15+ случаев, когда дикие животные решили навестить людей

Ты можешь закрыть дверь, но природа все равно найдет способ заглянуть в гости. Иногда дикие животные появляются прямо у порога, будто давно здесь живут. Эти незваные соседи решили, что им пора познакомиться поближе — без стука, приглашения и предупреждения!

«Мы остановились в домике на выходных. Проснулись, а тут вот он»

«Эти дикие ослы часто тусуются в моем районе»

«Это где? У меня есть время зависнуть с ними» © LovingNaples / Reddit

«Обнаружил восемь оленей снаружи моего дома»

«Кореш из моего района»

«Неожиданные гости у моего черного хода»

«Вот что я вижу, когда открываю дверь»

«Они любят стоять у двери и кричать на меня»

«Теперь твой дом защищен от курьеров, пытающихся доставить посылки» © DivisionZer0 / Reddit

«Белочка на столе с угощениями»

«Слон пытается взять немного риса»

«Этот сурок подошел ко мне очень близко»

«Успел сделать эти классные фотки. Белка, видимо, рылась в чьем-то мусоре и вот что нашла»

«Фоточка моего друга-белочки»

«Живем у леса и ручья, лягушки повсюду. Сегодня в жару этот здоровяк забрался в гараж»

«Бро выглядит любопытным как никогда» © swimmersonly12345678 / Reddit

«Я уже несколько раз видел этих двоих вместе у себя во дворе. Это нормально? Лисы ведь вроде одиночки?»

«На мой балкон приземлился ястреб»

«Это сурок съедает все мои листья батата»

«Пара лис оказалась в моем саду — и, кажется, они меня заметили»

«Кажется, у них был приватный разговор» © Drkitvulpes-borea836 / Reddit