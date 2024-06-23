"Прокачены".
У меня аж ностальгия по тем романам юных и не очень юных дарований, где писалось:
"Она томно вздыхала, глядя на его накаченую грудь... Он положил руку ей на плече и томно наблюдал за тем, как развиваются ее волосы..."
15 хаков от людей, чья смекалка выкручена на максимум. Некоторые, правда, сильно на ржач пробивают
Порой людей хлебом не корми, дай продемонстрировать свою смекалку, находчивость и чувство юмора. Мы собрали фото от уникумов, чьи хитрость и крутость прокачены до 100-го уровня.
«Экспериментировала с 3D-маникюром»
"Прокачены".
- Вау! Просто влюбилась в ваши ногти-бананы! © Enigmaticsole / Reddit
- Погодите, это же кукуруза?! © reddit_crunch / Reddit
«Пытаюсь вот защитить свои розочки от солнца»
- А вы собираетесь целый день бегать и двигать зонтик? © jasefacewow / Reddit
- Нафига? Нужно просто больше зонтиков. © SpaceCancer0 / Reddit
- Ого, да вам медаль надо выдать! © crott12 / Reddit
«Моя сестрица заявила, что вот так торт точно не растечется от жары»
«Как выиграть 2 часа для домашних дел»
- Мне за эту разработку ничего не дадут. Но люди, которые слышат совет впервые, офигевают. Подходит для тех, кто работает с 9 до 18. За час до конца рабочего дня нужно сделать 2 вещи: поесть и сходить в туалет. Домой приходишь сытый и свободный. В итоге сразу готов приступить к тренировке, готовке, ремонту, детям. Пользуйтесь. Бестселлеры уже можете не читать - такого дельного совета не увидите. © aquatory / Pikabu
«Зато я теперь всегда онлайн»
"Домой приходишь сытый и свободный".
Ага, в особенности если после работы два с половиной часа стоишь в пробке.
«Маленький подарочек для моего итальянского менеджера, который вернулся из отпуска»
Лайфхак
- Когда споришь с малолеткой и оказываешься в очередной раз прав, подросток, чтобы сохранить лицо, обзывает тебя душнилой. Говоришь: «Спасибо». Когда он удивляется, чего это ты радуешься, объясняешь, что в переводе это слово означает умного и образованного человека, который всегда прав. Когда малец начнет объяснять, что ты все не так понял, объявляешь его душнилой. © kingkazzzma007 / Pikabu
«У вашего ребенка тоже есть видавшая виды игрушка, с которой он не желает расставаться? Попробуйте это»
- Больше чем уверен, что они заметят, что в ней нет души. © BillyBainesInc / Reddit
Хм, надо попробовать
- Я сегодня поняла, что повзрослела. Вместо того чтобы наматывать сопли на кулак, вести дневники с переживаниями, смотреть в окно и слушать грустные треки, я взяла лопату и пошла чистить двор. Итог: двор образцово-показательный, шикарное кардио и совершенно спокойная пустая голова. Огонь. © sunward / Pikabu
«Морозилка для готовой еды — это палочка-выручалочка»
Сомнения про «запах морозилки» снимаются вакууматором. Хранение в вакуумных пакетах в условиях правильной заморозки в обычной морозилке делает качество безупречным.
«Иногда бесит, что хлеб на тарелке снизу „потеет“. И даже предварительное подсушивание в тостере не полностью решает проблему. Так вот, просто подложите палочки!»
«Год назад я нашел способ, как быстро разобрать белье. Сначала выкладываешь футболки на кровать, а потом продеваешь в них вешалки»
- Парень, мне 42 года и я делал так буквально всю жизнь. Думал, все так делают. © SueLewRapp / Reddit
Простое решение для сломанных петель у ноутбука
"Взял с собой дочку в магазин за ингредиентами для торта жене на день рождения. Она выбрала украшение"
"Для девчонок, у которых постоянно падают очки. Вам нужна всего лишь резинка для волос"
А вот у нас 20+ человек делают такие вещи, до которых магазинные дизайнеры в жизни не додумаются.