажется, что даже если ее прилюдно стошнит, это будет не конфуз, а перфоманс

-
-
Ответить

Никола Кохлан

Todd Williamson / Invision / East News, Todd Williamson / Invision / East News
OLE
23 часа назад

Сдаётся мне, у неё столько комплексов, что уже сложно расслабиться и улыбнуться во весь рот, (как например Бланшетт).

-
-
Ответить

Джулианна Мур

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Тильда Суинтон

Vianney Le Caer / Invision / East News, Martin Harris / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Эмма Уотсон

TOLGA AKMEN / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Николь Кидман

Evan Agostini / Invision / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
La
15 часов назад

Отсутствие подкожно жировой клетчатки это обезвоженная кожа. Пей хоть упейся, не поможет. Но хайлайтер то можно добавить, чтоб лицо маской не казалось. И улыбаться, а не вот эта гримаса

-
-
Ответить

Зендая

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Гвендолин Кристи

Vianney Le Caer / Invision / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Ванесса Паради

Serge Arnal / Starface / STARFACE PHOTO / East News, Bony / SIPA / Sipa Press / East News
Noumen
1 день назад

Ну нравится себе человек с этой диастемой между передними

-
-
Ответить

Деми Мур

VALERIE MACON / AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Сидни Суини

VALERIE MACON / AFP / East News, AA / ABACA / Abaca / East News

Эмили Блант

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Чадо Брюн
1 день назад

Ох Эмили… Мне почему-то кажется, что она как человек очень классная. Но то, что она делает со своей внешность, вызывает грусть(((

-
-
Ответить

А вот что у нас есть еще: «Фотограф снимает незнакомцев и наглядно показывает, как улыбка меняет человека и мир вокруг».

Фото на превью Serge Arnal / Starface / STARFACE PHOTO / East News, Bony / SIPA / Sipa Press / East News

Комментарии

Уведомления
Nati Ja
18 часов назад

Согласна, что большинство людей улыбка украшает. Но в приведённой подборке многих актрис улыбка раскрашивает. Не соврал заголовок.

-
-
Ответить

Похожее