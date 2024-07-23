15+ искрометный твитов от женщин, которые навели шороху на весь интернет

На просторах сети так много споров на извечную тему о том, чего хотят женщины. Но ведь некоторые дамы так филигранно умеют выражать свои эмоции и мысли, что забываешь про все на свете и думаешь: «Как же жизненно!»

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Кстати, посмотрите еще на одну подборку жизненных женских твитов, которые бьют в самое сердце.

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В свободное время загляните в нашу статью с жизненными твитами, которые были написаны не девочками, но женщинами.

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