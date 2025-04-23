15+ новых спортивных трендов, на которые мы не знаем как реагировать — то ли смеяться, то ли пробовать

Эта программа ориентирована на молодых мам, которые хотят поддерживать физическую активность, не разлучаясь с ребёнком. Тренировки включают в себя кардио- и силовые упражнения, выполняемые с использованием детской коляски в качестве опоры или утяжелителя. Такие занятия помогают улучшить выносливость, укрепить мышцы и восстановить форму после родов.​

Очень близкое направление — строга, йога с коляской (Stroga, Stoller Yoga). Эти занятия — комбинация ходьбы с коляской с младенцем и последующих 20—30-минутных занятий легкой йогой, в которых поставленная на стопперы коляска становится опорой для различных асан.