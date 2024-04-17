17 женщин рассказали о ситуациях, каждую из которых можно бы начать фразой «Ой, как неловко-то вышло, девочки...»

Народное творчество
51 минута назад

Всякие нелепые оплошности и неловкие ситуации вроде отправленной не тому человеку СМС или неуместного подарка случались, пожалуй, с каждым. Женщины из этой подборки рассказали о том, чем для них обернулись подобные случаи и как они разобрались с ними.

  • У нас в городском лесу зимой устраивают покатушки с горок. Мы с одногруппницами пошли как-то раз, накатались, уже темнеет, и видим: в сугробе кто-то в комбинезоне копошится на четвереньках, мы чуть ли не в один голос: «О-о-ой, какая милая собачка в комбинезончике». И тут девушка, которая стояла рядом, сразу после этих слов подходит и поднимает «собачку», а это оказывается ребенок лет трех. Было смешно и стыдно. © jey.fom / Pikabu
  • Как-то моя знакомая, видимо, одевалась наспех и случайно заметила колготки, волочащиеся за ней из джинсов. Но не растерялась и сказала: «Я, конечно, знала, что за мной тянется определенная слава, но рассчитывала несколько на другое». © Анастасия / ADME
  • Сидели как-то в кафешке, ели и стал мне пояс юбки стал давить. Я его незаметненько так расстегнула. А когда пошли танцевать, я, конечно же, забыла, что расстегнула юбку. И она посреди танцпола эффектно так с меня соскользнула. © Сандра / ADME
  • Устроилась на новую работу. И заметила, что одна из подчиненных ходит с приличным таким животиком. И я ее спросила: «А когда тебе в декрет?» Чисто из рабочих соображений спросила, животик-то уже очень заметный, того гляди, придется искать замену... Оказалось, что она уже родила, полтора года ребенку. Было ужасно стыдно и неудобно. Хорошо еще, что девчонка оказалась с чувством юмора и нормально приняла мои извинения. © Guatunn / Pikabu
  • Я училась в 7-м классе, когда у меня начались месячные... Я понятия не имела, что с этим делать. И вот в школе, когда я сдавала работу и повернулась спиной, подруга заметила это и сказала мне. А все остальные проводили меня недоумевающими взглядами. Я подняла руку, чтобы отпроситься к медсестре, но на этом дело не закончилось. Стоило мне выйти в коридор, чтобы пойти в медкабинет, как раздался звонок, и ученики в ту же минуту рванули из своих классов и все увидели мои красные штаны. © fuzzyduck300 / Reddit
  • В 2003 году работала я на предприятии помощником директора. И в тоже время я собиралась замуж и написала СМС своему жениху Диме, который жил в другом городе: «Люблю тебя очень, давно не видела, скучаю». Вот только по ошибке отправила сообщение не Диме, а своему директору. Директор был человек хороший, но так гулял, что мог целую неделю не появляться на работе. А тут вдруг вломился в офис с цветами. Лишь тогда я осознала свою оплошность. Чтобы как-то разрулить ситуацию, я объяснила ему все, как есть. Было очень неловко, но директор все понял и пошел кутить дальше. А про этот случай больше не вспоминали.
Руконожка Ай-Ай
20 часов назад

Как грамотно ИИ подобрал чуваку кеды - точно в цвет листьев в букете.
А вот брУки толково построить оно еще не умеет)

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  • Были с мужем на отдыхе за границей. Я не удержалась и решила пойти пошопиться в последний день отдыха. Прямо со входа вижу милую кофточку, ускоряю шаг к ней, но не замечаю идеально вымытое стекло. Бам! И я уже лежу на полу. Хорошо, что рядом дежурили медики, которые быстро остановили мне кровь из носа. Самое смешное то, что я вернулась к магазину, а меня встретил менеджер и даже небольшую скидку на кофточку сделал. Хоть где-то моя неуклюжесть пригодилась. © Не все поймут / VK
  • Время к обеду, но я сплю еще, и в это время слышу требовательные звонки в дверь. Знаю, что мама утром в магазин собиралась, ну, думаю, пришла, а ключи где-то в сумке под покупками завалились. Пока проснулась, нашарила тапки, бреду с полузакрытыми глазами в трусах и майке, а звонки все это время не прекращаются. Уже раздражение к маме чувствую. Распахиваю дверь, поворачиваюсь спиной, делаю несколько шагов в комнату и услышав, какая сзади тишина, со словами «Чего не заходишь?» разворачиваюсь обратно к двери и... вижу трех незнакомых людей в верхней одежде. А те мне с еле сдерживаемым смехом говорят: «Перепись населения. Вы еще не проходили?» © Tati Kolye
  • Один парень порядком раздражал меня и, когда он хотел узнать мой номер, я назвала ему неправильный. А этот хитрец тут же позвонил мне, чтобы проверить, что это мой настоящий номер. © Mmmurl / Reddit
  • Как-то раз на дне рождения подруги я познакомилась с парнем. Он был приятной внешности, весельчак. Мне было тогда 25 лет, а он вроде был моего возраста. С ним было так легко общаться и шутить на разные темы. Я сразу перешла на «ты». После празднования всей толпой из ресторана двинули пешком домой. Он вызвался меня провожать. Идем, болтаем о том, о сем. Я спрашиваю, откуда он такой взялся. А парень мне отвечает, что приехал к сестре именинницы и что он работает переводчиком у высокопоставленного лица. Ну, думаю, врет парниша. Говорю: «Ага, это каким макаром такого молодого пацана, как ты, и на такое место назначили?» А он со смехом отвечает: «Мне 50 лет через несколько дней стукнет». И паспорт показал. Мне стало так неловко: он мне в отцы годился, а я с ним общалась, как с пацаном... © Надя / ADME
  • Когда мне было 13, дедушка взял меня с собой в магазин покупать одежду, и я сказала ему, что мне нужен лифчик. После чего он тут же в панике начал названивать моей бабушке, крича «Eй нужен бюстгальтер!» И я услышала на другом конце провода свою бабушку: «Ну, возьми ей один!» Он еще помялся, неохотно согласился, что да, это выход и передал все хлопоты обо мне продавщице. © ktpryde / Reddit
  • Шла первая неделя, как я поступила в колледж. Я мылась в душе, и тут сработала пожарная сигнализация. В тот же миг к нам влетел мужчина из пожарной безопасности и приказал немедленно покинуть помещение. Я едва успела прикрыться полотенцем. В общежитии тушили пожар и наводили порядок в течение 2-х часов. Оказалось, что его причиной стало то, что кто-то разогревал еду в микроволновой печи, не снимая фольгу. А у меня еще даже не появилось тогда друзей, так что пойти было не к кому. Так и пришлось стоять в одном полотенце на улице все это время. © Whacking_Material / Reddit
  • Наш директор, Вадим Дмитриевич, обычно уходит в 6 вечера, а мы работаем до семи. Где-то в 19:10 мы с коллегой собирались домой и зашла речь о том, кого мы считаем мужчиной своей мечты. Я и говорю: «Вот директор наш — очень красивый мужчина, не знаю, какой характер у него, но внешность крутая, хотела бы себе такого!» — и тут слышу «кхе-кхе» за спиной. Да, там стоял Вадим Дмитриевич, который как раз в этот день задержался на работе. © Палата № 6 / VK
  • Стоим с сыном на остановке, рядом аптечный киоск. Сын рассматривает всякие коробочки на витрине за стеклом и вдруг выдает: «О, мамочка, купи себе тампакс. Он делает женщину прекрасной». © Елена Милованова
  • Это случилось еще в школе, в 7-м классе. После уроков ждем математический кружок, и ко мне впервые подкатили 2 нормальных парня. Ой, как приятно! Начинаем флиртовать, шутить, у кого что в рюкзаках и сумках. И речь заходит о том, что у девушек в сумках можно найти все, что угодно. Я отдаю свою сумку на инспекцию, совершенно забыв, что у меня лежит среди конфет, тетрадок и косметики... Короче, в какой-то момент они достали 2 вонючих огромных черных влажных носка — из тех что вставляют в резиновые сапоги для тепла. А это был ноябрь, шел сильный дождь, сапоги протекли, я их вытащила из резиновых сапог и сунула в сумку, чтобы потом просушить, да и забыла. Больше они ко мне не подкатывали. © zabrodius / Pikabu
  • Как-то раз после тренировки лифчик было лень надевать, я его сунула в карман. И вот еду я домой, подходит кондуктор и говорит как обычно: «Что у вас за проезд? Проездные предъявляем». Я достаю проездной, а за корочку зацепился лифчик, так и достала. Ну, хоть красивый был, кружевной. © DonnaBella / Pikabu
  • Я — мама 4-месячной малышки. Стою в супермаркете, выбираю кашку для ребенка, внимательно читаю состав. И вдруг слышу детский плач. На автомате начинаю катать туда-сюда тележку, продолжая читать состав. Еще и успокаиваю, напевая колыбельную. Мимо проходит мужчина и, обращаясь ко мне, выдает что-то вроде: «Красивая какая. Сколько месяцев?» Я отвечаю: «Нам уже 4-й месяц пошел». И тут тот повторяет, отчеканивая каждое слово: «Я говорю, картошку хорошую взяли. Сколько стоит?» Мне аж неловко стало, оказалось, что я тележку с картошкой стала убаюкивать. © Не все поймут / VK

На автопилоте мы часто начинаем делать привычные действия. Люди, которые переработали, рассказали, к каким курьезным происшествиям приводит порой профдеформация.

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