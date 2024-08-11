Какие низкие стандарты перечислены в ответ. У безработного мужчины - бездельника без детей весьма странно, что нет времени.
15 комментариев, которые придуманы настоящими экспертами по шуточкам
Нет быстрее способа повысить себе настроение, чем начитаться смешных комментариев от других пользователей сети. А уж они не заставят себя ждать: под любым постом или репликой в интернете понапишут такого, что хоть стой, хоть падай. Почитайте только. А в конце статьи вас ждет бонус — любопытная интерпретация поговорки «смотрит как баран на новые ворота».
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Для создания этого материала был использован источник: DenimDef / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: MirVcegda23 / Pikabu
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Ну, завидуют не завидуют, но что идейку именно он подкинул - очевидно.
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Батюшки, а у меня Лисистрата, Саския ван Марина и Марта Мариновна. Переименовать?
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Для создания этого материала был использован источник: bgafk / Pikabu
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Сильнее всего бесят те, кто снимает миллион купюрами по тысяч рублей, "штобыниашыбицца"
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Бонус
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Комментарии
А у меня был когда-то кот Миша. Мое самое любимое мужское имя. Хотела сына так назвать, а муж сказал, что нельзя называть ребенка кошачьим именем.
У меня собакен Марсель, а зову по-разному, очень люблю называть его Маруська🤣И он понимает, отзывается🤣🤣🤣