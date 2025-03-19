15+ случаев, когда дикие животные решили навестить людей

Животные
1 час назад

Ты можешь закрыть дверь, но природа все равно найдет способ заглянуть в гости. Иногда дикие животные появляются прямо у порога, будто давно здесь живут. Эти незваные соседи решили, что им пора познакомиться поближе — без стука, приглашения и предупреждения!

«Мы остановились в домике на выходных. Проснулись, а тут вот он»

«Эти дикие ослы часто тусуются в моем районе»

«Обнаружил восемь оленей снаружи моего дома»

O_о
16 часов назад

Из-за отражения сначала показалось, что это обычной двор среди многоэтажек, вот тут я прифигела) Среди частных домов не так эффектно

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«Кореш из моего района»

«Неожиданные гости у моего черного хода»

«Вот что я вижу, когда открываю дверь»

«Они любят стоять у двери и кричать на меня»

  • «Теперь твой дом защищен от курьеров, пытающихся доставить посылки» © DivisionZer0 / Reddit

«Белочка на столе с угощениями»

«Слон пытается взять немного риса»

«Этот сурок подошел ко мне очень близко»

«Успел сделать эти классные фотки. Белка, видимо, рылась в чьем-то мусоре и вот что нашла»

«Фоточка моего друга-белочки»

«Живем у леса и ручья, лягушки повсюду. Сегодня в жару этот здоровяк забрался в гараж»

«Я уже несколько раз видел этих двоих вместе у себя во дворе. Это нормально? Лисы ведь вроде одиночки?»

«На мой балкон приземлился ястреб»

«Это сурок съедает все мои листья батата»

«Пара лис оказалась в моем саду — и, кажется, они меня заметили»

Дикая природа умеет удивлять, особенно когда она появляется прямо у тебя дома. Будь то любопытный лис, смелый енот или внезапно заглянувший олень — такие встречи точно запомнятся надолго. А если хотите узнать, какие животные научились получать выгоду от общения с человеком, загляните в эту статью!

Фото на превью ac1539 / Reddit

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