15 случаев, когда отель смог впечатлить постояльцев не хуже местных красот
Люди приезжают в отель по разным причинам: у кого-то отпуск, у кого-то командировка или вообще непредвиденная ситуация. Но всех героев нашей статьи объединяет одно: они столкнулись с любопытными, непонятными или просто вызывающими вопросы деталями в гостиницах.
"Я задолго до поездки забронировала отель, но, когда мы приехали, нам сказали, что свободных номеров нет. Ну и вот как они выкрутились. Нам дали диван-кровать в конференц-зале"
"В отеле, где я остановился с мамой, душ виден на всю комнату"
Стекло достаточно высоко заматированно. Странновато, но, если мама не двухметровая баскетболистка, то с этим можно жить.
"Не думали, что в нашем номере есть такое. Оказалось, что это не ящики. А дверки, там и холодильник есть"
"Ванная комната в этом отеле больше похожа на ванну, чем на комнату"
«В моем гостиничном номере на стене висела карта города, в котором я был»
А, классная тема. Лежишь после длинного дня, ножки аытянул, и лазерной указочкой "ползаешь" по улицам, где буквально пару часов назад побывал... Гугл карты не то, там ты не постигнешь масштаба пешей прогулки...
"В моем отеле возле лифтов есть дисплей, показывающий текущую погоду"
"Солнечно. Облачно. Дождь. Снег. Ветрено."
"Маленькая табличка под кроватью в моем гостиничном номере, которая дает понять, что там тоже убрано"
Да-съ, мы убрамше паче и здѣсь такоже!
(Как долго там может находиться эта бумажка?)
«Согласно плану эвакуации, при пожаре в гостиничном номере я должен разбить молотком этот стеклянный ящик и с помощью ключей попасть в номер моего соседа»
А что такого интересного в номере соседа? Пожарная лестница? Бесплатный бар? Проходной двор?
"В моем номере среди туалетных принадлежностей была резиновая уточка"
"В этом отеле можно взять напрокат зонтики"
Просто вход в отель
"Отель дал мне номер, который находится на стадии строительства"
"В отеле, где я остановился, живут ящерицы, которые бродят по территории и плавают в бассейне"
"В моем номере есть холодильник, посудомоечная машина, плита, микроволновая печь, основная посуда и столовое серебро"
"У меня в номере есть качельки"
А вот еще подборка диковинных деталей из различных отелей, которыми люди не могли не поделиться.