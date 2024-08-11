15 комментариев, которые придуманы настоящими экспертами по шуточкам

Народное творчество
32 минуты назад

Нет быстрее способа повысить себе настроение, чем начитаться смешных комментариев от других пользователей сети. А уж они не заставят себя ждать: под любым постом или репликой в интернете понапишут такого, что хоть стой, хоть падай. Почитайте только. А в конце статьи вас ждет бонус — любопытная интерпретация поговорки «смотрит как баран на новые ворота».

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Для создания этого материала был использован источник: DenimDef / Pikabu

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F C
2 дня назад

Какие низкие стандарты перечислены в ответ. У безработного мужчины - бездельника без детей весьма странно, что нет времени.

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Для создания этого материала был использован источник: MirVcegda23 / Pikabu

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FräuleinAlichen
3 дня назад

Ну, завидуют не завидуют, но что идейку именно он подкинул - очевидно.

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Марина
3 дня назад

Батюшки, а у меня Лисистрата, Саския ван Марина и Марта Мариновна. Переименовать?

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Для создания этого материала был использован источник: bgafk / Pikabu

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FräuleinAlichen
3 дня назад

Сильнее всего бесят те, кто снимает миллион купюрами по тысяч рублей, "штобыниашыбицца"

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Бонус

А вот и еще несколько статей с комичными комментариями, наслаждайтесь:

Комментарии

Уведомления
Коллега Олега
9 минут назад

А у меня был когда-то кот Миша. Мое самое любимое мужское имя. Хотела сына так назвать, а муж сказал, что нельзя называть ребенка кошачьим именем.

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Катерина Лисичкина
только что

У меня собакен Марсель, а зову по-разному, очень люблю называть его Маруська🤣И он понимает, отзывается🤣🤣🤣

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