15 случаев, когда отель смог впечатлить постояльцев не хуже местных красот

Люди приезжают в отель по разным причинам: у кого-то отпуск, у кого-то командировка или вообще непредвиденная ситуация. Но всех героев нашей статьи объединяет одно: они столкнулись с любопытными, непонятными или просто вызывающими вопросы деталями в гостиницах.

"Я задолго до поездки забронировала отель, но, когда мы приехали, нам сказали, что свободных номеров нет. Ну и вот как они выкрутились. Нам дали диван-кровать в конференц-зале"

"В отеле, где я остановился с мамой, душ виден на всю комнату"

"Не думали, что в нашем номере есть такое. Оказалось, что это не ящики. А дверки, там и холодильник есть"

"Ванная комната в этом отеле больше похожа на ванну, чем на комнату"

«В моем гостиничном номере на стене висела карта города, в котором я был»

© PiggyPepper / Reddit Кошачья прислуга 2 дня назад А, классная тема. Лежишь после длинного дня, ножки аытянул, и лазерной указочкой "ползаешь" по улицам, где буквально пару часов назад побывал... Гугл карты не то, там ты не постигнешь масштаба пешей прогулки... - - Ответить

"В моем отеле возле лифтов есть дисплей, показывающий текущую погоду"

"Солнечно. Облачно. Дождь. Снег. Ветрено."

"Маленькая табличка под кроватью в моем гостиничном номере, которая дает понять, что там тоже убрано"



«Согласно плану эвакуации, при пожаре в гостиничном номере я должен разбить молотком этот стеклянный ящик и с помощью ключей попасть в номер моего соседа»

"В моем номере среди туалетных принадлежностей была резиновая уточка"

"В этом отеле можно взять напрокат зонтики"

Просто вход в отель

"Отель дал мне номер, который находится на стадии строительства"

"В отеле, где я остановился, живут ящерицы, которые бродят по территории и плавают в бассейне"



"В моем номере есть холодильник, посудомоечная машина, плита, микроволновая печь, основная посуда и столовое серебро"

"У меня в номере есть качельки"