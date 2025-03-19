Из-за отражения сначала показалось, что это обычной двор среди многоэтажек, вот тут я прифигела) Среди частных домов не так эффектно
15+ случаев, когда дикие животные решили навестить людей
Животные
1 час назад
Ты можешь закрыть дверь, но природа все равно найдет способ заглянуть в гости. Иногда дикие животные появляются прямо у порога, будто давно здесь живут. Эти незваные соседи решили, что им пора познакомиться поближе — без стука, приглашения и предупреждения!
«Мы остановились в домике на выходных. Проснулись, а тут вот он»
«Эти дикие ослы часто тусуются в моем районе»
- «Это где? У меня есть время зависнуть с ними» © LovingNaples / Reddit
«Обнаружил восемь оленей снаружи моего дома»
«Кореш из моего района»
«Неожиданные гости у моего черного хода»
- «Какие же они милые» © Suspicious_girl777 / Reddit
«Вот что я вижу, когда открываю дверь»
«Они любят стоять у двери и кричать на меня»
- «Теперь твой дом защищен от курьеров, пытающихся доставить посылки» © DivisionZer0 / Reddit
«Белочка на столе с угощениями»
«Слон пытается взять немного риса»
- «Выглядит как комедийная зарисовка» © Unknown author / Reddit
«Этот сурок подошел ко мне очень близко»
«Успел сделать эти классные фотки. Белка, видимо, рылась в чьем-то мусоре и вот что нашла»
«Фоточка моего друга-белочки»
«Живем у леса и ручья, лягушки повсюду. Сегодня в жару этот здоровяк забрался в гараж»
- «Бро выглядит любопытным как никогда» © swimmersonly12345678 / Reddit
«Я уже несколько раз видел этих двоих вместе у себя во дворе. Это нормально? Лисы ведь вроде одиночки?»
«На мой балкон приземлился ястреб»
«Это сурок съедает все мои листья батата»
«Пара лис оказалась в моем саду — и, кажется, они меня заметили»
- «Кажется, у них был приватный разговор» © Drkitvulpes-borea836 / Reddit
Дикая природа умеет удивлять, особенно когда она появляется прямо у тебя дома. Будь то любопытный лис, смелый енот или внезапно заглянувший олень — такие встречи точно запомнятся надолго. А если хотите узнать, какие животные научились получать выгоду от общения с человеком, загляните в эту статью!
Фото на превью ac1539 / Reddit
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