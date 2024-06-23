15 хаков от людей, чья смекалка выкручена на максимум. Некоторые, правда, сильно на ржач пробивают

Порой людей хлебом не корми, дай продемонстрировать свою смекалку, находчивость и чувство юмора. Мы собрали фото от уникумов, чьи хитрость и крутость прокачены до 100-го уровня.

«Экспериментировала с 3D-маникюром»

© anncakez / Reddit Поющий Енот 2 минуты назад "Прокачены".



У меня аж ностальгия по тем романам юных и не очень юных дарований, где писалось:

"Она томно вздыхала, глядя на его накаченую грудь... Он положил руку ей на плече и томно наблюдал за тем, как развиваются ее волосы..." - - Ответить

«Пытаюсь вот защитить свои розочки от солнца»

«Моя сестрица заявила, что вот так торт точно не растечется от жары»

«Как выиграть 2 часа для домашних дел⁠⁠»

Мне за эту разработку ничего не дадут. Но люди, которые слышат совет впервые, офигевают. Подходит для тех, кто работает с 9 до 18. За час до конца рабочего дня нужно сделать 2 вещи: поесть и сходить в туалет. Домой приходишь сытый и свободный. В итоге сразу готов приступить к тренировке, готовке, ремонту, детям. Пользуйтесь. Бестселлеры уже можете не читать - такого дельного совета не увидите. © aquatory / Pikabu

«Зато я теперь всегда онлайн»

«Маленький подарочек для моего итальянского менеджера, который вернулся из отпуска»

Лайфхак

Когда споришь с малолеткой и оказываешься в очередной раз прав, подросток, чтобы сохранить лицо, обзывает тебя душнилой. Говоришь: «Спасибо». Когда он удивляется, чего это ты радуешься, объясняешь, что в переводе это слово означает умного и образованного человека, который всегда прав. Когда малец начнет объяснять, что ты все не так понял, объявляешь его душнилой. © kingkazzzma007 / Pikabu

«У вашего ребенка тоже есть видавшая виды игрушка, с которой он не желает расставаться? Попробуйте это»

Больше чем уверен, что они заметят, что в ней нет души. © BillyBainesInc / Reddit

Хм, надо попробовать

Я сегодня поняла, что повзрослела. Вместо того чтобы наматывать сопли на кулак, вести дневники с переживаниями, смотреть в окно и слушать грустные треки, я взяла лопату и пошла чистить двор. Итог: двор образцово-показательный, шикарное кардио и совершенно спокойная пустая голова. Огонь. © sunward / Pikabu

«Морозилка для готовой еды — это палочка-выручалочка»

Сомнения про «запах морозилки» снимаются вакууматором. Хранение в вакуумных пакетах в условиях правильной заморозки в обычной морозилке делает качество безупречным.

«Иногда бесит, что хлеб на тарелке снизу „потеет“. И даже предварительное подсушивание в тостере не полностью решает проблему. Так вот, просто подложите палочки!»

«Год назад я нашел способ, как быстро разобрать белье. Сначала выкладываешь футболки на кровать, а потом продеваешь в них вешалки»

Парень, мне 42 года и я делал так буквально всю жизнь. Думал, все так делают. © SueLewRapp / Reddit

Простое решение для сломанных петель у ноутбука

"Взял с собой дочку в магазин за ингредиентами для торта жене на день рождения. Она выбрала украшение"

"Для девчонок, у которых постоянно падают очки. Вам нужна всего лишь резинка для волос"