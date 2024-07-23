15+ искрометный твитов от женщин, которые навели шороху на весь интернет

Народное творчество
1 час назад

На просторах сети так много споров на извечную тему о том, чего хотят женщины. Но ведь некоторые дамы так филигранно умеют выражать свои эмоции и мысли, что забываешь про все на свете и думаешь: «Как же жизненно!»

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Niki SS
4 дня назад

Шоколад "степ" давал рекламу, кусай сколько хочешь

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Кстати, посмотрите еще на одну подборку жизненных женских твитов, которые бьют в самое сердце.

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Niki SS
4 дня назад

Ну вообще-то хлеб там из ряда "жалко выкинуть", а яйца "месяц уже лежат, надо доедать".

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В свободное время загляните в нашу статью с жизненными твитами, которые были написаны не девочками, но женщинами.

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Каждая женщина всегда найдет повод пошутить с огоньком и чуточку приукрасить ситуацию. Однако некоторые не стесняются говорить правду, и только правду.

Комментарии

Уведомления
Kate
4 дня назад

Слава богу что мое представление об искрометности не совпадает с представителями Романа С. Я то прекрасно помню как романа приобрела редакция по акции ))

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