Давайте свой финал придумаем.
Я, как отбитый скептик, думаю, что у парня есть постоянная девушка, но он при этом ходок. Серьги купил для другой (не коллеги), а их нашла постоянная девушка, учинила скандал. Пришлось соврать, что коллега, которую он подвозил, их забыла)
15 коллег, которые умеют подсыпать в жизнь перчику
Кто, если не коллеги, сделают наши рабочие будни разнообразнее? Даже когда мы этого не просили. Конечно, бывают ребята и девчата, которые взывают улыбку до ушей, и спасибо им за то, что они есть.
- Есть один коллега. Я в него тайно влюблена, ибо он у нас один такой красивый, милый и с деньгами одновременно. Он хорошо общается со мной, даже пару раз подвозил домой. И тут вдруг пишет, что я забыла у него в машине пакет. Хотя я четко помню, что ничего не забывала. Передал мне пакет, а там внутри золотые сережки! А у меня на носу день рождения! Там и записка была: «Ничего мне не говори, это не мое. Ты у меня забыла». © Палата № 6 / VK
Давайте свой финал придумаем.
- Знакомая занимается бровями. Я как-то к ней заехал в гости, привез суши, мы разболтались. Говорю: "Аленка, а можно вот мне усы сделать нарисованные? Ну как ты брови женщинам делаешь." Она поржала, но сказала, что можно. Мы ради эксперимента нарисовали мне усы. Я так и пошел на работу на следующий день. А работаю я в государственной конторе, весь коллектив — это женщины за 50. Они все возмущались и смеялись над моими усами. Хотя им с нарисованными бровями вообще норм. © Палата №6 / VK
- Работал я с чудаком, который имел привычку выбрасывать использованные чайные пакетики, не вставая из-за стола. Баскетболист от бога. Надо признать, он чаще попадал. Но, используя баскетбольную терминологию, "от щита", то бишь от стены, возле которой стояло мусорное ведро. Очень эстетично, конечно: пятна на стене, пятнышки от брызг вокруг. Разговоры не помогали, благо однажды это безобразие увидел шеф. Угроза увольнения его блажь вылечила сразу. © Папанявари / ADME
- Поспорил с коллегой. Она пообещала: если проиграет, будет месяц угощать меня обедами! Я нашел подтверждение своей правоты. Она потупила взгляд и сказала, что спор есть спор. Целый месяц меня кормила, я был безумно рад! А потом выяснилось, что коллега специально все это затеяла. Она с подругой своей поспорила, смогу ли я пережить месяц, питаясь едой, которую она сама готовит. © Палата №6 / VK
- У меня была коллега, которая в электронных письмах и лично называла меня Алиной. А меня зовут Полина. Я начала коверкать ее имя, и это сработало: теперь она называет меня правильно. И еще маленький лайфхак — свои письма я начинаю так: «Доброе утро, это Полина». © Jsteele06252022 / Reddit
- Был у нас замдиректора. Шовинист — это если коротко о нем. Я единственная женщина в отделе из 24 человек, и зам меня всячески принижал. В конечном итоге уволился, когда узнал, что меня назначили начальником охраны. Он больше не мог со мной спорить, так как я ему не подчинялась. Пробовал повлиять на директора, но тот поставил его на место и попросил изменить отношение к сотрудникам или уволиться. Никто же не виноват, что мы все выше его хотя бы на 10 см. А я так вообще на 32 см. © Анна / ADME
- Долго искали инженера. Взяли женщину с завода, на прежнем месте она 10 лет отработала. У нас зарплата 70 тыс., она раньше 30 тыс. еле получала. Жаловалась, что денег ни на что не хватает, а у нее двое детей и муж объелся груш. Мы ее поддержали, мол, с нашими зарплатами будет легче. Первые полдня она пыталась раскрутить нас на разговоры, но за работой особо не поболтаешь. Спросила, можно ли принести радио. Мы, посовещавшись, решили, что радио будет мешать, но предложили ей брать наушники. Сказали про дресс-код — она возмутилась, что у нее только джинсы. Ответили, что на первый месяц прощаем. Установили программу «1С» — вздыхает, что сложно. К концу второго дня она пошла писать заявление на увольнение. Говорит, мол, тяжело, хочу вернуться на прежнее место. Пока что отговорили. © Unknown author / Pikabu
Перестроится. У нее стресс и организм привык бороться и выживать, и пока не видит профитов кроме "дура, нпхуя ты меня нагрузила?". К эфемерным зарплатам, которых еще не получил, претенхий много "а если не справлюсь, а если, а если"... а как к реальным деньгам привыкнет, сразу и преобразуется.
- Мария Дмитриевна, инженер предпенсионного возраста, делится со мной житейской мудростью:
— Замуж не спеши. Ты у нас до руководителя среднего звена легко дойдешь, если не пойдешь по декретам.
Я ей припомнила другое:
— А почему вы постоянно попрекаете Свету тем, что от нее муж ушел и больше никто замуж не берет?
Мария Дмитриевна, не поведя бровью, отвечает:
— Света заносчивая. Если ей волю дать, такую суету на ровном месте устроит, что мы потом долго разгребать будем. Я ей про мужиков говорю, чтобы она обиделась. Тогда она пару недель сидит загруженная и никуда не лезет.
Такие вот отношения у нас в коллективе. Я, пожалуй, новое место начну искать. © Unknown author / Pikabu
- Работаю в агентстве недвижимости, координирую сделки. Сейчас я на 7-м месяце, скоро уйду в декрет. Ну и коллеги стали говорить что-то типа: «О, я уверен, что ты не вернешься после декрета». С чего бы? Доход отличный, работу люблю. Но сегодня от одной коллеги я услышала, что ей больше не нужна моя помощь. А ведь ей я помогала больше всего. Она пожилая и не разбирается в компьютере. Думаю, она просто злится, что я беременна. Вот после такого действительно не хочется возвращаться на работу. © severencelevel / Reddit
То есть коллега разобралась в нужных программах и больше в помощи не нуждается, а главной помощнице из-за этого возвращаться на работу не хочется? Решила, что раз та пожилая, то непременно хочет забеременеть?
- Мой муж врач, и у него есть коллега, которая все пытается со мной подружиться. Она устроила так, что пошла со мной и мужем в кино. Купила всем билеты, села рядом с мужем. Во время сеанса я ловила ее взгляды на супруге. Чувствую, что дело пахнет керосином. Потом муженек рассказал, что на работе она касается его плеча, ловит каждое его слово и любит оставаться с ним наедине. Шипит на других женщин-коллег. Надо что-то с этим делать. © EagelsEyeGirl / Reddit
- У нас трудилась девушка с ипотекой. Она ходила и всем жаловалась на жизнь. Как-то у коллеги лежала на столе надкусанная шоколадка, так та девушка подошла, заявила: "Ну тебе же не жалко", - и съела ее. Наверно, не стоит говорить, что ее не очень любили. © Ani4ka Borisova / ADME
- Работаю в кофейне. Некоторые сослуживцы считают меня зазнайкой, шушукаются за спиной, мол, за что это ей достаются плюшки. Да, меня любит начальство. Да, мне подняли зарплату. А все потому, что я не ленюсь. Мне не трудно выполнить сложный заказ и быть приветливой с клиентами. У меня даже есть постоянные посетители, которые запоминают мое расписание и приходят именно в мою смену. А завистники пусть исходят ядом. © spooniegremlin / Reddit
Сложный заказ в кофейне? Это - начиная со сбора кофейных зерен? Или пойдем еще дальше - с поимки мусанга, сбора его какашек и выколупливания из них кофейных зерен?
- У меня был день рождения на прошлых выходных. На работе встретили громкими поздравлениями и подарками. Коллеги разного надарили, но больше всего меня улыбнуло огромное полотенце с фигуристой женщиной. Принес все это добро домой, хвастался перед женой, но она не оценила полотенце. Уже на следующий день перекрыла вышитыми цветочками все «слишком отрытые места» бесстыдной барышни. © Палата № 6 / VK
- Есть коллега, которой вот прям надо быть во всем лучше меня. Доходит до абсурда. Если я скажу, что готовила макароны на ужин, она тут же заявит, что знает «рецепт получше». Хотя я даже не упоминала, как именно их готовила. Если я пойду в какой-то ресторан, она заведет шарманку о том, почему другой круче. Как-то меня на работе спросили о планах на выходные. Я ответила, мол, хочу спокойно дома с мужем побыть, так та выскочка сразу вмешалась: «Так нельзя! Это ж скукотища». И она во всем такая. © Low-Attorney-959 / Reddit
- Вышла на работу после декрета. Работаю тут почти 10 лет. Каждый раз, когда у нас какая-то коллега выходила из декрета, ей делали комплименты. Мол, хорошо выглядишь, так и не скажешь, что рожала. Только вот меня такая речь не ждала. Я и до родов была маленькая, при росте 165 весила 48 кг. Сейчас даже похудела, 45 кг вешу. Ходила в зал, формы неплохие стали за этот год. Так все коллеги-женщины ни слова мне не сказала, а вот мужчины осыпали кучей комплиментов. Зависть, ты ли это? Уверена, что именно она. © Рабочие истории / VK
Наверное, у каждого были или есть коллеги, за работу с которыми хочется требовать двойную зарплату.