15 историй о женщинах-таксистах, у которых что не день, то «Санта-Барбара»

Почему бы и не ветеринар?! Таксист-та же лошадь: перемещается ездока из пункта А в пункт Б. Главное-вылечила! 😊🐎🎇
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В некоторых городах в последнее время вдвое выросло количество женщин, работающих в такси. Мы собрали истории, которые происходили в этом виде транспорта. В эту подборку мы поместили как истории пассажиров, так и самих водителей.
Почему бы и не ветеринар?! Таксист-та же лошадь: перемещается ездока из пункта А в пункт Б. Главное-вылечила! 😊🐎🎇
А вот еще несколько наших классных статей:
Я знала, что есть девушки таксисты, но, признаться, была несколько.. удивлена, когда одна взяла наш заказ))) Думаю, папа был в шоке, что ему придётся ехать в компании 4 представителей женского пола 😅