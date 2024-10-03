18 человек, которые теперь знают, что в отеле можно не только отдохнуть, но найти там нечто неожиданное

Люди заселяются в отель по разным причинам: кто-то приехал в отпуск, а кто-то в командировку. Но всех героев нашей статьи объединяет одно: они столкнулись со странными, любопытными или просто вызывающими вопросы деталями в своих гостиничных номерах.

В этом отеле пол в духе фильма «Миссия невыполнима»

Смех смехом, но так специально делают, чтобы гости не бесцельно слонялись по коридору, а просто шли быстрее туда, куда им надо. Ведь так-то пол кажется неровным. © Drone314 / Reddit

«Интерфейс микроволновки в моем отеле в Южной Дакоте почему-то на французском языке»

«В моем отеле есть багажный робот!»

«Балкон моего гостиничного номера оказался неожиданно большим»

«В отеле, где я остановился, живет сокол по кличке Вито, который отпугивает чаек»

«В моем отеле в Риме есть подсказка, когда лучше всего завтракать»

«С 7.00 до 8.30 — очередь на завтрак небольшая. С 9.30 — 10.30 — умеренная. С 8.30 — 9.30 — большая».

«Я нашел яйца, спрятанные в обогревателе в моем гостиничном номере»

«В моем отеле есть зона отдыха, в которую невозможно попасть»

«В моем номере висит картина, у которой есть петли с левой стороны»

«В моем отеле есть крошечная дверь с надписью „Джон Малкович“»

«В моем номере в стене есть запертая дверь»

Ищи бутылку с надписью «Выпей меня». © EnchantedStudios / Reddit

Жаль прерывать ваши фантазии, но это дверь для доступа к «техническим» частям дома. Например, чтобы электрик смог что-либо починить. © hatecuzaint / Reddit

«В моем отеле есть специальные указатели аварийных выходов для людей на инвалидных колясках»

«В моем отеле в качестве ключа от номера используется перфокарта»

«В моем гостиничном номере было два игровых компьютера»

«В моем отеле есть кнопка конфиденциальности, которая загорается, вместо того чтобы использовать табличку „не беспокоить“»

«К моему номеру примыкает совершенно пустая маленькая комната»

«В моем номере возле кровати зачем-то стоит гимнастический конь»