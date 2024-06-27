15 коллег, которые умеют подсыпать в жизнь перчику

Перестроится. У нее стресс и организм привык бороться и выживать, и пока не видит профитов кроме "дура, нпхуя ты меня нагрузила?". К эфемерным зарплатам, которых еще не получил, претенхий много "а если не справлюсь, а если, а если"... а как к реальным деньгам привыкнет, сразу и преобразуется.