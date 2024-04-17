17 женщин рассказали о ситуациях, каждую из которых можно бы начать фразой «Ой, как неловко-то вышло, девочки...»

Как грамотно ИИ подобрал чуваку кеды - точно в цвет листьев в букете.
А вот брУки толково построить оно еще не умеет)
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Всякие нелепые оплошности и неловкие ситуации вроде отправленной не тому человеку СМС или неуместного подарка случались, пожалуй, с каждым. Женщины из этой подборки рассказали о том, чем для них обернулись подобные случаи и как они разобрались с ними.
Как грамотно ИИ подобрал чуваку кеды - точно в цвет листьев в букете.
А вот брУки толково построить оно еще не умеет)
На автопилоте мы часто начинаем делать привычные действия. Люди, которые переработали, рассказали, к каким курьезным происшествиям приводит порой профдеформация.