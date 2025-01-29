15+ случаев, когда дизайнеры постарались на славу, но не там, где надо

1 день назад

1 день назад

Мечтать о стильной и уютной квартире, где каждый уголок продуман до мелочей, — это вполне естественно. Но реализация таких желаний часто обходится в круглую сумму, а найти действительно талантливого дизайнера бывает непросто. В погоне за подобной "картинкой из журнала" у некоторых людей нередко получается нечто совершенно неожиданное и комичное.

"Увидела туалет со стеклянными стенами"

Это еще цветочки! Вы присмотритесь к двери. Там стоит замок, который открывается снаружи. © Goobersrocketcontest / Reddit

"Только посмотрите на этот кондиционер. Я смеюсь уже минут 10. Не знаю, это для экономии места или чтобы было больше мороки с его включением"

"Неужели моя сделанная из перфорированной панели полка для туалетной бумаги странная? Моя мама так сильно над ней ухахатывалась"

"Зеркало в ванной. Мой рост 158 см, никакой подставки для ног нет"

О вкусах не спорят, но порой бывает перебор

Работаю плиточником. Приезжаю к женщине, чтобы оценить масштаб работы, и офигеваю. Вся квартира розовая... вся! Дверь, стены, потолок, мебель. Аж глаза режет. Женщина говорит: «Хочу в туалете синюю плитку». Спрашиваю, чем розовая не угодила. И тут эта Барби выдает: «Вы что? У меня внук родился недавно. Мне дизайнер сказала, что для мальчика нужна комната в синих тонах. Для начала пусть это будет туалет». Спорить я с ней не стал, ведь у всех разные причуды. Кстати, плитку она выбрала ярко-синюю. Надолго запомню это чудо дизайнерской мысли.

«Мне кажется, что это не самый лучший дизайн для журнального столика, куда приходится класть вещи в темноте перед сном»

«Понятия не имею, как выключать этот потолочный вентилятор»

«Я еще никогда не спотыкался по пути на кухню»

Когда одновременно переворачиваешь блины и работаешь диджеем. © TruckinApe / Reddit

«Потратил пять минут, чтобы понять, как включить воду. Оказывается, нужно было повернуть золотой носик»

«Выключатель пожарной сигнализации находится прямо рядом с выключателями света в ванной комнате. Угадайте, как я об этом узнал»

Ох уж эта дизайнерская бытовая техника

Плита моей мамы со стеклянной поверхностью. На ней есть сенсорные кнопки управления. Так вот, если что-то выливается или выкипает, то попадает на эти кнопки и выключить плиту уже невозможно. © macguffing / Reddit

«Искал себе квартиру и наткнулся на эту „ванную“. Уж не знаю, кто ее проектировал»

«У меня не получилось сходить в туалет стоя»

Тот момент, когда площадь не позволяет, но очень хочется все и сразу

В последней квартире моего отца ванная комната была в виде длинного коридора. Унитаз и раковина были в конце коридора. Но чтобы добраться до них, нужно было пройти через душевую, в которой не было ни занавесок, ни стекла. © Dense_Comfortable_50 / Reddit

Так выглядит балкон для лыж или цветочного горшка

И ведь застеклен как-то. © mkpp / Pikabu

«Снял квартиру. А тут лестница, у которой каждая ступенька разной высоты, ширины и глубины»

Хочешь поесть? Выйди из кухни. Хочешь на кухню? Закрой холодильник

Как-то искал себе квартиру в аренду. До сих пор помню ту маленькую кухню с неудачно расположенным холодильником. Чтобы его открыть полностью, нужно было полностью выйти из кухни. Но в этом случае я оказался полностью зажатым дверцей. Возможно, что если перевесить дверь, то получилось бы как-то втиснуться, но как-то не очень хотелось. Решил отказаться от такого варианта. © NeverMyCakeDay / Reddit

«Каждый раз, когда я мою посуду, то случайно выключаю и включаю свет»

«Кто вообще проектировал этот дом»