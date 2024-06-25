15 официантов рассказали о клиентах, чьи выходки въелись в память, как тату в кожу

Я не так часто бываю в таких заведениях, но так и не понял прикола с чаевыми. За что в принципе? За то что просто хорошо делают свою работу? Так у них зп есть... Почему мне мебельщику например не дают чаевые за крутой шкаф или кухонный гарнитур?