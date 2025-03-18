15 историй о том, что скрывается за кулисами привычных профессий

Истории
39 минут назад

У представителей каждой профессии есть свои скрытые детали и любопытные моменты, которые сразу и не заметишь невооруженным взглядом. Герои статьи решили поделиться некоторыми закулисными историями из своей внутренней кухни. Некоторые из этих историй заставляют нас взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

  • Работаю в ЗАГСе. Да-да, я та самая тетенька, которая в какой-то степени тоже объединяет сердца. За несколько лет работы видела реально много необычных союзов. Но в некоторые случаи действительно очень сложно поверить. Была у нас пара косплееров: Харли Квинн и Джокер. После росписи девушка запрыгнула парню на плечи, и они выбежали с дикими криками, раскидывая по помещению искусственные зубы. Еще были старички, по 85 лет обоим. Бабуля была в розовом коротком платье с цветком на голове и на высоких шпильках, а дед надел пляжные шорты с пальмами и пиджак на голое тело. После фразы: «Жених, вы можете поцеловать невесту», — они целовались несколько минут и ушли под аплодисменты своих друзей. А еще как-то раз расписывались циркачи, так жених в конце вышел из зала на руках. © Палата № 6 / Telegram
  • Работаю медсестрой. Конечно, мы стараемся относиться ко всем одинаково. Но если у нас 6 пациентов и один из них откровенно хамит, то 5 остальным мы будем уделять больше внимания. Кому захочется тратить много энергии на невоспитанного человека? А если вы принесете нам печенье (особенно в ночную смену) и напишете на коробке: «Спасибо от семьи из палаты № 24», то привлечете еще больше внимания. После такого милого презента все медсестры будут знать о палате № 24. © the_siren_song / Reddit
  • Работаю частным электриком, имею на своем обслуживании ресторан. И теперь я начал понимать айтишников, которых просят починить компьютер, а они приходят и просто нажимают кнопку включения. Ситуация: звонок из ресторана, говорят, что не работает гирлянда новогодняя, мол, приезжай и почини. 31 декабря, 20:00. Я дома вовсю готовлюсь отмечать Новый год, но работа есть работа. Приехал, воткнул вилку в розетку и уехал. И таких ситуаций за год просто море. © Gomep / Pikabu
  • Работаю на частной швейной фабрике по пошиву детской одежды, в том числе для новорожденных. Абсолютно на каждой этикетке товара черным по белому мы пишем: «Предварительная стирка обязательна». Если вы видите такую надпись на этикетке, то не поленитесь, простирните вещь перед примеркой на свое чадо. Ткань хранится далеко не в стерильных условиях, а порой в рулонах и пачках даже устраивают гнезда грызуны. На производстве никто не обрабатывает ни ткань, ни готовые модели из нее, а просто отрезают погрызенные места и кроят, а впоследствии и шьют из того, что есть. © Liriko / Pikabu
  • Я горничная. Ваш гостиничный номер намного грязнее, чем вы думаете. Если что-то на вид не кажется нам сильно испачканным, использованным или сломанным, мы обычно не трогаем это, иногда просто поправляем. Это касается буквально всего, что вы видите в спальне и в ванной (включая полотенца и постельное белье). И подобная практика распространена везде: от мотелей до 5-звездочных роскошных курортных отелей. © PattonNormstrum / Reddit
  • Я фармацевт, и моя работа — это не просто считать таблетки и клеить ярлыки на бутылочки. Я знаю о лекарствах больше, чем многие другие медицинские специалисты. После того как врач поставил вам диагноз, я могу понять, подходит ли назначенная терапия именно вам и не будет ли мешать вашим другим заболеваниям или препаратам. Я понимаю состав сотен лекарств, как они попадают в ваш организм, как действуют и выводятся. Так что не стесняйтесь задавать своему фармацевту вопросы о лекарствах и здоровье! © dorye / Reddit
  • Почти год работаю в крупном магазине, в зале мужской одежды. Когда мне лень помогать покупателям, например, найти нужный размер, я говорю: «Извините, я работаю первый день, обратитесь к другому продавцу». Вчера подошел мужчина, я попыталась его отшить этой же фразой, а он ответил: «Девушка, так вы же позавчера подобрали мне брюки!» Хотелось провалиться сквозь землю. © Подслушано / Ideer
  • Мама работала на заводе маляром. Она любила подшутить над своими коллегами: то шурупов мужикам наложит в карманы, то травы в ботинки подкинет, то еще что-нибудь. Никто не обижался, у всех было нормально с чувством юмора. Но однажды мама забрала с работы спецовку домой, разворачивает — а там завернут кирпич! Такую тяжесть тащила и даже не подумала ведь, что что-то не так. © Подслушано / Ideer
  • Как официантка хочу сказать, что мы все прекрасно осведомлены о том, какие разговоры вы ведете за столом. Подслушивание — лучшая часть нашей работы. Делать это крайне легко, потому что многие гости не принимают нас за людей. Если нам доводится услышать что-то поистине дикое, мы сообщаем остальному персоналу номер стола, чтобы те прошли мимо и мы вместе потом могли это обсудить. © kshearules / Reddit
  • Всю жизнь думал, что пахать за копейки на заводе — это ниже моего достоинства. Работал в крупной компании в центре большого города. Получал приличную зарплату за свои нервы. Постоянно на телефоне решал вопросы с людьми. Но за один месяц моя жизнь круто изменилась, я переехал в маленький город. Устроился на завод, думая, что это на пару месяцев. Прошел год и я понял, что это, блин, мое! Телефон молчит по вечерам, я думаю о работе на работе, а вечером спокойно провожу время с семьей или друзьями. © Подслушано / Ideer
  • У многих известных ныне живущих художников есть мастерские, в которых люди создают для них произведения искусства. К холстам они прикасаются только для того, чтобы подписать их. В основном такие художники занимаются тем, что выбирают концепции, общаются с представителями галерей и заигрывают с покупателями. © frostandtheboughs / Reddit
  • Работала оператором горячей линии. Однажды звонит мужик, я зачитываю стандартное приветствие, а он спрашивает: «А я сейчас с компьютером говорю или с живым человеком?» Я растерянно отвечаю: «С живым, да... С оператором вы говорите». И тут в трубке вдруг как раздастся вопль: «Слышал? Что я говорил! Колян, ты проспорил, ты угощаешь! Спасибо, девушка!» И гудки. © Подслушано / Ideer
  • Я визажист из Лос-Анджелеса, работаю с известными актрисами и моделями. Ни одна из них не использует уход за кожей, который рекламирует. Если они говорят, что покупают средство из аптеки или универмага, это, скорее всего, неправда. На самом деле, они пользуются продуктами 1-2 люксовых брендов вместо продукции собственных брендов. Косметику разрабатывают эксклюзивно для них в крутых частных лабораториях, а не на обычных фабриках. © Alabamastar7 / Reddit
  • Я журналист. Уже больше 10 лет работаю в газете, которая популярна в нашем не самом большом городе. Отвечаю за культуру. Писала про всех более-менее профессиональных местных музыкантов. Про большинство — когда они еще были на этапе самодеятельности и репетировали у бати в гараже. Конечно, в начале пути всем хочется заявить о себе, а нормальных пиарщиков нет рядом. Внимание привлекают разными способами. В основном рассказывают какие-нибудь небылицы, иногда откровенно бредовые. Один, например, гнал, что ему диктует во сне новые песни дух знаменитого музыканта. Бесит, что если им удается раскрутиться, и какие-то крупные СМИ находят то старое интервью, все сразу открещиваются от своих слов. Начинают говорить, что такого не было, что это все «плохие журналюги» придумали в погоне за сенсацией. Имейте мужество признавать ошибки молодости! © Подслушано / Ideer
  • Никогда не могла понять, почему фотографы отдают фотки так долго. Мои свадебные снимки я получила только через 1,5 месяца. Мы с мужем вдвоем (без гостей) провели всего 40 минут в ЗАГСе и еще 1 час — в фотостудии. Не понимаю, что там можно делать столько времени. Разве что каждую пору замазывать в фотошопе? У нас хорошая кожа, а мне сделали профессиональный макияж. Но недавно я узнала, почему процесс занимает так много времени. Моя подруга ходила на курсы фотографии, и там им объяснили, что снимки специально задерживают, чтобы клиенты ждали и предполагали, что происходит нечто особенное. По сути, фотографии готовы уже в первую неделю после съемки, но отдают их позже, чтобы создать впечатление, будто за этот период было проделано огромное количество работы. © Подслушано / Ideer

Герои нашей статьи поделились с нами множеством интересных примеров, которые показывают, что скучать им на работе точно не приходится. Они раскрыли неожиданные истории и детали из внутренней кухни, о которых многие даже не задумываются.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее