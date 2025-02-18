15+ случаев, когда люди оказались в ситуации, которую нарочно не придумаешь
Иногда кажется, что жизнь играет против нас, подкидывая испытания одно за другим. А некоторые словно магнитом притягивают к себе абсурдные неудачи. Героев нашей подборки судьба явно решила «закалить» каким-то особым способом.
Когда коллега попросит вас подержать его пиццу с ананасами, а вы берете и переворачиваете коробку
«Ну почему? Почему это случилось со мной?!»
«Только что закончил смену, уже поздно, и все, что я хочу сделать, это прилечь. Что могло пойти не так?»
«Ограбление в самом разгаре, пришлите группу поддержки!»
«Моя сестра (слева): «Ты сможешь пробежать полумарафон со мной! Поверь мне, это не так уж и сложно»
«Мне пришлось срубить дерево у себя во дворе, и теперь я чувствую себя виноватым»
«Тут коллега решил, что это дезинфицирующее средство, и измазал все маслом»
«Я собирался подарить вот такую штуку своей девушке в знак того, что наша любовь никогда не умрет. А она меня бросила. Как иронично»
Ничего страшного. Эти розы не завянут, можно задарить новой девушке 8)
«Они заламинировали комара прямо в мое удостоверение»
Потом через 60 миллионов лет этого комара с удостоверением найдут, извлекут из него ДНК людей и построят Парк Плейстоценового периода, где забавные людишки в уютных вольерах будут радовать посетителей.
«После стирки оставляю в корзине лишние носки, пока они, в конце концов, не найдут себе пару. Вот только некоторые из них, похоже, потеряли свою вторую половинку навсегда»
«Я не пользовался своей машиной пару недель и нашел ее в таком состоянии»
Ты оставил её в сыром подвале старого зАмка? Не представляю, как такое могло случиться всего за пару недель простоя.
И тут вдруг сэндвич «лопнул»
«Решил приготовить ужин на праздники у себя дома. Но когда открыл верхний шкаф, он начал зловеще скрипеть. Так что теперь у меня нет посуды. Вот так отпраздновал!»
У знакомых была подобная ситуация аккурат 31 декабря. Упал только один шкаф с сушкой для посуды
«Проснулся в 4:30 утра от какого-то шума и обнаружил, что кошки перерыли весь шкафчик на кухне»
«Как я надеваю перчатки: когда я один (слева), и когда на меня все смотрят (справа)»
«Приготовила ужин своему мужу. Он как раз пришел домой с работы, и увидел это»
Ну славный квест! Сьешь без рук ! И супружескую жизнь оживляет новыми словами !!!
«Запер своего кота в ванной, пока готовил еду, потому что он меня раздражал. Его мстя была ужасна»
Согласитесь, каким бы ни был ваш день, теперь он кажется не таким уж и ужасным. А если нет, то посмотрите еще и эти подборки:
Комментарии
зачем хранить столько одиноких носков? можно же подобрать пару и носить ее как толерантный экоответственный человек