15 официантов рассказали о клиентах, чьи выходки въелись в память, как тату в кожу
Работники сферы обслуживания всегда не против рассказать о том, с какими клиентами им приходилось иметь дело. А уж у официантов историй о чудаковатых, невыносимых и весьма милых гостях найдется с избытком.
- Подрабатывала официанткой в ресторане. У всех сотрудниц были свои столики, за которые они отвечали. И был один мужик, который регулярно приходил, садился за один и тот же столик, заказывал недешевые напитки и еду и оставлял неслабые чаевые. Мы все завидовали девочке, которая его обслуживала, пока однажды он не пришел, сел за столик, заказал блюд на сумму в 3 раза больше, чем обычно, все съел, выпил и... ушел, не заплатив. Больше он не появлялся. А та официантка потом почти месяц работала бесплатно, чтобы покрыть недостачу. © Вероника / ADME
- В 2009 году устроился на лето в спорт-бар официантом — на права хотел заработать. Во вторую смену к нам забрела большая делегация европейцев с симпатичными девушками и переводчицей. Переводчица так кутила, что уже минут через 30 не смогла больше работать и уехала на такси. А поскольку английский более-менее знал только я, их обслуживание на меня и повесили. В общем, в тот вечер эта компашка опрокинула на меня полный поднос напитков, их девушки меня клеили, я успел примирить их после перепалки и песни с ними попеть. А они оставили 4 тысячи чаевых, что было отлично по тем временам, особенно для стажера. Другие официанты и бармены пытались у меня часть денег отжать, но без толку. А я заработал свои 20 тысяч на права и через месяц не вышел на работу. © Spock.jr / Pikabu
- Работаю официанткой и уже 3 года наблюдаю одну и ту же парочку. Вначале я увидела, как парень пригласил девушку на свидание, подарил ей розу, стеснялся и краснел. Периодически они к нам приходили, обслуживала их я. Потом некоторое время спустя вижу знакомые лица — думаю, мест, что ли, больше нет. Опять их я обслуживаю. Смотрю, у нее колечко на безымянном пальце, заметила и у него. Поняла, что поженились. И вот вчера они снова пришли, а она с животиком! Милота-то какая! © Подслушано / Ideer
- Работала в лапшичной у дома. Как-то пришли две девушки, заказали лапшу. Принесли мы им заказ, и я вижу, как одна из них втихаря вырывает волосок с головы и кладет в тарелку. А через пару минут подходит ко мне и заявляет, мол, нашла в еде волос, верните деньги. Я ей говорю, что все видела и деньги мы не вернем. Она зовет менеджера, та выходит, осматривает тарелку и говорит: «Ну волосы светлые, мы все брюнетки, а повара — мужчины с короткими волосами, так что это точно не от нас». Девушка немного краснеет, а менеджер аккуратно вынимает волос из тарелки и продолжает: «А еще вот тут пятнышко краски — того же цвета, как пятно у вас на блузке». Они покраснели до ушей и ушли. А менеджер мне потом сказала, что никакого пятна на волосе она не видела, а вот на блузке заметила и решила использовать в своих интересах. И сработало же! © Franki Napolitano / Quora
- Обслуживал компашку из 16 человек с кучей детей. Думал, шизу словлю с этими шалопаями. Но клиентка за столиком попалась золотая. И прямо спасла меня, вручив это — предварительно распечатанные листы со списком блюд, — и даже сама отметила, кто что будет. 6 лет работаю официантом, а такой заботы еще не встречал. © Rhombro / Reddit
как в анекдоте:
- пирожки с чем?
- с яйцами
- блин, вы б их хоть побрили, что ли, перед готовкой...
«Имя. Варианты блюд на ужин для первого заказа: стейк хибачи, курица хибачи, креветки хибачи, ролл „Калифорния“, ролл хрустящий, острый ролл с раками».
- В кафе, где я работал, мы всегда подавали клиентам стаканчики с водой. Как-то пришли две женщины, сказали, что сейчас к ним присоединится мужчина, и я спросил, налить ли мне ему пока что воды. «Не надо, — говорят, — он пытается бросить пить воду». Я подумал, это шутка такая, и, когда мужчина все-таки пришел, предложил ему стакан воды. И что бы вы думали? Он говорит: «Не надо, я бросаю пить воду!» © horton_hears_a_homie / Reddit
- Работала несколько месяцев официанткой в дорогом ресторане. Пришла семья — вроде со стороны хорошие и порядочные люди. Отправили одного ребенка постарше в детскую комнату, а второй, еще малыш, остался с ними. Они поели на неплохую сумму — думала, и чаевые оставят хорошие. Но вместо этого они сперва перепеленали ребенка за обеденным столом — вонь стояла страшная, кто-то даже из зала вышел. А в конце оставили грязный подгузник прямо на столе. © Подслушано / Ideer
Живу на третьем этаже, соседнее здание ясли-сад. Утром приводят ребятишек и у них начинается веселье. Бегают друг за дружкой на площадке, визжат так громко. Сразу настроение поднимается. Под вечер выводят, что бы родители встретили. Снова сплошное веселье. Так и живём.
- У нас как-то клиентка отправила назад салат с курицей гриль, потому что тот был холодным. Окей, приготовили для нее новую, свежую порцию курицы, чтобы та точно не успела остыть, принесли салат. Но клиентка опять говорит, мол, холодный, и возвращает блюдо. Блин, понимаете, зелень ей показалась холодной! Короче, мы разогрели ей салат в микроволновке, и только тогда она его съела. © Honestnt / Reddit
- Работала официанткой, мужик заказал чай. А в этот день нам как раз привезли новые чайники, тяжелые очень. Принесла я ему чай, наклонилась к столику, чтобы поставить чашку, и пролила ему все прямо на брюки. А он в это время по телефону разговаривал. Ну, думаю, попадет мне сейчас. Всунула ему в руки салфетки, испугалась и убежала. А потом выглянула в зал, а этот чудак ржет. Подошел ко мне и говорит: «Девушка, вам аккуратнее надо быть». Заказал еще тортик и оставил чаевых до фига. © Подслушано / Ideer
- А к нам однажды пришла худенькая тетенька средних лет — ну килограммов 45 от силы, наверное, весила. Заходит и спрашивает, какой у нас самый большой стейк. Я ей говорю: «Рибай есть, где-то 600 граммов будет». Вот его, говорит, принесите. У нас стейки подаются с гарниром на выбор — спросил, какой хочет, а она отказалась от него совсем. Ну приношу ей стейк, она ест. Чуть позже подхожу к столу спросить, как ей блюдо, а она говорит: «Принесите мне еще один стейк». Спрашиваю, все ли в порядке с блюдом, а она такая: «Да-да, все отлично, просто хочу еще стейк». Шеф-повар прямо поверить не мог. Она съела килограмм с лишним мяса и оставила мне хорошие чаевые. © shadowgnome396 / Reddit
- Я когда-то работал в японском ресторане. Однажды клиент спросил, есть ли у нас соевый соус с низким содержанием натрия. Сама просьба-то была вполне обычной, и соус у нас такой был, я принес клиенту бутылку. Только вот он взял и налил себе этот соус в стакан с газировкой! © -eDgAR- / Reddit
- Несколько лет назад я трудился в одной небольшой блинной, там маленькое меню и очень вкусная еда. Заходит мужик и заказывает сладкий блинчик с ванильным мороженым — ну ладно, обычный заказ. А потом он просит добавить к этому блинчику яичницу и петрушкой посыпать. Я аж несколько раз переспросил, уверен ли он, предупредил, что он получит не два отдельных блина (сладкий и несладкий), а все вместе. Говорит, что уверен. Приношу ему с кухни вышеупомянутый блин «Ванильное мороженое с яичницей», и мужик его с аппетитом съедает... © cannotaccessorize / Reddit
- Я подал одной женщине чай со льдом, а она возмутилась, что лед плавает сверху, а не снизу. Ой, извините, мадам, сейчас только изменю законы физики и принесу вам новый коктейль. © frostandtheboughs / Reddit
А некоторые рестораны и кафе так стараются удивить клиента, что рады бы не только законы физики нарушить, но и здравым смыслом пренебречь.
- К нам приходила, как мы ее называли, Женщина-петрушка. Она заказывала только стакан молока и тарелку петрушки. Безо всяких там заправок, просто пустую петрушку. © balljoint / Reddit
- Работаю в дорогом ресторане. Клиенты бывают ну очень разные, но у меня есть основное правило — никогда не выказывать недоумения. Один случай запомнился сильнее всего. Приходит мужчина, долго смотрит в меню и затем озвучивает заказ: «Мне, пожалуйста, стейк, но без стейка». А, кроме стейка, в блюде только грибы, соус и салат. Я в шоке, но удивления не показываю, уточняю и записываю заказ: «Стейк без стейка». Сделали, принесли блюдо. Посетитель остался счастлив: он, оказывается, вегетарианец-сыроед и его впервые хорошо обслужили, а не посмотрели на него как на ненормального. Отказался от скидки за неполное блюдо, заплатил всю сумму, оставил неприлично большие чаевые и передал мне благодарности. © Подслушано / Ideer
Кстати, бывают и настолько крутые официанты, что никаких чаевых не жалко.
Комментарии
Стейк без стейка? Только ради гарнира? Не проще ли было заказать салат, хоть с грибами, хоть без?
И все оставили "неприлично большие чаевые". Официант - самая высокооплачиваемая работа.
Я не так часто бываю в таких заведениях, но так и не понял прикола с чаевыми. За что в принципе? За то что просто хорошо делают свою работу? Так у них зп есть... Почему мне мебельщику например не дают чаевые за крутой шкаф или кухонный гарнитур?