15+ новых спортивных трендов, на которые мы не знаем как реагировать — то ли смеяться, то ли пробовать
Кому-то быстро надоедают пробежки и тренажеры. Обычные занятия кажутся скучными, и тогда в ход идут нестандартные варианты — йога с козами, танцы на каблуках, тренировки, больше похожие на шутку, чем на спорт. Но за внешней нелепостью часто скрывается реальная нагрузка, хорошее настроение и новая мотивация. В этой подборке — самые необычные виды физической активности, которые могут сначала удивить, но и в них есть рациональное зерно.
Козья йога (Goat Yoga)
Козья йога — отличается от обычной тем, что занятия проводятся в компании козочек, которые свободно передвигаются по залу или площадке, могут запрыгивать на людей, выполняющих асаны, и создавать веселую атмосферу. Это сочетание физической активности и терапии с животными способствует снижению стресса и улучшению настроения.
Похожая концепция, где участники выполняют асаны в окружении милых поросят называется поросячьей йогой. Такие занятия особенно популярны на фермах и в сельской местности. Не обошли вниманием и домашних любимцев — занимаются йогой и с собаками (Doga) и с кошками (Cat Yoga). Занятия проходят в присутствии питомцев, которые свободно перемещаются по залу. Это помогает участникам расслабиться и получить удовольствие от общения с животными.
Рейдж-йога (Rage Yoga)
Это практика, сочетающая традиционные йогические позы с криком, руганью, тяжелой музыкой и бунтарским духом. Ее создала Линдси-Мари Истас из Канады — инструктор по йоге, которая устала от ванильного спокойствия обычной практики и захотела формат, где можно быть злым, уставшим, настоящим. Рейдж-йога дает выплеск эмоциям, особенно подавленному гневу. Помогает справляться с тревогой, выгоранием, внутренним давлением. Не случайно идея таких занятий пришла Линдси-Мари в те дни, когда она переживала последствия болезненного разрыва.
Кардио-драмминг (Cardio Drumming)
Эта тренировка сочетает в себе элементы аэробики и игры на барабанах. Кардио-драмминг — это весело, мощно и чертовски энергично, а также эффективно для сжигания калорий и улучшения координации. А главное — это тренировка не только для тела, но и для нервной системы, потому что ты буквально вышвыриваешь напряжение с каждым ударом.
Участники используют барабанные палочки для ударов по фитболам, установленным на ведрах, а занятия проходят под заводную ритмичную музыку.
Болливуд фитнес (Doonya)
Фитнес-программа, вдохновленная болливудскими танцами. Сочетает в себе восточные и западные подходы к фитнесу, предлагая энергичные танцевальные тренировки, которые улучшают выносливость и настроение.
Панк-рок-аэробика (Punk Rock Aerobics)
Кардиотренировка под панк-музыку с элементами аэробики, прыжками, резкими движениями, с танцевальными элементами и легкой «хулиганской» подачей. Панк-рок-аэробику придумали в 2000-х две подруги, которые хотели заниматься спортом без пафоса и бодипозитивно. Изначально они проводили занятия по фитнесу в рок-клубах, нанимая «рок-звезд»-диджеев для музыкального сопровождения. Второе дыхание у любителей панк-рок-аэробики открылось в 2021 году, когда группа Green Day выпустила клип на песню «Here Comes the Shock». Сам ролик — это видеоурок по панк-рок-аэробике, который проводит одна из основоположниц — Хилкен Манчини.
Фехтование на световых мечах (Saberfighting)
Этот вид спорта вдохновлен «Звездными войнами». Тренировка проводится с реалистичными световыми мечами и сочетает в себе такие техники как движения из некоторых видов боевых искусства, фехтования и сценического боя, а также элементы кардио и силовых упражнений, направленных на развитие координации, выносливости и общей физической подготовки. Во Франции дуэли на световых мечах даже признаны официальной спортивной дисциплиной.
Бег босиком (Barefoot Running)
Бег без обуви или в минималистичных, почти «босых» кроссовках создан для тех, кто также как основатели движения считают, что люди рождены, чтобы бегать, а осовремененная спортивная обувь препятствует естественному развитию событий и заставляет нас забыть этот врожденный навык. Возвращение обратно к природе, к тем временам, когда бегуны попирали землю босыми пятками, позволит вернуться к правильной биомеханике.
Фитнес с коляской (Stroller Fitness)
Эта программа ориентирована на молодых мам, которые хотят поддерживать физическую активность, не разлучаясь с ребёнком. Тренировки включают в себя кардио- и силовые упражнения, выполняемые с использованием детской коляски в качестве опоры или утяжелителя. Такие занятия помогают улучшить выносливость, укрепить мышцы и восстановить форму после родов.
Очень близкое направление — строга, йога с коляской (Stroga, Stoller Yoga). Эти занятия — комбинация ходьбы с коляской с младенцем и последующих 20—30-минутных занятий легкой йогой, в которых поставленная на стопперы коляска становится опорой для различных асан.
Прыжки кенгуру или прыжковый фитнес (Kangoo Jump)
Фитнес-программа, в которой все упражнения выполняются в специальных пружинящих ботинках, напоминающих ролики на пружинной платформе. Они создают эффект «прыгающего шага», снижают ударную нагрузку и позволяют делать высокоэнергичную тренировку без вреда для суставов. В тренировку входят ритмичные прыжки, танцевальные связки, аэробные упражнения, упражнения на баланс и координацию.
Велосипедное караоке (Cycle Karaoke)
Групповая фитнес-тренировка, совмещающая спиннинг (езду на стационарных велотренажерах) с караоке. Участники во время занятия поют популярные песни, что делает тренировку более веселой и мотивирующей. Этот тренд основан на том принципе, что пение является хорошим способом проверить находиться ли ваш пульс на оптимальном уровне. Если вы слишком запыхались во время исполнения, нужно немного расслабиться. А если вы можете уверенно подпевать несложной мелодии, то вы недостаточно усердно работаете.
Акваспиннинг (Aqua cycling)
Фитнес-программа на велотренажерах, погруженных в воду, обычно по грудь.
Ты сидишь на специальном водостойком байке, установленном прямо на дне бассейна, и выполняешь упражнения под музыку. Это щадящая нагрузка на суставы — вода гасит удар; из-за сильного сопротивления мышцы работают активнее, чем на суше, а массажный эффект воды снимает напряжение и отеки, помогая восстановить лимфоток.
Рысячья аэробика (Prancercise)
Метод тренировок, основанный на имитации грациозной лошадиной рыси, стал вирусным в 2013 году после публикации видео на YouTube. Люди не могли поверить, что это всерьез. В этом видео Рорбак показывала различные «прыжковые» упражнения от «бега рысью» до «галопирования» с тенью. Рорбак смоделировала свои тренировки, наблюдая за лошадьми, скачущими в поле. Ее веселые комментарии и необычные упражнения сделали ролик хитом, набрав более 10 миллионов просмотров.
Палеофитнес (Primal Movement)
В основе палеофитнеса лежит философская идея возвращения к естественным паттернам движения тела, присущих человеку с рождения, движениях, которые человека выполнял каждый день до вмешательства цивилизации. Это ползание, кувырки, перемещение на четвереньках, перекаты.
Фитнес на шпильках (Stiletto Fitness)
Направление фитнеса, сочетающее элементы танца, стретчинга, аэробики и силовых упражнений, выполняемых в обуви на высоком каблуке. Основная цель занятий — улучшение осанки, развитие координации, укрепление мышц ног и корпуса, а также повышение уверенности в себе.
А вот несколько подборок историй, которые доказывают, что занятия спортом это не только полезно, но иногда и очень смешно: