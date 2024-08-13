15 историй о женщинах-таксистах, у которых что не день, то «Санта-Барбара»

Народное творчество
3 часа назад

В некоторых городах в последнее время вдвое выросло количество женщин, работающих в такси. Мы собрали истории, которые происходили в этом виде транспорта. В эту подборку мы поместили как истории пассажиров, так и самих водителей.

  • Застудила шею. Боль несильная, но я таксистка, головой надо вертеть, а я не могу. Кое-как вышла на смену, и садится к обеду девушка. Заметив мои неуклюжие повороты, начала расспрашивать, что да как. Неожиданно просит остановить машину. Желание клиента — закон. Выводит меня на улицу, слегка надавливает на какие-то точки на шее и затылке, и боль отступила! В ответ на мое изумление сказала, что она врач-ветеринар и так лошадей спасают. © Подслушано / VK
  • Встречалась с разными парнями, всегда старалась понять и сделать что-то для них. До мужа был экземпляр. Я работала в такси, а он на стройке, и превозносил свои копейки до небес. Угнетал, говорил, что я бесполезная и сижу на его шее. Рассталась. При расставании внезапно выяснилось, что за 3 года совместной жизни он не нажил ни одной своей вещи, кроме компьютера. Жаловался моей маме, друзьям. Не жалею, что рассталась. © Подслушано / Ideer
  • Сажусь в такси, с первого раза не закрываю дверь. Девушка-водитель: «Сильнее. И еще раз. Прям как будто этой твой бывший». Я в ответ: «Так мы с ним в нормальных отношениях...» Девушка: «Вот блин, а обычно прокатывало». © alex_melrouz / Twitter
Руст
18 часов назад

Почему бы и не ветеринар?! Таксист-та же лошадь: перемещается ездока из пункта А в пункт Б. Главное-вылечила! 😊🐎🎇

-
-
Ответить
  • Дело было под Рождество. Сел ко мне дедушка, попросил его к ближайшему магазину подвезти, подождать и потом везти по адресу. Жду минут 15, счетчик мотает. Выходит из магазина только с коробкой дорогих конфет, молча едем остаток дороги. Он расплачивается и... протягивает мне конфеты, поздравляет с наступающим и уходит с загадочной улыбкой. Спасибо, Дед Мороз! © Olga Blum
  • Мне попадалась потрясающая тетушка лет 55 на ухоженной «девятке», которая мило болтала обо всем на свете и поддерживала разговор на любую тему, при этом знала все закоулки города и объехала огроменную пробку за 5 минут через какой-то волшебный лаз. Я живу в этом районе всю жизнь, в этой пробке 3 года стояла почти каждый рабочий день и не подозревала ни о каких объездных путях, как и множество других таксистов, c которыми я ездила. © Unknown author / Pikabu
  • Всю дорогу пассажир говорил без остановки, в конце пути решила поддержать беседу и в тему пожаловалась, что болит голова после смены. Он отвечает: «Это потому, что вы много болтаете». © Наталья Абдо
EAST NEWS
  • Доехала до работы на такси. Таксист — разговорчивая беременная девушка, срок 5 месяцев. Дома сидеть скучно целый день, вот и таксует. © koritZZa / Twitter
  • Сестра у меня пошла работать в такси. Однажды приехала на вызов, а из клуба вываливаются три фифы на каблуках и гогочут. Думает: «Ну все, приплыли». Едут, и вдруг одна выдает: «И все-таки хорошо, что за нами девушка приехала. Представьте, как бы мужику объяснили, что гуляем сегодня в честь того, что муж со старшими детьми свалил в поход».
  • Заказываю такси, подъезжает очень бодрый «Аллиончик» (Toyota Allion. — Прим. ADME). Сажусь в салон на заднее сиденье, повторяю адрес, а сам в этот момент копаюсь в телефоне. Перевожу взгляд на водителя и понимаю, что за рулем девушка.
    Я: «Здрав... О как... Знаете, вы на моей памяти третья девушка-таксист».
    Водитель: «Серьезно?»
    Я: «Вполне серьезно. Для меня, по крайней мере, это экзотика. Зачем вам это?»
    Водитель: «Очень нужны деньги, решила попробовать. На самом деле вы у меня первый». © Sunir / Pikabu
  • Как-то заказали такси в Риме. От отеля до аэропорта минут 25 ехать. Нас всего 4 человека: 2 взрослых и 2 детей. Приезжает тонированный черный минивэн. Подумали, что не к нам. Но нет, это было именно наше такси. А потом вышел водитель, точнее, вышла женщина лет 30–35, стройная, в черной короткой кожаной юбке, в косухе на майку, с распущенными длинными темными волосами и с красной помадой! Мы застыли все четверо. Опомнились только тогда, когда она уже собиралась наши чемоданы в багажник класть. Хорошо, что муж быстрее нее успел все схватить и забросить в багажник, а то неловко было как-то. © Ирен Мал
  • Есть у нас в городе такси с названием «Везет». Ехала я как-то с девушкой-водителем, спросила, не страшно ли ей работать, все же люди разные. Говорит, мол, страшно, но интересно. Рассказала случай: ночь, вызов, приезжает, там двое мужчин. Один нормальный, второй наотмечался, на ногах не стоит. Говорит: «Я вас не повезу!» Первый чуть ли не на колени падает: «Пожалуйста, не уезжайте! Уже 2 такси от нас отказались, а я его домой не донесу!» Пожалела, посадила, отвезла без происшествий. Парни вышли, первый заплатил двойную цену и говорит: «Правильное у вашей конторы название — „Везет“. Нам с вами повезло!»
  • Среди ночи вызываю такси. Приезжает. За рулем молодая девушка. Села, разговорились. Выясняется, что она на 6-м месяце беременности. Спрашиваю: «Первый?». «Третий». А как же муж отпускает?" А она мне на голубом глазу: «А мне дома с ними тремя еще тяжелее. Я истерить начинаю, вот муж и отпускает, лишь бы крики не слышать». © Ирина Яковенко
  • У нас в городе есть кафе «Роддон». Я уже числилась в больнице, у меня начались схватки (срок 9 месяцев), поэтому пришлось вызывать такси. За рулем была девушка, я ей: «В роддом». А она по базе говорит: «Кафе „Роддон“, центр». Я, крючась от боли и от смеха, говорю, что мне в роддом нужно, по кафешкам нагулялась, и показываю на живот. Тут ее осенило, привезла очень быстро и денег не взяла. Ребенку моему уже 10 лет, до сих пор вспоминаю эту историю. © Liudmyla Kharytonenko
  • Однажды вызвали такси, так водителем оказалась не просто девушка, а наша студентка. Довезла на 5, обменялись кучей сплетен об университете. © Анонимный пользователь / TheQuestion
  • Работаю в такси уже 5 лет. И пассажиры не перестают удивляться, что за ними приезжает женщина. Еще и выгляжу молодо, поэтому каждый раз вопросы, а закончила ли я вообще школу. Я привыкла поддерживать темы, но вчера был совсем треш. Сел ко мне мужик лет 50, везла его в другой район города. И он посреди поездки сказал: «Удивительно. Женщина таксист, блондинка, а так хорошо водит». Что это за стереотипы такие дурацкие? Я едва удержалась, чтобы не съязвить о том, что оленями на дороге как раз такие чаще оказываются не девушки. © Палата № 6 / VK

А вот еще несколько наших классных статей:

Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью wsfurlan / E+ / Getty Images

Комментарии

Уведомления
Надинка
18 часов назад

Я знала, что есть девушки таксисты, но, признаться, была несколько.. удивлена, когда одна взяла наш заказ))) Думаю, папа был в шоке, что ему придётся ехать в компании 4 представителей женского пола 😅

-
-
Ответить

Похожее