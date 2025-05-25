15 нарядов, которые путешествовали от одной киноленты к другой

Кино
38 минут назад

Часто при подготовке к съемкам костюмеры в первую очередь отправляются на склады киностудий в поисках подходящих нарядов. Лишь после этого решается вопрос о создании новых костюмов. Мы отыскали примеры одинаковых нарядов в различных фильмах и некоторые пересечения действительно впечатляют.

Кофта в полоску — «Маленькая вера» (1988) и «Конец операции „Резидент“» (1986)

Платье — «Собака на сене» (1977) и «Остров погибших кораблей» (1987)

Золотое платье — «Благочестивая Марта» (1980) и «Дон Сезар де Базан» (1989)

Платье в цветочек — «Служебный роман» (1977) и «Ширли-мырли» (1995)

Костюм с рисунком — «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975) и «Летучая мышь» (1979)

Кардиган — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) и «Слово для защиты» (1977)

Синее офисное платье — «Служебный роман» (1977) и «Экипаж» (1979)

Голубое платье — «О бедном гусаре замолвите слово» (1981) и «Барышня-крестьянка» (1995)

Золотое платье — «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979) и «Сказки старого волшебника» (1984)

Мужское пальто — «Джентльмены удачи» (1971) и «Москва слезам не верит» (1979)

Летняя юбка — «Неподдающиеся» (1959) и «Москва слезам не верит» (1979)

Клетчатая рубашка — «Покровские ворота» (1983) и «Любовь и голуби» (1985)

Разноцветное платье — «Любовь и голуби» (1985) и «Где находится нофелет?» (1987)

Женское пальто — «Баламут» (1979) и «Карнавал» (1981)

Голубое платье с воротником — «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979) и «Сказки старого волшебника» (1984)

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