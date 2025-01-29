15+ случаев, когда дизайнеры постарались на славу, но не там, где надо
Мечтать о стильной и уютной квартире, где каждый уголок продуман до мелочей, — это вполне естественно. Но реализация таких желаний часто обходится в круглую сумму, а найти действительно талантливого дизайнера бывает непросто. В погоне за подобной "картинкой из журнала" у некоторых людей нередко получается нечто совершенно неожиданное и комичное.
"Увидела туалет со стеклянными стенами"
- Это еще цветочки! Вы присмотритесь к двери. Там стоит замок, который открывается снаружи. © Goobersrocketcontest / Reddit
"Только посмотрите на этот кондиционер. Я смеюсь уже минут 10. Не знаю, это для экономии места или чтобы было больше мороки с его включением"
"Неужели моя сделанная из перфорированной панели полка для туалетной бумаги странная? Моя мама так сильно над ней ухахатывалась"
Не понял , а где разнообразие выбора туалетной бумаги ,утром розовую , днём синенькую , ещё по ароматизаторам сделать разбивку
"Зеркало в ванной. Мой рост 158 см, никакой подставки для ног нет"
О вкусах не спорят, но порой бывает перебор
- Работаю плиточником. Приезжаю к женщине, чтобы оценить масштаб работы, и офигеваю. Вся квартира розовая... вся! Дверь, стены, потолок, мебель. Аж глаза режет. Женщина говорит: «Хочу в туалете синюю плитку». Спрашиваю, чем розовая не угодила. И тут эта Барби выдает: «Вы что? У меня внук родился недавно. Мне дизайнер сказала, что для мальчика нужна комната в синих тонах. Для начала пусть это будет туалет». Спорить я с ней не стал, ведь у всех разные причуды. Кстати, плитку она выбрала ярко-синюю. Надолго запомню это чудо дизайнерской мысли.
«Мне кажется, что это не самый лучший дизайн для журнального столика, куда приходится класть вещи в темноте перед сном»
«Понятия не имею, как выключать этот потолочный вентилятор»
«Я еще никогда не спотыкался по пути на кухню»
Так это ж специально! Пошел жрать в ночи, споткнулся, упал, все услышали и не дали нарушить диету
- Когда одновременно переворачиваешь блины и работаешь диджеем. © TruckinApe / Reddit
«Потратил пять минут, чтобы понять, как включить воду. Оказывается, нужно было повернуть золотой носик»
Креативное решение. Главное мужика не надо звать, когда надо сменить прокладку если кран "потечёт".
«Выключатель пожарной сигнализации находится прямо рядом с выключателями света в ванной комнате. Угадайте, как я об этом узнал»
Ох уж эта дизайнерская бытовая техника
- Плита моей мамы со стеклянной поверхностью. На ней есть сенсорные кнопки управления. Так вот, если что-то выливается или выкипает, то попадает на эти кнопки и выключить плиту уже невозможно. © macguffing / Reddit
«Искал себе квартиру и наткнулся на эту „ванную“. Уж не знаю, кто ее проектировал»
«У меня не получилось сходить в туалет стоя»
Тот момент, когда площадь не позволяет, но очень хочется все и сразу
- В последней квартире моего отца ванная комната была в виде длинного коридора. Унитаз и раковина были в конце коридора. Но чтобы добраться до них, нужно было пройти через душевую, в которой не было ни занавесок, ни стекла. © Dense_Comfortable_50 / Reddit
Так выглядит балкон для лыж или цветочного горшка
- И ведь застеклен как-то. © mkpp / Pikabu
«Снял квартиру. А тут лестница, у которой каждая ступенька разной высоты, ширины и глубины»
Хочешь поесть? Выйди из кухни. Хочешь на кухню? Закрой холодильник
- Как-то искал себе квартиру в аренду. До сих пор помню ту маленькую кухню с неудачно расположенным холодильником. Чтобы его открыть полностью, нужно было полностью выйти из кухни. Но в этом случае я оказался полностью зажатым дверцей. Возможно, что если перевесить дверь, то получилось бы как-то втиснуться, но как-то не очень хотелось. Решил отказаться от такого варианта. © NeverMyCakeDay / Reddit
«Каждый раз, когда я мою посуду, то случайно выключаю и включаю свет»
«Кто вообще проектировал этот дом»
Создать уютный и современный интерьер — задача не из легких, но вполне выполнимая, если подойти к ней с душой и тщательной подготовкой. Однако нередки случаи, когда горе-дизайнеры чихать хотели на красоту с удобством.