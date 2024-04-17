17 женщин рассказали о ситуациях, каждую из которых можно бы начать фразой «Ой, как неловко-то вышло, девочки...»

Всякие нелепые оплошности и неловкие ситуации вроде отправленной не тому человеку СМС или неуместного подарка случались, пожалуй, с каждым. Женщины из этой подборки рассказали о том, чем для них обернулись подобные случаи и как они разобрались с ними.