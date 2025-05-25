15 нарядов, которые путешествовали от одной киноленты к другой

Часто при подготовке к съемкам костюмеры в первую очередь отправляются на склады киностудий в поисках подходящих нарядов. Лишь после этого решается вопрос о создании новых костюмов. Мы отыскали примеры одинаковых нарядов в различных фильмах и некоторые пересечения действительно впечатляют.