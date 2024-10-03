18 человек, которые теперь знают, что в отеле можно не только отдохнуть, но найти там нечто неожиданное

Люди заселяются в
отель по разным причинам: кто-то приехал в отпуск, а кто-то в командировку. Но всех героев нашей статьи объединяет одно: они столкнулись со странными, любопытными или просто вызывающими вопросы деталями в своих гостиничных номерах. В этом отеле пол в духе фильма «Миссия невыполнима»
У меня в голове заиграла мелодия из шпионского фильма)
Смех смехом, но так специально делают, чтобы гости не бесцельно слонялись по коридору, а просто шли быстрее туда, куда им надо. Ведь так-то пол кажется неровным. © Drone314 / Reddit «Интерфейс микроволновки в моем отеле в Южной Дакоте почему-то на французском языке» «В моем отеле есть багажный робот!» «Балкон моего гостиничного номера оказался неожиданно большим»
Потому что это терраса, а не балкон
«В отеле, где я остановился, живет сокол по кличке Вито, который отпугивает чаек» «В моем отеле в Риме есть подсказка, когда лучше всего завтракать»
«С 7.00 до 8.30 — очередь на завтрак небольшая. С 9.30 — 10.30 — умеренная. С 8.30 — 9.30 — большая».
«Я нашел яйца, спрятанные в обогревателе в моем гостиничном номере» «В моем отеле есть зона отдыха, в которую невозможно попасть» «В моем номере висит картина, у которой есть петли с левой стороны»
Поди, дверка, которая закрывает электрический щиток или что-то в этом роде.
«В моем отеле есть крошечная дверь с надписью „Джон Малкович“» «В моем номере в стене есть запертая дверь» «В моем отеле есть специальные указатели аварийных выходов для людей на инвалидных колясках» «В моем отеле в качестве ключа от номера используется перфокарта» «В моем гостиничном номере было два игровых компьютера» «В моем отеле есть кнопка конфиденциальности, которая загорается, вместо того чтобы использовать табличку „не беспокоить“»
Вы уверены, что в данном случае "privacy" стоило перевести как "конфиденциальность"?..
«К моему номеру примыкает совершенно пустая маленькая комната» «В моем номере возле кровати зачем-то стоит гимнастический конь» «В моем гостиничном номере были одноразовые солонка и перечница»
А вот вам еще подборки про странности в отелях: