15 комментариев, которые придуманы настоящими экспертами по шуточкам

Нет быстрее способа повысить себе настроение, чем начитаться смешных комментариев от других пользователей сети. А уж они не заставят себя ждать: под любым постом или репликой в интернете понапишут такого, что хоть стой, хоть падай. Почитайте только. А в конце статьи вас ждет бонус — любопытная интерпретация поговорки «смотрит как баран на новые ворота».