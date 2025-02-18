15+ случаев, когда люди оказались в ситуации, которую нарочно не придумаешь

Иногда кажется, что жизнь играет против нас, подкидывая испытания одно за другим. А некоторые словно магнитом притягивают к себе абсурдные неудачи. Героев нашей подборки судьба явно решила «закалить» каким-то особым способом.

Когда коллега попросит вас подержать его пиццу с ананасами, а вы берете и переворачиваете коробку

«Ну почему? Почему это случилось со мной?!»

«Только что закончил смену, уже поздно, и все, что я хочу сделать, это прилечь. Что могло пойти не так?»

«Ограбление в самом разгаре, пришлите группу поддержки!»

«Моя сестра (слева): «Ты сможешь пробежать полумарафон со мной! Поверь мне, это не так уж и сложно»

«Мне пришлось срубить дерево у себя во дворе, и теперь я чувствую себя виноватым»

«Тут коллега решил, что это дезинфицирующее средство, и измазал все маслом»

«Я собирался подарить вот такую штуку своей девушке в знак того, что наша любовь никогда не умрет. А она меня бросила. Как иронично»

«Они заламинировали комара прямо в мое удостоверение»

© Bitter-Gur-4613 / Reddit Tri-Anon 2 часа назад Потом через 60 миллионов лет этого комара с удостоверением найдут, извлекут из него ДНК людей и построят Парк Плейстоценового периода, где забавные людишки в уютных вольерах будут радовать посетителей. - - Ответить

«После стирки оставляю в корзине лишние носки, пока они, в конце концов, не найдут себе пару. Вот только некоторые из них, похоже, потеряли свою вторую половинку навсегда»

«Я не пользовался своей машиной пару недель и нашел ее в таком состоянии»

И тут вдруг сэндвич «лопнул»

«Решил приготовить ужин на праздники у себя дома. Но когда открыл верхний шкаф, он начал зловеще скрипеть. Так что теперь у меня нет посуды. Вот так отпраздновал!»

«Проснулся в 4:30 утра от какого-то шума и обнаружил, что кошки перерыли весь шкафчик на кухне»

«Как я надеваю перчатки: когда я один (слева), и когда на меня все смотрят (справа)»

«Приготовила ужин своему мужу. Он как раз пришел домой с работы, и увидел это»